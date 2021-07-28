数字资产管理 (DAM) 是一种用于存储、组织、管理、检索和分发数字文件的流程。DAM 解决方案是一种软件和系统解决方案，它提供了一种系统化的方法，通过组织的数字资产库有效地实现这些目标。
数字资产管理既可以指业务流程，也可以指某种形式的信息管理技术或数字资产管理系统。DAM 解决方案可帮助组织创建一个可搜索的集中式存储库，以便团队访问媒体资产。它还可以帮助组织控制用户权限、访问控制、执行版本控制和元数据管理。
数字资产是 DAM 流程的关键组成部分。它是由企业或个人拥有的任何有价值的文件类型，它采用数字格式，可通过元数据进行搜索，并包含访问和使用权限。数字资产的类型有很多，包括但不限于：
DAM 软件可以通过为数字资产创建集中管理系统，简化资产管理并优化富媒体的制作，尤其是在销售和营销团队内。它通过自动资产更新和强化品牌准则来实现更强的品牌管理和品牌一致性，为企业内部提供单一可信信息源，并为外部受众提供更加一致的用户体验。
现代数字内容管理团队和营销人员还依赖 DAM 来重新利用创意资产，通过宝贵的搜索功能减少不必要的制作成本和重复的工作流。
鉴于通过数字渠道的品牌资产和营销资产（如社交媒体）的高度可见性，品牌必须在图像和信息传递方面保持一致，以建立品牌权威并促进业务增长。因此，数字资产管理平台正在成为数字化转型工作的关键组成部分，这也就不足为奇了。组织可以在本地、云计算生态系统或混合拓扑中实施 DAM 解决方案。
“数字资产”也用于描述数字货币和代币，例如比特币和以太币等加密货币或非同质化令牌 (NFT)。它们是另一种类型的数字资产，不在 DAM 系统中进行管理。
数字资产管理软件的使用涉及以下几个步骤：
创建资产：标准化模板和文件格式甚至在数字文件创建之前就为编码做好了准备。这种标准化使文件搜索和检索更加简便流畅。
编码和索引：为简化资产搜索，元数据可通过资产类型（如白皮书）、版本（如新版本）、媒体类型（如视频）和所用技术（如 Photoshop）等属性识别数字内容。这些标识符会创建索引，对具有共同标签的资产进行分组以提高可搜索性。
工作流：这种索引可用于规则驱动的工作流，实现任务和流程自动化。
版本控制：版本控制对于工作流程的自动化越来越重要，因为它能确保在现有工作流中使用最新的资产。在建立新工作流时，可利用 DAM 系统中的版本控制功能设置截止日期，有助于确保只访问最新版本，并将其转发给他人审查和使用。
通过权限进行治理：通过权限进行治理可确保只有获得访问权限的人员才能按照分配给他们的方式使用资产。此功能可保护组织资产免遭盗窃、意外损坏或删除。
随着组织和资产库的发展，更多的团队成员将需要访问、编辑、协作和跟踪这些资产，因此权限和访问控制至关重要。
审核：内部审计帮助组织评估 DAM 的有效性并确定需要改进的领域。同样，监管机构可以审计 DAM 解决方案，以确保组织的技术和流程符合法规。这两种类型的审计在金融和医疗保健等受到高度监管的行业中都会定期进行。
在评审 DAM 平台时，组织必须评估他们选择的解决方案是否提供支持当前和未来用例的功能。组织可能还会考虑非技术特性，例如提供的客户支持程度或界面的易用性。
领先的 DAM 解决方案通常提供以下能力：
DAM 解决方案应使组织能够管理其数字资产，从创意到构思，并贯穿其整个生命周期。它还应提供组织所需的访问权限管理和细粒度权限，以维护组织资产的完整性。
DAM 解决方案应与组织用于管理、组织和分发富媒体的其他技术集成，例如内容管理系统 (CMS) 或产品信息系统 (PIM)，以及组织未来可能添加的任何系统。为了获得更大的灵活性，组织应考虑可用于创建自定义 DAM 集成的可用应用程序编程接口 (API)。
灵活敏捷的 DAM 解决方案可提供任意方向的资产搜索功能。双向灵活性使组织能够搜索元数据（如品牌）以查找资产，或搜索特定资产以查找元数据。此功能支持组织内的其他职能组搜索和重新利用资产。
组织选择的 DAM 解决方案与资产的存储方式和位置，以及分享文件和将资产传输到所需位置的能力同样重要。无论组织选择本地软件定义存储还是基于云的存储，都应考虑可靠性、灵活性、可扩展性、性能和可恢复性，以保护其资产。
文件传输的速度和效率非常重要，因为它们直接影响业务速度。共享资产并在组织需要的时间和位置使用资产的能力将有助于确定所选解决方案的有效性。
数字资产管理系统和内容管理系统都用于管理数字内容，但方式不同。
DAM 解决方案是一个集中式存储库，公司的所有数字资产都存储在其中。它主要用于企业范围内的文件组织、协作和信息共享。它用于存储比 CMS 更加多样化的数字文件类型，并提供更高级的功能，例如高级组织和版本控制功能。
CMS 也用于管理数字内容，但 CMS 主要用于在网站和其他在线平台上管理和发布内容。例如，Wordpress 是一种流行的 CMS。
有效的数字资产管理具有多种益处，包括：
DAM 系统中的资产集中化使组织能够查找和重用资产，推动生产成本节约和减少重复工作流。降低成本可以鼓励将资源分配到业务的其他领域。由此产生的效率提升有助于更快地将资产和解决方案推向市场。
DAM 为用户提供清晰、全面的数字资产视图，对项目管理、内容规划和执行产生了积极影响。它可以加强不同利益相关者之间的协作，或者通过消除冗余项目来引入更具影响力的工作流程。
当企业根据用户在买家旅程中的阶段适当地组织内容时，他们可以在正确的时间为目标受众提供符合品牌定位的内容和营销材料。DAM 使组织能够个性化客户体验，以建立和培养更牢固的关系。这个过程有助于潜在客户和现有客户更快、更有效地在购买周期中向前推进。
DAM 促进信息传递、定位、视觉表示和其他品牌身份坚持方式的一致性。借助 DAM，职能部门和业务部门可以重复使用创意文件和其他资产，提高效率，并向市场呈现一致的信息。
许可证、法律文档、档案和其他资产可以在满足行业驱动或政府监管合规要求方面发挥关键作用。组织和快速检索这些资料的能力可以为组织节省时间和资金，并减少对核心业务流程的干扰。
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资源
《数字资产管理手册》，Forrester, Inc.，Nick Barber，2020 年 6 月 26 日。