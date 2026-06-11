2020 年底，美国监管机构对花旗集团处以 4 亿美元罚款。然而，该处罚与违规交易员或投资失败毫无关系。它 至少在一定程度上源自该银行在管理自身数据方面的缺陷。
美国货币监理署 (OCC) 指出了其在风险管理、内部 控制 和数据治理方面的问题。违规行为包括：花旗银行无法可靠地汇总自身的风险数据，也无法向利益相关方证明其已控制住该问题。1就在 2020 年受到责难的几个月前，花旗银行错误地将 9 亿美元转账给了露华浓贷款的债权人，该行将这一错误归咎于人为失误。2OCC 则要求花旗银行对其数据架构进行“彻底重新设计”，并对其 IT 基础设施进行现代化改造。
花旗的案例在规模上非同寻常，但在性质上并非个例。查阅 OCC 的 数据库 可发现，在 2023 年至 2026 年初期间，该机构因数据治理相关问题对银行提起了数十起诉讼，问题涉及合规风险管理、 记录 不准确以及 IT 问题。
监管罚款可能数额巨大。2024 年，全球金融服务业的此类罚款达到了创纪录的 193 亿美元。3最终，违规成本往往不止于财务损失，还会延伸到声誉损害和消费者信任的丧失。
银行通常从 数据治理框架入手，该框架 确立 若干事项：明确的数据所有权（谁 对 每个银行数据集负责）、数据治理政策、数据质量保障措施以及出现问题时的应对流程。
由于银行数据对应着 真实的银行业务（人们的财务安全面临风险），其利害关系比许多行业更高。因此，数据治理框架对银行业成员至关重要。
数据血缘 是指数据的流转路径：它从哪里开始，如何移动，最终到达哪里。这些信息对监管报告非常重要。
数据分类 是指按 敏感程度 为数据打标签，以便实施相应的管控措施。例如，社会安全号码的处理就比一个分行每月访客总数的数据谨慎得多。
元数据管理——本质上是 维护 关于数据的数据（如其上传时间和 定义方式）——有助于银行有序地组织数据。
元数据通常以类似字典的 数据目录形式组织，有助于消除歧义，明确一个标记为“客户”的字段究竟指代个人、 公司 还是两者皆可。
与之相关但更宽泛的 数据质量 概念，有助于定义（并衡量）数据库是否足够 准确、 完整 和 及时 ，以值得信任。
全球金融体系是一个庞大而相互关联的国际网络。因此，许多银行在重叠的国际监管要求下 运营 。
巴塞尔银行监管委员会 (BCBS) 自称是审慎银行监管的全球首要标准制定机构。它设在全球最古老的国际银行机构（国际清算银行，成立于 1930 年）之下。 其 45 个成员包括世界主要金融监管机构，如美国联邦储备委员会、欧洲中央 银行 和日本银行。
2008 年 金融危机几年后，BCBS 发布了其第 239 号标准 (BCBS 239) 4，该标准直指数据治理。该标准旨在通过改进风险评估、可衡量的数据 质量 和风险数据汇总来加强银行的风险管理。最初针对“全球系统重要性银行” (G-SIBs)，后来扩展至“国内系统重要性银行” (D-SIBs)，该标准的期望已被整个银行业采纳。2024 年麦肯锡一份关于 BCBS 的报告指出，对该标准的“重新关注”以及“银行面临越来越大的压力以满足本地 监管机构的期望”——OCC 对花旗银行的罚款仅是其中 一例。5
在这些国际银行监管之上，还叠加着各种通用和本地的数据隐私与数据安全法规（有些专注银行业，有些则跨行业适用）。例如，欧盟全面的《通用数据保护条例》 (GDPR) 要求银行（乃至任何企业）知晓其持有哪些个人数据、持有原因、数据 准确 程度以及如何保护这些数据。
在美国，一些州有 专门针对 银行和数据的立法。在纽约州，网络安全法规（《纽约州法规、规则和规章汇编》第 23 篇第 500 部分，即 23 NYCRR Part 500）6强制要求在纽约运营的银行和保险公司实施严格的安全措施和风险评估。该法规还要求实施访问控制、建立包含数据所有权和分类的资产清单、制定留存 政策 以及事件响应规划。
有时，地区性法规与特定行业立法会以复杂的方式相互交织。例如，加州的《消费者隐私法案》(CCPA) 广泛影响在该州开展业务的企业处理个人数据的方式，其中某些条款也可能影响部分银行。同时，其适用范围又有所限制。例如，该法豁免了某些已受 1999 年联邦《格雷姆-里奇-比利雷法案》(GLBA) 监管的个人信息。
总之，银行要实现合规的数据治理，须遵守一张复杂的法规网络，这些法规适用于不同 司法管辖区 （国际、本地）和不同数据类型（一般客户数据、金融数据）。
尽管相关立法已超过十年，监管机构仍报告称合规进展缓慢，数据治理挑战持续存在。越来越多监管机构正在发布篇幅长且详细的指南，指导银行应如何确定改革重点并构建改革。
例如，2024年，欧洲中央银行 (ECB) 发布了一份 20 页的《有效风险数据汇总与风险报告指南》。7这些指南及其他类似指南并非停留于抽象原则，而是延伸到具体指导。
欧洲央行建议从优先排序工作入手。有效的数据治理策略首先聚焦最重要的数据：风险报告、财务数据披露和监管报送。健全的数据治理框架旨在确保关键数据元素有明确的数据所有者、质量标准和控制措施。
巴塞尔委员会和欧洲央行均强调将数据所有权具体化的重要性，即明确谁对特定数据集负责。此类角色通常嵌入 业务 和 IT 职能之中。许多企业通过数据管家将这一安排正式化，数据管家是业务部门中负责数据保管和数据质量管理的人员（数据质量本身是一个涵盖数据准确性、完整性和数据完整性的宽泛概念）。最终目标是让企业拥有高质量数据，以支持明智的决策和更优的决策过程。
巴塞尔委员会 2026 年的一份通讯指出，数据血缘（其定义为“数据从源头到最终使用的可追溯性”）对银行而言一直是个“具有挑战性的组成部分”。巴塞尔委员会指出，“旧版系统、分散的数据资产”（即数据孤岛）“以及数据血缘的动态特性，使银行确认端到端可追溯性的努力变得复杂。”但它坚持其重要性，并指出数据血缘具有内在的业务效益，包括降低成本和提高效率。8
控制措施将一切串联起来。验证规则可在错误传播之前捕获错误，访问控制则可限制仅授权用户访问数据，防止未经授权的访问。数据分类能确保敏感信息得到相应处理，而留存和生命周期管理策略则可规定数据的保存时长及何时安全销毁。最后，对于银行中仍然存在的繁琐手动工作流，治理可围绕其设置审查流程和审计追踪，直至自动化将其取代，从而逐步精简运营。
两股力量正塑造着银行数据治理的未来方向。
其一是 AI 及其生态系统。 从欺诈检测到客户体验评分，AI 和机器学习在银行业务中的应用日益广泛。在这种环境下，许多治理失效可能不再表现为数据泄露或隐私损害，而是影响客户的自动化决策。 《欧盟 AI 法案》 在现有数据治理义务之上，对涉及“高风险 AI”的用例叠加了新的要求，这 丝毫不令人意外。
第二股力量是数字银行向实时数据的转变。如今数据的流动速度比以往任何时候都快。随着银行迈向更快的支付、即时报告和实时风险监控，传统的定期批量处理和事后质量检查模式对许多具有竞争力的企业而言已不再足够。因此，前瞻性的数据战略可能会包含在数据流转过程中即进行验证的治理方式，而不仅仅在数据落地之后——从而同时维持合规与运营效率。
可能会出现这样的情况：将治理视为被动合规行为的银行，将持续在补救上投入成本。而将治理作为运营基础设施进行投资的银行，最终可能花费更少、行动更快，并且能更轻松地适应未来变化。
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1. “花旗银行因风险管理和数据治理问题被罚 4 亿美元”， Banking Dive，2020 年。
2. “花旗银行将 9 亿美元错误转账归咎于人为失误”，Banking Dive，2020 年。
3. “监管罚款飙升”，Fintech Global，2025 年 2 月。
4. “BCBS 239”，维基百科。
5. “BCBS 与决策”，麦肯锡，2024 年。
6. “23 NYCRR Part 500（纽约州金融服务局网络安全法规）”， 康奈尔法学院。
7. “有效风险数据汇总与风险报告指南”，Banking Supervision Europa，2024 年 5 月。
8. “有效风险数据汇总与风险报告原则（BCBS 239原则）实施情况”，国际清算银行，2026 年 1 月 6 日。