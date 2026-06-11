GDPR 在其 第 35 条中明确规定，DPIA 必须至少 包含 以下四项内容：
对所计划的数据处理活动及其目的的清晰描述。
对必要性和相称性的评估（即 数据处理的范围与组织的目的相称吗？）。
对所涉人员（该条例中称为“数据主体”）的数据保护风险分析。
为降低这些风险而制定的成文措施。
尽管 GDPR 相对较新，但数十年来，企业一直在进行 各类 影响评估和风险评估，通常是为了 遵守 法律要求。
美国法律自 20 世纪 70 年代起就 要求 进行环境影响评估；20 世纪 90 年代的隐私法将这一理念延伸至隐私影响评估 (PIA) 的概念。如今，数据保护法进一步要求企业应 预判 并减轻 可能的 数据及数据隐私危害。
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欧盟严肃对待 GDPR 及其相关的 DPIA 要求，对未能 实施 DPIA 或 存在 其他违规行为的组织处以罚款。
例如，2019 年，瑞典北部一所高中因试点使用生物识别面部识别技术进行点名而面临罚款——这也是瑞典的首例此类罚款。该校在未进行 DPIA 的情况下实施了该试点。学校 最终被罚款 19000 欧元，但观察人士指出， 最高 罚款 额本可 接近 100 万欧元。1（GDPR 规定的罚款最高可达 2000 万欧元或公司全球年收入的 4%，以较高者为准。）
有一个网站专门 追踪 GDPR 罚款。截至 2026 年 4 月，已统计的罚款超过 3000 起。其中许多罚款明确将违反 GDPR 第 35 条（涉及 DPIA）列为罚款原因之一。 在 2025 年 12 月的一个案例中，一家法国公司被罚款 350 万欧元，其违规行为中就包括违反第 35 条。史上金额最大的 GDPR 罚款是爱尔兰数据保护委员会于 2023 年对 Meta 开出的 12 亿欧元罚单，不过该案聚焦于数据传输问题，而非 影响 评估。
GDPR.eu 提供了如何正确实施 DPIA 的 指南 ，并附有模板。但需注意，实施 DPIA 通常只是全面风险管理流程的开端。当 DPIA 识别出 潜在风险和漏洞，却因缺乏真正的缓解措施而沦为 走过场 时，有时会导致罚款。
在最坏的情况下，DPIA 可能会成为证明企业明知风险却未妥善处理的书面证据。以法国国家就业机构 France Travail 为例，其 DPIA 中列明的安全措施从未落实，导致了一次重大数据泄露。2026 年 1 月，监管机构对 France Travail 处以 500 万欧元罚款。2
根据 GDPR，有三种情形 始终 会触发 DPIA。
第一：当自动化决策对个人产生显著影响时。例如，银行算法基于用户画像自动拒绝贷款申请，其决策的法律依据会受到审查。
第二：大规模处理敏感数据，包括生物识别数据、政治观点以及其他揭示个人生活私密细节的数据类型。
第三：对公共区域进行大规模系统性监控（如火车站或购物中心的大型摄像头网络）。
除这些自动触发情形外，欧盟指南还列出了九项 识别 可能需要 DPIA 的高风险数据处理活动的标准。这些标准包括对个人的评估或评分、 新技术的创新使用、处理弱势群体（如儿童）的数据，以及合并 不同来源 的数据集。
许多公司遵循一条基本准则： 如果处理操作触及其中两项或更多标准，就应该审慎地实施 DPIA。
DPIA 流程始于 判断 是否有 必要进行全面评估，通常是在项目规划的 早期阶段 。
当需要评估时，组织通常会详细梳理其相关的数据处理活动。这些梳理涵盖个人数据如何收集、从谁那里收集、处理目的以及数据 保留 时长。
接下来是风险分析，对数据处理可能引发的每项潜在危害（经济损失、歧视、名誉 损害 甚至人身危险）进行可能性和严重程度的评估。
针对每一个已识别的 风险，组织需记录相应的缓解措施。缓解措施可包括加密或访问控制等技术保障，以及员工培训或总体项目设计选择等组织措施。GDPR 要求企业采用“通过设计保护数据”的原则。换言之：数据保护应融入公司所做的每一件事中，而非事后附加。
采取缓解措施后， 仍会存在 监管机构所称的“残余风险”，即即便采取合理措施后依然存在的风险。如果残余风险 仍然 很高，组织必须告知其国家监管机构。
根据 GDPR，某些组织必须任命一名数据保护官 (DPO)——负责 GDPR 合规的独立企业官员。在设有 DPO 的情况下，他们通常会推动 DPIA 流程，或 至少全程参与咨询。
受数据处理影响的利益相关者， 通常在 可行的情况下参与发表意见 。一些监管机构提供有助于简化 DPIA 流程的工具。例如，英国信息专员办公室 (ICO) 就有一个免费可下载的 DPIA 模板，围绕七个步骤进行组织。（虽然英国已不再是欧盟成员国，但其制定了一部与欧盟 GDPR 高度 相似 的立法，称为“ 英国 GDPR”。）法国的对应机构 CNIL（ 国家 信息 与自由 委员会）发布了 开源软件。西班牙监管机构在 其网站 上发布了分别面向公共机构和私营公司的不同模板，以及一份详尽的风险管理指南。
总体而言，此类工具和指南都强调，有效的 DPIA 流程应尽早 启动，并从一开始就应对个人隐私及隐私风险。
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1. “学校面部识别导致瑞典首例 GDPR 罚款”，The Next Web， 2019 年 8 月 27 日。
2. “数据泄露：FRANCE TRAVAIL 被罚款 500 万欧元”，CNIL.fr， 2026 年 1 月 29 日。