汽车客户数据平台

人工智能 汽车 业务运营
2025 年 7 月 18 日

 

 

作者

Teaganne Finn

Content Writer

IBM Consulting

Amanda Downie

Inbound Content Lead, AI Productivity & IBM Consulting

什么是汽车客户数据平台？

汽车客户数据平台 (CDP) 是指整合来自各种来源的数据，从而对每个客户和购物者进行全方位的查看。这些数据可用于定制促销、服务提醒和预约跟踪。汽车 CDP 与传统 CDP 不同，因为它专门设计用于与汽车经销商的数据生态系统集成，例如客户关系管理 (CRM)、DMS 和聊天机器人。

整个汽车产业正在向软件定义汽车 (SDV) 发生巨变。IBM 商业价值研究院最近对全球 1,200 多名行业高管进行的调研发现，74% 的人表示 2035 年下线的车辆将由软件定义AI 驱动。因此，汽车制造商将内部软件与 AI 相结合，以提升客户体验，也就在情理之中了。

汽车 CDP 旨在消除经销商的数据孤岛并整合来自多个来源和供应商的数据。当今的汽车客户期望获得高度个性化和个性化的购买体验。

这意味着车企需以数据驱动决策，完成品牌焕新与客户体验重塑，并制定更具针对性的营销策略

CDP 提供商有机会抓住时机与汽车产业合作，打破数据孤岛和传统营销渠道，满足当今汽车客户的需求。

什么是客户数据平台？

高度个性化的营销方法已不再罕见，而是已成为常态。客户期望获得高度个性化且精准定向的服务，贯穿整个客户旅程。要创造这种体验，需要一个客户数据平台（或称 CDP），其目的是收集、组织和管理各种来源的客户数据。

CDP 软件致力于统一从网站、移动应用程序和 CRM 系统等来源提取的客户数据，以提供每个客户及其活动的单一视图。CDP 用于所有类型的行业，以帮助组织管理其数据，并利用它做出更明智的营销和库存决策。

汽车 CDP 的功能

虽然有各种 CDP 提供商，但合适的 CDP 取决于经销商的需求以及提供商是否具备所需的能力。汽车 CDP 必须具备几个关键功能才能发挥作用。这些功能共同使汽车企业能够有效地使用客户数据，培养客户关系并推动战略决策。

  1. API 访问：为开发人员提供 API，以便根据需要构建自定义应用程序和集成。

  2. 高级细分：根据各种属性、行为和偏好对客户进行细分，以实现有针对性的营销战略的工具。

  3. 数据治理和隐私：强有力的措施可以帮助确保数据质量和安全，并遵守 GDPR 或 CCPA 等隐私法规。

  4. 数据摄取：从网站、移动应用程序、CRM 系统、联网车辆和 IoT 设备等各种来源收集客户数据的能力。

  5. 数据统一：将不同来源的数据合并并标准化为单一、统一的客户档案的功能。

  6. 集成功能：与现有营销自动化、 CRM 和其他企业系统无缝集成，有助于确保数据流和操作顺畅无阻。

  7. 个性化引擎：利用来自统一客户档案的洞察分析，跨渠道提供个性化体验的功能。

  8. 实时数据处理：实时处理和更新客户档案的能力，有助于确保数据的准确性和相关性。

  9. 分析和报告：内置的分析工具和可定制的报告有助于了解客户行为，衡量营销活动绩效并获得切实可行的洞察。

  10. 可扩展性：处理不断增长的数据量并适应扩展到新市场或产品线的能力。

汽车 CDP 如何运作？

在这种情况下，CDP 的主要目标是为每个客户创建统一的整体视图。这一视图使汽车公司能够提供个性化的体验、有针对性的营销活动和数据驱动的洞察分析。

1. 数据收集

由于经销商数量众多，因此必须通过超越经典驾驶体验的优点来赢得客户。CDP 致力于打通 CRM 与营销自动化（MA）工具之间的断点，并与经销商管理系统（DMS）及原始设备制造商（OEM）实现集成。

与主要用于在销售环境中管理客户关系的传统 CRM 系统不同，CDP 可以更全面地查看所有接触点的客户旅程。它们提供先进的受众细分能力，使营销团队能够识别模式、偏好和行为，从而实现更有效的定位和参与。

2. 数据丰富

成功实施 CDP 会面临一些挑战。这需要战略性业务和技术评估、明确定义的用例以及新工作方式的建立。汽车公司还必须将 CDP 与其现有的技术堆栈相结合，并在不同市场制定有效的推广策略。

此外，随着行业向 SDV 转型，CDP 在管理和利用这些车辆生成的大量数据方面发挥着至关重要的作用。预计到 2035 年，SDV 将在市场上占据主导地位，其中不仅会从车辆本身生成数据，还会从车辆与更广泛的数字生态系统的交互中生成数据1

因此，这些数据可用于提供定制服务、预测性维护和增强用户体验，成为未来品牌价值的关键方面。

3. 创建客户资料

CDP 可以跟踪客户与汽车制造商网站、移动应用程序、社交媒体渠道甚至车载数字服务的交互。然后，它可以使用这些数据来创建详细的客户档案，捕获首选车辆类型、服务历史记录和数字使用模式等详细信息。

客户档案可根据人口统计、购买历史和在线互动等各种标准进行细分。当细分为特定的细分市场时，营销团队可以快速识别对特定品牌或车型感兴趣的购物者，并针对他们提供特别优惠。这种类型的定制是汽车经销商所期望的，并能随着时间的推移提高用户参与。

4. 客户体验和个性化

通过使用上述平台中的数据，汽车公司可以重塑其客户体验，提供令人难忘的车载数字体验，并提高整体品牌忠诚度。汽车经销商将利用 CDP 发起营销活动，以提高客户满意度和建立客户的长期忠诚度。

CDP 是汽车产业的变革性工具，可帮助企业有效使用客户数据、增强个性化，并在日益数字化和以软件为中心的态势中保持竞争力。尽管存在相关挑战，但潜在的好处使CDP对于具有前瞻性的汽车公司来说不可或缺2

5. 持续监控

对于汽车经销商来说，持续监控其 CDP 的运作方式并不断更新非常重要。汽车经销商必须根据性能指标、客户反馈和行业趋势定期审查和完善 CDP 策略。

汽车 CDP 的优势

CDPs 为企业提供了实时增长和优化用户参与的机会。通过分析客户数据，汽车经销商可以快速分析数据点，包括保留、转化率和用户留存。

个性化营销

通过利用所收集数据的深度和广度，CDP 使汽车公司能够提供高度个性化的体验。这些服务范围从定制车辆推荐到个性化服务，从而培养更牢固的客户关系和忠诚度。

全渠道营销

借助 CDP，企业可以整合各种渠道和从多个数据源获取的客户数据，例如第一方数据和第三方数据。该软件 可以简化 汽车营销体验，并帮助经销商为客户提供一致的消息传递和个性化优惠。

销售优化

通过 CDP 的数据管理功能，经销商可以在客户旅程的每个阶段跟踪客户的互动。这些数据可以包括客户信息，例如客户行为、人口统计数据、客户满意度和购买历史。掌握了所有这些洞察分析，经销商就能识别出最具潜力的潜在客户，并通过相关内容和优惠来培养他们，从而提高转化率和盈利能力。

客户保留

CDP帮助经销商了解个人客户的偏好和购买模式，这最终可以提高客户忠诚度和终身价值。借助实时数据，经销商可以为个人客户量身定制服务建议，并在适当的时间推出特定的忠诚度计划。

数据驱动型决策

CDP 提供的全面数据整合为汽车公司提供了大量的分析与报告功能。最终，数据驱动的决策方法可以改善功能和运营效率，从而为企业节省成本。

统一的客户视图

CDP 将来自不同来源的客户数据合并为一个综合的档案。这种统一视图使汽车公司能够更好地了解客户，促进更个性化的营销工作并改善客户体验。

为汽车行业选择合适的 CDP

合适的汽车 CDP 是一项关键决策，可以显着影响企业了解客户并有效互动的能力。以下是指导做出决策的一些关键考虑因素。

1.审查数据

评估数据源并确保 CDP 可以采集、统一和管理来自所有相关接触点的数据。汽车经销商可以通过网站、移动应用程序、联网车辆和第三方系统来保留客户数据。强大的 CDP 应该支持结构化和非结构化数据，确保不会遗漏任何有价值的客户洞察分析。

2.评估平台的细分

评估平台的细分和个性化能力。汽车客户期待个性化体验，从车辆推荐到量身定制的服务产品。确保所选的 CDP 提供高级细分功能和强大的个性化引擎，能够满足这些期望。鉴于购车者可能具有独特的特征，将客户划分为明确的群体将是未来个性化的关键。

3. 确保数据和隐私优先

数据治理和隐私应该是重中之重。鉴于汽车数据的敏感性，CDP 必须遵守严格的数据安全和隐私标准。因此，建议遵守 GDPR 和 CCPA 等全球法规。

寻找数据加密、访问控制和匿名化功能等功能。一个人的汽车是他们日常生活的一部分，并相信汽车经销商会保护他们的数据和隐私。

4. 考虑平台的可扩展性和灵活性

企业的 CDP 应该能够随着业务的增长而扩展，并适应不断变化的市场条件或新的业务计划。为此，用于集成和定制的应用程序接口必不可少。汽车产业尤其必须根据波动的市场条件以及不断变化的零部件和库存可用性进行调整。

5. 确认 CDP 的分析和报告具有高优先级

CDP 的分析和报告功能至关重要。它们应提供针对客户行为、竞销活动绩效和市场趋势的切实可行的洞察。寻找符合业务需求的直观仪表板和可定制的报告。汽车产业尤其复杂，客户数据可能分布在各个系统中，这更加凸显了对统一分析的需求。

6. 评估供应商

检查 CDP 供应商在汽车行业的声誉、专业知识和对创新的承诺。具有深厚行业知识和成功实施记录的供应商可以提供有价值的指导，并确保 CDP 满足经销商的独特需求。确保供应商具有服务汽车行业客户的经验，并能处理汽车行业中常见的数据孤岛和数据碎片化问题。

7. 考虑总体拥有成本

这包括许可费用、实施成本、持续维护以及对现有系统的潜在影响。虽然成本不应该是唯一的决定因素，但选择在功能和经济性之间取得良好平衡的 CDP 至关重要。

汽车行业客户可能需要投入大量工作来整理分散在各个系统和供应商的客户数据。因此，预先了解时间和成本可以让经销商对 CDP 供应商保持透明。
    1    面向软件定义汽车的端到端开发运维 (DevOps)，白皮书© 2025 IBM iX。

    2 AI 时代的汽车，IBM 商业价值研究院 (IBV)，最初发布于 2025 年 4 月 14 日。