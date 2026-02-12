DevOps 监控是 IT 监控的一个子集，专注于对 DevOps 管道和运行时环境进行持续的、实时的数据收集和分析。
DevOps 监控使用遥测技术（指标、日志和追踪）和事件数据来收集反馈，有助于在 DevOps 管道中实现 Full Stack Observability、主动问题发现和更快的软件交付。
DevOps 监控工具可深入洞察整个软件开发过程，从编码和构建到部署和优化。它们跟踪基础设施、网络组件、应用程序、持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道、应用程序编程接口 (API) 和依赖项的健康状况与性能，改进软件产品及其交付方式。
虽然监控和可观测性（即基于外部输出了解复杂系统内部状态的能力）通常被视为不同的学科，但监控工作常常支持可观测性，尤其是在 DevOps 环境中。可观测性实践（可包括 DevOps 监控）有助于解释系统为何以某种方式运行，特别是在微服务和云原生架构中。通常，企业依赖先进的监控平台来实现可观测性，而可观测性平台则有助于指导其监控策略。
最终，先进的监控平台使 DevOps 团队能够利用全面的问题检测和修复能力，从而构建精简、高度可扩展的软件应用程序，并提供无缝的客户体验。
DevOps 监控使团队和企业能够从被动应对、救火式的软件交付和管理方式，转向主动预防的方式。它在分布式云架构中提供持续的、端到端的可见性，在那些故障通常源于服务间微妙的交互而非明显的单个故障的环境中，这是一项宝贵的资产。
例如，假设一个医疗预约平台的患者抱怨视频预约无法启动，但该平台的视频会话服务并未显示重大停机。高质量的监控解决方案可以使用遥测技术发现，失败的访问与第三方视频会话服务出现轻微但明显的延迟增加和速率限制问题的时间段相关，这延迟了为患者创建房间。
从 DevOps 的角度来看，持续监控是协作的推动者。所有利益相关者（开发、运维、站点可靠性工程 (SRE)、安全和产品团队）都基于共享的单一事实来源进行工作，这通常是在一个统一的视图内。共享的遥测技术能够实现持续的反馈循环，帮助 DevOps 团队在整个 DevOps 生命周期中做出待办事项决策、架构变更和流程改进。
DevOps 监控也支持左移实践。“左移”将关键开发任务（如测试、问题解决和安全）移至软件开发生命周期的更早阶段。代码缺陷和安全漏洞（理想情况下）在编码期间而非部署期间就被发现。
随着监控工具收集数据，它们会将数据反馈回 DevOps 管道。利用实时环境遥测数据和事件模式，监控可以揭示早期测试轮次中遗漏的问题。监控钩子将生产后的数据和洞察发送回 DevOps 团队，他们可以利用这些信息设计新的预生产测试，以便在未来的软件迭代开发中捕获类似的缺陷。
DevOps 监控涵盖几种不同但相关的IT监控类型，它们共同提供对系统、应用程序和用户行为的全面可见性。每种类型都专注于对软件交付生命周期中特定层面或组件的检测，从基础设施健康到最终用户交互。
监控类型包括：
网络监控工具跟踪路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、VM、容器和云工作负载之间的数据流，监控可能减慢数据传输速度的连接问题和配置错误。它们还将信息输入 CI/CD 管道和事件管理工作流，以便 DevOps 团队能够基于实时数据设置自动警报和回滚。
DevOps 实践涉及快速的软件发布和高可靠性，因此团队必须拥有必要的工具，以便在问题导致部署失败之前发现并修复它们。网络监控工具有助于满足这一需求，将网络管理员原本需要手动执行的任务自动化。
在成熟的 DevOps 环境中，网络监控与聊天工具、日志管理工具、工单系统和待命人员轮值相集成，使警报成为可操作的事件。相同的数据可以帮助 DevOps 团队简化事件后复盘，使他们能够根据网络遥测数据揭示的信息，微调基础设施、更新配置并改进未来的发布。
应用程序性能监控工具监控整个应用程序堆栈，包括应用程序的框架（例如 Java或 .NET）、操作系统、数据库、API 以及中间件和 Web 应用服务器。它们衡量应用程序对用户操作的响应速度和可靠性，以及应用程序在用户需要时是否可用。
应用程序性能监控为 DevOps 团队提供了从高层用户体验到底层技术组件（如数据库和外部服务）的全面可见性。
例如，许多监控工具提供详细的事务追踪和代码级洞察，使团队能够精确定位缓慢的数据库查询、低效的代码路径和故障依赖项。
传统的应用程序监控解决方案依赖于称为“智能体”的小型软件组件。智能体被部署在整个应用程序环境和支持基础设施中，以定期（频率可高达每分钟一次）采样性能和遥测数据。更现代的解决方案使用无智能体监控，这是一种非侵入式的数据收集方法，依靠网络流量分析来收集应用程序性能数据。
在这两种情况下，应用程序性能监控工具都可以让 DevOps 团队更轻松地满足服务级别协议 (SLA)、自动化问题管理并随着时间的推移改进代码质量。
用户体验监控——通常称为数字体验监控 (DEM)——旨在了解真实用户在使用网站或应用程序时对其速度、可靠性和可用性的体验。它整合来自网络浏览器、移动应用、API 和后端系统的数据，揭示用户在何处遇到困难及其原因。
用户体验监控工具跟踪页面响应时间、交互延迟和错误率等指标，并评估关键用户旅程（例如注册、结账和搜索）是否成功。它们通常将来自浏览器和应用程序的前端指标与后端可观测性数据相结合，使团队能够将不良的用户交互追溯到特定的服务或依赖项。
用户体验监控包含多种监控方法，包括真实用户监控 (RUM) 和合成监控。RUM 从真实的生产环境用户会话中捕获性能和错误数据。合成监测（也称为合成事务监控）使用脚本化的自动化测试，从不同位置和环境模拟用户操作。
无论采用何种方法，用户监控工具都能使 DevOps 团队看到系统性的性能趋势以及整个应用生态系统的情况。
DevOps 中的安全监控是对系统、应用程序和管道进行持续跟踪，发现安全漏洞和配置错误。它使 DevOps 团队能够从一次性的、特定时间点的安全检查，过渡到对整个技术栈的持续自动化监控。
安全监控工具将遥测监控与漏洞检测、访问监控和合规性检查等安全控制相结合。这样，安全控制就可以集成到 CI/CD 和运行时环境中，帮助团队在整个软件生命周期中检测和修复安全威胁。
虽然监控解决方案和可观测性解决方案常常相互支持和补充，但理解传统监控实践与可观测性实践之间的区别很重要。
最基本地，监控是被动的，而可观测性是主动的。监控和可观测性在数据使用、范围、深度、灵活性和可视化能力方面也存在显著差异。
监控和可观测性都使用相同类型的遥测数据——指标、日志和追踪。
通过监控，团队使用遥测数据来揭示系统中正在发生的 事情 。例如，他们可以设定基准或定义关键绩效指标 (KPI)（以指示实现软件性能目标的进度）；建立阈值（以触发针对特定系统事件的通知和操作）；并设置仪表板（以可视化遥测数据）。
团队还可以使用遥测技术来识别和记录依赖关系，指明每个应用组件如何与其他组件、应用程序和 IT 资源协同工作。
但监控无法解释问题事件发生的 原因 。
可观测性平台则更进一步，以主动的方式使用遥测数据。
可观测性工具利用表面层数据、来自 CI/CD 管道的数据以及历史数据来提供上下文，并将看似无关的系统事件关联起来，从而创建系统健康的完整、情境化视图。关联功能帮助开发者能够实时或追溯性地准确 识别问题的根本原因。
借助可观测性，DevOps 团队可以深入了解系统事件的“是什么”、“在哪里”和“为什么”，以及该事件可能如何影响整个环境的性能。
此外，许多可观测性解决方案能够自动发现系统中新出现的遥测源（例如，对软件应用程序的新 API 调用）。当今的许多可观测性平台都包含 人工智能 (AI) 和 机器学习 (ML) 工具，帮助团队从现代 IT 环境产生的大量原始数据中收集更精细的洞察。
监控工具使用特定指标和日志来检测系统错误、资源使用模式和特定故障模式。它们帮助团队识别“已知的已知”，这意味着 IT 团队只能发现他们已知可能存在的问题。例如，应用程序性能监控软件可以指示应用程序是在线、离线还是遇到延迟问题。
可观测性工具则通过利用来自网络中不同数据源的、关于网络环境的附加信息（例如拓扑结构、配置、设备角色和应用依赖关系）来丰富遥测数据，从而帮助揭示“未知的未知”。
这种增强的可见性和更深入的洞察使 IT 团队能够对网络和 应用程序管理采取更具探索性的方法。团队不再盯着仪表板寻找已知故障，而是可以向可观测性解决方案提出关于实时系统的开放性问题，并通过迭代式“试探”行为来识别新的故障模式或边缘情况。
例如，工程师可能会要求可观测性工具“显示在 Y 部署后，其流量经过服务 X 的澳大利亚悉尼应用用户中，延迟超过五秒的追踪记录”，发现平均聚合值可能掩盖的特定群体性能问题。
监控受限于 IT 团队提供的预定义数据集。它只能识别出 IT 团队编程让监控软件识别的问题，因此监控工具往往不足以管理动态环境。
仅仅依赖监控工具意味着依赖孤立的监控数据，这要求团队投入额外资源进行数据关联和手动根本原因分析。手动流程会拖慢问题解决速度，并增加人为错误的风险，进而同样会增加服务中断和停机的频率。
可观测性工具可以映射来自云环境（如 混合云 和 多云 环境）、本地基础设施以及第三方应用程序的动态、多样化数据源的数据交互。它们天生具有适应性，非常适合应对现代 IT 基础架构的解决问题的需求。
监控工具通常通过仪表板可视化系统数据，供 IT 人员在集中界面查看关键指标。但无法展示系统错误根源。而监控工具则将预测性任务与根本原因分析留待人工处理。
可观测性工具创建可遍历的地图，使 DevOps 团队能够在完整的上下文和关联洞察中查看整个代码库和应用生态系统。此功能使团队能够轻松地将系统错误追溯至其根本原因，并简化故障排除流程。
实施全面的 DevOps 监控和可观测性实践为企业带来一系列好处，包括：
DevOps 监控工具持续跟踪整个技术栈的遥测数据，使得错误、减速和故障一旦发生就能被检测到。例如，如果某个微服务突然开始返回错误，监控工具将触发警报，以便团队在用户受到影响之前调查并修复问题。
这些功能帮助 DevOps 团队减少平均检测时间 (MTTD) 和平均修复时间 (MTTR)，并促进更无缝的用户体验。
DevOps 监控有助于确保系统在健康阈值内运行。监控工具简化了设置警报和自动化工作流的流程，使团队能够防止小问题导致停机。在以频繁软件部署为常态的环境中，主动方法至关重要。
在 DevOps 环境中，团队频繁部署代码变更（通常每天一次或每天多次）。监控对于验证每个版本在生产环境中是否按预期运行至关重要。
团队可以使用监控来比较部署前后的性能，检测性能退化，并支持渐进式软件交付模式（例如金丝雀发布，即在全面推广之前，让一小部分用户看到新版本）。因此，DevOps 监控可以降低版本发布失败的风险，并使团队在出现问题时能够实现更快的回滚。
DevOps 监控包括以安全为重点的实践，如跟踪认证尝试、访问日志、网络流量和异常行为模式。这些功能帮助 DevOps 团队实时检测和响应安全威胁。
它们还提供审计追踪和证据，证明系统正在安全地并在政策范围内运行，这有助于企业保持对法规标准的合规性。
当今的许多应用程序运行在 Kubernetes 容器、微服务、无服务器计算和多云架构上，传统工具难以对其进行调试。
DevOps 监控工具在这些组件之间提供端到端的可见性，使得追踪请求、关联事件和大规模管理复杂性成为可能。如果没有监控，在这样的环境中几乎不可能维持系统稳定性和性能。
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