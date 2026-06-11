欧盟严肃对待 GDPR 及其相关的 DPIA 要求，对未能 实施 DPIA 或 存在 其他违规行为的组织处以罚款。

例如，2019 年，瑞典北部一所高中因试点使用生物识别面部识别技术进行点名而面临罚款——这也是瑞典的首例此类罚款。该校在未进行 DPIA 的情况下实施了该试点。学校 最终被罚款 19000 欧元，但观察人士指出， 最高 罚款 额本可 接近 100 万欧元。1（GDPR 规定的罚款最高可达 2000 万欧元或公司全球年收入的 4%，以较高者为准。）

有一个网站专门 追踪 GDPR 罚款。截至 2026 年 4 月，已统计的罚款超过 3000 起。其中许多罚款明确将违反 GDPR 第 35 条（涉及 DPIA）列为罚款原因之一。 在 2025 年 12 月的一个案例中，一家法国公司被罚款 350 万欧元，其违规行为中就包括违反第 35 条。史上金额最大的 GDPR 罚款是爱尔兰数据保护委员会于 2023 年对 Meta 开出的 12 亿欧元罚单，不过该案聚焦于数据传输问题，而非 影响 评估。

GDPR.eu 提供了如何正确实施 DPIA 的 指南 ，并附有模板。但需注意，实施 DPIA 通常只是全面风险管理流程的开端。当 DPIA 识别出 潜在风险和漏洞，却因缺乏真正的缓解措施而沦为 走过场 时，有时会导致罚款。

在最坏的情况下，DPIA 可能会成为证明企业明知风险却未妥善处理的书面证据。以法国国家就业机构 France Travail 为例，其 DPIA 中列明的安全措施从未落实，导致了一次重大数据泄露。2026 年 1 月，监管机构对 France Travail 处以 500 万欧元罚款。2