汽车客户数据平台 (CDP) 是指整合来自各种来源的数据，从而对每个客户和购物者进行全方位的查看。这些数据可用于定制促销、服务提醒和预约跟踪。汽车 CDP 与传统 CDP 不同，因为它专门设计用于与汽车经销商的数据生态系统集成，例如客户关系管理 (CRM)、DMS 和聊天机器人。

整个汽车产业正在向软件定义汽车 (SDV) 发生巨变。IBM 商业价值研究院最近对全球 1,200 多名行业高管进行的调研发现，74% 的人表示 2035 年下线的车辆将由软件定义和 AI 驱动。因此，汽车制造商将内部软件与 AI 相结合，以提升客户体验，也就在情理之中了。

汽车 CDP 旨在消除经销商的数据孤岛并整合来自多个来源和供应商的数据。当今的汽车客户期望获得高度个性化和个性化的购买体验。

这意味着车企需以数据驱动决策，完成品牌焕新与客户体验重塑，并制定更具针对性的营销策略。

CDP 提供商有机会抓住时机与汽车产业合作，打破数据孤岛和传统营销渠道，满足当今汽车客户的需求。