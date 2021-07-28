数字资产管理既可以指业务流程，也可以指某种形式的信息管理技术或数字资产管理系统。DAM 解决方案可帮助组织创建一个可搜索的集中式存储库，以便团队访问媒体资产。它还可以帮助组织控制用户权限、访问控制、执行版本控制和元数据管理。

数字资产是 DAM 流程的关键组成部分。它是由企业或个人拥有的任何有价值的文件类型，它采用数字格式，可通过元数据进行搜索，并包含访问和使用权限。数字资产的类型有很多，包括但不限于：

文档

图像

音频文件

视频内容

演示文稿

动画

媒体文件

图形

任何包含使用权的数字媒体

DAM 软件可以通过为数字资产创建集中管理系统，简化资产管理并优化富媒体的制作，尤其是在销售和营销团队内。它通过自动资产更新和强化品牌准则来实现更强的品牌管理和品牌一致性，为企业内部提供单一可信信息源，并为外部受众提供更加一致的用户体验。

现代数字内容管理团队和营销人员还依赖 DAM 来重新利用创意资产，通过宝贵的搜索功能减少不必要的制作成本和重复的工作流。

鉴于通过数字渠道的品牌资产和营销资产（如社交媒体）的高度可见性，品牌必须在图像和信息传递方面保持一致，以建立品牌权威并促进业务增长。因此，数字资产管理平台正在成为数字化转型工作的关键组成部分，这也就不足为奇了。组织可以在本地、云计算生态系统或混合拓扑中实施 DAM 解决方案。

“数字资产”也用于描述数字货币和代币，例如比特币和以太币等加密货币或非同质化令牌 (NFT)。它们是另一种类型的数字资产，不在 DAM 系统中进行管理。