当今企业的安全、资产和关键业务流程面临着广泛的威胁。无论是准备应对复杂的网络攻击还是自然灾害，采取主动方法并选择合适的业务连续性灾难恢复 (BCDR) 解决方案，对于提高适应性和弹性至关重要。

网络安全和网络恢复是灾难恢复 (DR) 实践的类型，主要针对企图窃取、暴露、更改、瘫痪或破坏关键数据。灾难恢复本身通常针对更广泛的威胁，而不仅仅是那些本质上是网络的威胁。虽然网络恢复和灾难恢复不同（主要是因为它们有助于缓解事件起因），但它们通常是互补的，许多企业明智地选择同时部署两者。

网络恢复旨在帮助各组织针对网络攻击做好准备并从中恢复，网络攻击是指通过未经授权访问网络、计算机系统或数字设备，蓄意窃取或破坏数据、应用程序和其他数字资产的行为。虽然灾难恢复可以包括有助于应对网络威胁的计划，但它主要针对的范围要广泛得多，包括自然灾害、人为错误、大规模停电等。

网络恢复和灾难恢复之间最重要的区别也许是它们想要缓解的威胁的性质。网络恢复侧重于恶意造成的灾难，包括黑客、外国和其他人。灾难恢复涵盖各种威胁，通常背后没有恶意。

以下是上述一些术语的简要摘要：

什么是灾难恢复？

灾难恢复 (DR) 是 IT 技术与最佳实践的结合，旨在防止数据丢失并最大限度地减少意外事件造成的业务中断。灾难恢复可以指设备故障、停电、网络攻击、民事紧急情况、自然灾害以及刑事或军事攻击等所有方面，但最常用于描述非恶意原因造成的事件。

什么是网络恢复？

网络恢复是指在发生网络攻击时，提高组织的网络弹性的过程或恢复对关键 IT 系统和数据的访问和功能的能力。网络恢复的主要目标是从备份环境中恢复业务系统和数据，并尽可能快速有效地将它们恢复到工作状态。强大的 IT 基础设施和异地数据备份解决方案有助于确保业务连续性，并针对各种网络相关威胁做好准备。

通过制定网络恢复计划，包括通过自定义脚本进行数据验证、通过机器学习来提高数据备份和数据保护能力，以及部署虚拟机 (VM)，公司可以从网络攻击中恢复，并防止将来再次受到恶意软件的感染。

什么是网络攻击？

网络攻击是指通过未经授权的方式访问网络、计算机系统或数字设备，故意窃取、暴露、篡改、禁用或破坏数据完整性的行为。威胁参与者出于各种原因发起网络攻击，包括小额盗窃和战争行为。