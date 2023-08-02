在 IT 联络中心，我最喜欢的是运用创造性的方法解决问题，寻找新的技术解决方案。不过根据故障排除经验，我发现用户之间通常存在一些非常常见的问题。因此，他们的问题并非总是“新的”。这意味着我的故障排查过程有时会显得千篇一律、循环往复。当用户在浏览或访问某些网站时遇到困难时，这种重复性就会显现出来。这些客户交互遵循着“如果-那么”的消息序列模式，即尝试所有可能的解决方案直至最终得出结论。

IT 支持的一项关键技能是具有创造性解决问题的能力。然而，像这样的任务往往让人感觉更多的是算法或方法。他们缺乏发明新解决方案的人性能力，而是执行一套可靠的循序渐进的指令，直到找到解决方案。这种客户服务当然可以实现自动化。

缺乏自动化也提出了数字客户服务必须在规定时间内完成的问题。由于学生兼职工还需兼顾课堂学习，难以保证稳定的 IT 支持服务时间。企业界也是如此，许多公司只在上午 9 时至下午 5 时之间提供客户支持。在我的服务台，这种情况经常导致教授和学生得不到及时的支持，而早班人员不得不处理前一天晚上的大量服务工单。服务台工作人员也是人，提供全天候支持似乎并不现实。然而，随着 AI 聊天机器人技术在商业领域的引入，这一局面才得以彻底改变。