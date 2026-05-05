客户引导自动化：简化引导流程

人工引导流程需要客户服务代表付出大量人力工作。在 B2B 环境中尤其如此，因为可能存在冗长的合规检查、耗时的教程学习或需要设置系统访问权限。机器人流程自动化 (RPA) 等简单的自动化工具有助于减轻其中一些负担。

AI 辅助的智能自动化和智能体式 AI 等更先进技术的兴起，客户引导流程中自动化的复杂程度随之提升。如今，许多自动化工具集成到客户关系管理 (CRM) 软件中，智能体式 AI 让企业只需有限人力干预即可完成复杂的流程。高级分析工具可帮助组织利用并处理客户数据，持续优化引导流程，提高早期客户留存率。

根据 IBM 商业价值研究院的研究，47% 的客户服务高管报告已将引导流程部分自动化。在客户引导流程中采用自动化的趋势很可能还会加速。

最近，Gartner 预测，AI 驱动的智能体和助理将成为客户服务领域中最具价值的 AI 解决方案之一。报告还指出，自动化运营支持（包括质量保证和后台任务优化）最有可能在未来几年实现变革。