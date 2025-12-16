对话式 AI 在银行业的应用运用人工智能驱动的自然语言技术，使客户能通过语音或聊天与其银行互动。它通过理解用户意图、访问账户数据并实时引导，提供快速个性化的支持。
对话式 AI 使用自然语言处理 (NLP) 和机器学习 (ML) 来理解语音或文本、解读意图并生成清晰、拟人化回复。随着对话量增加，NLP 与 ML 在反馈循环中协同工作，持续提升准确性与性能。生成式 AI 通过生成更自然、灵活、上下文感知的回复，进一步提升性能。
对话式 AI 已成为数字银行服务的组成部分，因为它实现了跨语音和文本的自然互动。银行通过 AI 聊天机器人和虚拟座席来运用这项技术，使客户支持变得更简便直观。这些系统能理解意图和情绪，无需依赖僵化的菜单，从而减少了摩擦并改善了客户体验。
作为 AI 在银行业应用的一种形式，对话式 AI 革新了客户获取帮助的方式，并赋予机构在支持客户方面更大的灵活性。银行利用对话式 AI，在移动应用程序、网站和电话系统中提供全天候的实时支持。该技术能识别客户需求、检索正确信息，并在欺诈警报、账户问题、信用卡或贷款申请查询等场景中提供清晰指导。
对话式 AI 还解决了常导致银行客户更换服务商的问题，例如长时间等待或非工作时间缺乏支持。AI 驱动的助手通过提供即时智能的自助服务，减轻人工团队负担。它们能在需要时将完整的对话上下文转接给人工座席。
随着技术进步，领先的金融机构正在采用能够了解金融规则与安全要求的系统。这些金融科技平台使机构能更深入了解客户需求，并支持更主动、更有意义的沟通。这种方式恢复了许多客户认为在传统银行数字化转型过程中丢失的个性化、响应式服务。
对话式 AI 在银行业的应用之所以重要，是因为它有助于弥合数字便利性与客户期待的个性化、响应式服务之间日益扩大的差距。银行正将更多业务转移至线上。尽管全球 16% 的客户愿意接受无网点、全数字化的银行作为其主要银行业务关系1，但许多客户在需要支持时仍会遇到障碍。
对话式 AI 为这些数字渠道带来了基础的、类人的理解能力，通过使互动感觉更直观、更少机械感，帮助银行重建信任。随着 AI 技术的持续进步，它为银行提供了大规模提升服务的新途径。
这也代表了银行业在解读和响应客户需求方式上的重大转变。传统的菜单和路由系统可能让客户在复杂或紧急情况下感到迷茫和无助。对话式 AI 能够理解并适应客户试图达成的目标。这种方法帮助银行满足客户对快速、清晰和动态支持的期望。
对银行而言，对话式 AI 标志着客户服务在组织内职能的转变。由于其更快、更一致且始终可用，对话式 AI 将客户服务从被动的客服中心和联络中心模式转变为一个战略性差异优势。采用先进对话系统的银行将自身定位为更可靠、响应更迅速的服务提供者。
通过采用对话式 AI，银行展示了对创新和长期客户关系的承诺。这些系统收集的洞察有助于银行理解客户需求、优化产品、加强安全并指导更明智的决策。
随着生成式 AI 的兴起，机构可以进一步增强响应能力，创造更具适应性的服务体验。如此一来，对话式 AI 成为一项重塑银行运营方式和客户体验金融服务的基础性技术。
对话式 AI 可满足多种需求。以下是按在多数银行中应用普遍程度排序的应用场景列表。
对话式 AI 支持真正的自助服务任务。客户可通过告知系统想要执行的操作，来发起支付、设置转账或激活卡片。AI 识别意图后，或自行完成操作，或逐步引导客户完成。
对话式 AI 以自然的对话流程引导客户完成验证步骤，从而简化身份识别与验证过程。AI 可在同一聊天或语音界面内提问、提示上传文件并处理上传内容。这减少了操作阻力，使身份验证过程更流畅。
虚拟助理可引导新客户完成注册步骤，如开户、身份验证和产品选择。由于 AI 连接后台系统，它能收集必要信息、触发激活工作流，并简化整个注册流程。
AI 也为人工座席提供支持。在通话或聊天过程中，AI 实时听取对话、转录内容并推荐相关资源或答案。它还会在转接前汇总背景信息，使座席预先了解对话对象及问题详情。该系统提升客服效率，缩短处理时间，确保服务一致性。
对话式 AI 可在多种接触点运行，如语音、短信、WhatsApp、手机银行应用和网页聊天。这种多功能性让客户能灵活选用偏好的渠道。它还支持多语言服务，使银行能为更广泛的客户群体提供一致的母语服务。
AI 智能体可通过聊天渠道主动发送关于即将到期付款或费用的提醒通知。它们还能直接在对话中促成支付处理，而无需将用户重定向至其他界面或平台。
某些对话式 AI 平台能分析客户消息中的情绪或紧急程度。如果 AI 检测到沮丧、困惑或严重问题，可立即升级至人工座席，有助于确保重要问题得到恰当关注。
每次客户互动均会被记录。对话式 AI 系统生成的对话记录和摘要可用于合规目的，并挖掘关于常见客户咨询、难题、产品问题及其他趋势的洞察。这些洞察有助于优化 AI 解决方案并改善未来的互动。
对话式 AI 提供了一系列超越银行自动化的优势。这些优势包括：
更优的欺诈检测与风险管理：先进的对话平台通过将实时账户访问与智能监控相结合，有助于提升欺诈检测能力并降低欺诈风险。61% 的银行高管表示，欺诈风险检测将带来最大的商业价值提升，紧随其后的是网络安全（52%）。2
增强的客户体验：对话式 AI 改善了客户体验的关键维度，如信任度、速度和个性化。由于它能跨渠道全天候运行，客户无需等待即可获得帮助。AI 还能根据情境和情绪线索进行调整，从而带来更相关、更类人的对话。
更高的效率与成本节约：通过处理大部分常规咨询，对话式 AI 帮助银行减轻人工座席的工作负荷。AI 驱动的解决方案可在提高运营效率的同时，降低通话量和运营成本。它们通过提供背景信息、相关回复和对话摘要，帮助人工座席更高效地工作。
提升合规性与信任：在监管严格的银行业，对话式 AI 有助于保持合规性。它保存对话转录文本，用于审计和报告，同时为客户提供安全、开放的互动体验。这种透明度有助于建立信任。
全渠道与多语言覆盖：对话式 AI 智能体在多个渠道接触点运行，所有这些渠道均连接到相同的后台系统。它们还支持多种语言，使银行能够服务更广泛、更多样化的客户群体。
可扩展性与创新：对话式 AI 支持客户互动方面的创新。通过持续的互动，银行可以收集更丰富的客户习惯与偏好数据，从而提供更个性化的产品推荐、相关建议以及新产品构思。
银行在部署对话式 AI 时，若缺乏明确目标或周密设计，常会遇到问题。通过避免以下常见失误并遵循最佳实践，您可以最大程度地发挥其价值，使系统更精准、更有帮助且更易于客户使用。
一些银行启动时范围宽泛、重点不明，导致效果不佳。
最佳实践：从具体的高价值应用场景入手，以防浪费精力，并让 AI 尽早显现成果。从常见问题、账户咨询或卡片支持等常规任务开始。这些领域能快速见效，因为它们能降低通话量、改善响应时间，且无需复杂处理。
遵循僵化脚本的传统机器人在应对实际客户需求时往往失败。使用有限或过时的逻辑会导致对话陷入死胡同，迫使客户转而寻求人工帮助。
最佳实践：保持对话自然且可预测。在提示和回复中使用简单清晰的语言。客户应感到 AI 理解其需求，并能清晰地引导他们完成每一步。
如果 AI 无法访问深层数据，它就只能充当表面助手。客户期待的是真实答案，而非网站上就能找到的基础信息。
最佳实践：确保系统能够访问账户数据、交易详情、身份验证及产品信息。这种做法使 AI 能够提供准确答案并完成实际任务，而非仅给出笼统的陈述。
上报流程设计不当，会给已经处于压力中的客户增添挫败感。如果转接人工座席的过程缓慢、不一致或缺乏背景信息，服务体验便会崩溃。
最佳实践：提供顺畅的人工交接。AI 应在客户需要人工座席时及时识别，并在不丢失上下文的情况下进行转接。这种方法避免了客户重复描述问题，减少了他们的挫败感。
客户期望在任何地方都能获得一致的体验。仅在单一渠道上线会使系统显得受限，降低采用率。
最佳实践：支持多渠道与多语言。 在语音、聊天、应用程序及消息渠道全面部署 AI。确保所有渠道的体验保持一致，并提供符合客户需求的语言选项。
如果银行建立系统后便停止优化，准确性会下降，客户不满会上升。持续学习对于长期成功至关重要。
最佳实践：监控性能并经常训练。审阅对话记录，识别常见的流失点，并更新训练数据以提高准确性。追踪指标并利用分析工具来了解客户最常咨询什么以及 AI 在何处遇到困难。
内部评估会遗漏许多摩擦点。需要进行真实用户测试来纠正混乱的流程、不清晰的提示，并避免会话被中途放弃。
最佳实践：在扩大规模前进行真实客户测试。先在小范围用户群体中试行系统，并优化对话流程。寻找表述不清、步骤冗长或用户易卡住的环节。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
1《2025 年全球银行和金融市场展望》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，最初发布于 2025 年 1 月 26 日
2《AI 时代的银行业：以 AI 驭险，更须为 AI 设防》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，最初发布于 2025 年 6 月 23 日