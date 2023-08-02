标签
业务自动化 人工智能

会话式 AI 如何改变 IT 支持

一幅以蓝白背景为底、融合多种几何形态的抽象时钟插画

我叫 Michael，是纽约大学的一名大四学生。在大学期间，我做了大量的兼职工作，用于支付纽约市不断上涨的生活和学习费用。这些经历包括担任视频编辑、在初创公司实习、协助 AI 研究，以及中间的许多其他工作。我能够利用自己对软件和技术的热情，探索自己在各个领域的兴趣。在这些领域中，我最喜欢在 IT 支持服务台工作。

大二和大三的时候，我在纽约大学的 IT 支持服务台和客户服务中心工作。我的任务是通过解决纽约大学学生和教授遇到的技术问题，改善他们的数字体验。IT 支持工作既充满挑战，又回报丰厚。支持技术人员可以利用他们的技术背景，在出现新问题时找到创造性的解决方案。不过，我注意到信息技术支持过程中存在两个突出问题：重复性和可用性。

IT 服务台的问题

在 IT 联络中心，我最喜欢的是运用创造性的方法解决问题，寻找新的技术解决方案。不过根据故障排除经验，我发现用户之间通常存在一些非常常见的问题。因此，他们的问题并非总是“新的”。这意味着我的故障排查过程有时会显得千篇一律、循环往复。当用户在浏览或访问某些网站时遇到困难时，这种重复性就会显现出来。这些客户交互遵循着“如果-那么”的消息序列模式，即尝试所有可能的解决方案直至最终得出结论。

IT 支持的一项关键技能是具有创造性解决问题的能力。然而，像这样的任务往往让人感觉更多的是算法或方法。他们缺乏发明新解决方案的人性能力，而是执行一套可靠的循序渐进的指令，直到找到解决方案。这种客户服务当然可以实现自动化。

缺乏自动化也提出了数字客户服务必须在规定时间内完成的问题。由于学生兼职工还需兼顾课堂学习，难以保证稳定的 IT 支持服务时间。企业界也是如此，许多公司只在上午 9 时至下午 5 时之间提供客户支持。在我的服务台，这种情况经常导致教授和学生得不到及时的支持，而早班人员不得不处理前一天晚上的大量服务工单。服务台工作人员也是人，提供全天候支持似乎并不现实。然而，随着 AI 聊天机器人技术在商业领域的引入，这一局面才得以彻底改变。

watsonx Assistant 如何提供帮助

IBM watsonx Assistant 是一个全面的 SaaS 解决方案，用于创建 AI 会话体验。它利用自然语言处理 (NLP) 技术来协助客户服务并通过内部流程支持员工。watsonx Assistant 是一个适用于各种服务的多功能解决方案，是 IT 自动化的有力工具。

该全渠道聊天机器人解决方案可提供全天候实时、一致、准确的客户支持。客户支持不再局限于上午 9 点至下午 5 点，IT 专业人员也不再局限于重复性或琐碎的任务。客户可以从传统的 IT 支持中获得同样可靠的服务，而 IT 专业人员则可以腾出时间，从事更具创造性或更有价值的工作。

watsonx Assistant 无缝连接到客户数据平台，能以数据为基础了解客户期望。集成这些数字渠道有助于提供个性化的客户体验，同时保持客户满意度的一致性。

使用 watsonx Assistant 促进增长和创新

watsonx Assistant 是一款功能强大且可扩展的工具，可彻底改变数字客户服务，同时提高员工的工作效率。例如，绿色能源巨头新奥集团通过 watsonx Assistant 为其 50,000 名员工的团队简化 IT 服务请求流程。通过利用 watsonx Assistant，新奥集团显著提高了公司效率，同时也大幅改善了客户体验。采用 AI 驱动的聊天机器人可以缩短响应时间，并通过轻松的信息传递加快客户和员工的支持流程。通过每天自动执行 2,000-3,000 项任务，新奥集团发现员工的工作效率提高了 60%。而实时信息传递和客户自助服务功能加快这一过程。

新奥集团 IT 平台高管李强表示：“们的 AI 自动化平台为员工提供个性化的 AI 技能，帮助员工完成日常任务，将他们从重复的日常工作中解放出来，释放他们的创造力和想象力。”这种自动化使员工能够专注于价值更高的活动，从而促进增长和创新。

watsonx Assistant 对各个行业以及小型、中型和大型企业都很有价值。事实证明，它与不同公司的集成非常成功，改变了客户体验，简化了 IT 支持流程。watsonx Assistant 的实施将彻底改变 IT 行业，同时也为众多其他商业领域提供了应用潜力。
