2020 年底，美国监管机构对花旗集团处以 4 亿美元罚款。然而，该处罚与违规交易员或投资失败毫无关系。它 至少在一定程度上源自该银行在管理自身数据方面的缺陷。

美国货币监理署 (OCC) 指出了其在风险管理、内部 控制 和数据治理方面的问题。违规行为包括：花旗银行无法可靠地汇总自身的风险数据，也无法向利益相关方证明其已控制住该问题。1就在 2020 年受到责难的几个月前，花旗银行错误地将 9 亿美元转账给了露华浓贷款的债权人，该行将这一错误归咎于人为失误。2OCC 则要求花旗银行对其数据架构进行“彻底重新设计”，并对其 IT 基础设施进行现代化改造。

花旗的案例在规模上非同寻常，但在性质上并非个例。查阅 OCC 的 数据库 可发现，在 2023 年至 2026 年初期间，该机构因数据治理相关问题对银行提起了数十起诉讼，问题涉及合规风险管理、 记录 不准确以及 IT 问题。

监管罚款可能数额巨大。2024 年，全球金融服务业的此类罚款达到了创纪录的 193 亿美元。3最终，违规成本往往不止于财务损失，还会延伸到声誉损害和消费者信任的丧失。