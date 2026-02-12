DevOps 监控使团队和企业能够从被动应对、救火式的软件交付和管理方式，转向主动预防的方式。它在分布式云架构中提供持续的、端到端的可见性，在那些故障通常源于服务间微妙的交互而非明显的单个故障的环境中，这是一项宝贵的资产。

例如，假设一个医疗预约平台的患者抱怨视频预约无法启动，但该平台的视频会话服务并未显示重大停机。高质量的监控解决方案可以使用遥测技术发现，失败的访问与第三方视频会话服务出现轻微但明显的延迟增加和速率限制问题的时间段相关，这延迟了为患者创建房间。

从 DevOps 的角度来看，持续监控是协作的推动者。所有利益相关者（开发、运维、站点可靠性工程 (SRE)、安全和产品团队）都基于共享的单一事实来源进行工作，这通常是在一个统一的视图内。共享的遥测技术能够实现持续的反馈循环，帮助 DevOps 团队在整个 DevOps 生命周期中做出待办事项决策、架构变更和流程改进。

DevOps 监控也支持左移实践。“左移”将关键开发任务（如测试、问题解决和安全）移至软件开发生命周期的更早阶段。代码缺陷和安全漏洞（理想情况下）在编码期间而非部署期间就被发现。

随着监控工具收集数据，它们会将数据反馈回 DevOps 管道。利用实时环境遥测数据和事件模式，监控可以揭示早期测试轮次中遗漏的问题。监控钩子将生产后的数据和洞察发送回 DevOps 团队，他们可以利用这些信息设计新的预生产测试，以便在未来的软件迭代开发中捕获类似的缺陷。