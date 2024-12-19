什么是计算即服务 (CaaS)？

男子坐在电脑前进行视频通话

作者

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

什么是计算即服务 (CaaS)？

计算即服务 (CaaS) 是一种按需付费的商业模式，允许组织按需选择资源。基于云基础设施，CaaS 支持工具和计算资源来处理数据和运行应用程序。

CaaS 服务有时也被称为基础设施即服务 (IaaS)

首先，让我们明确术语。这里可能会有一些混淆，尤其是因为 CaaS 常被称为 IaaS，而“计算即服务”(Compute as a Service) 与“容器即服务”(Containers as a Service) 共用相同的缩写。

虽然 CaaS 和 IaaS 都允许潜在用户请求和配置计算资源，但 CaaS 一词通常更侧重于服务可以提供的处理能力和灵活性。IaaS 经常被用来描述整个底层基础设施。

“计算”是一个总括性术语，涵盖了让程序运行所需的所有组件.包括处理能力、内存、网络功能和各种存储资源。

当我们讨论计算服务时，我们通常指的是：

  • 容器：容器是一种与计算服务一起使用的计算资源。
  • 无服务器计算：无服务器计算功能是一种云计算配置，其中云服务提供商管理该服务并监督其基础设施，服务执行的功能包括资源的调配自动扩展

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

计算即服务 (CaaS) 是如何工作的？

计算即服务 (CaaS) 深度依托于虚拟化技术理念，该技术使计算机能够创建虚拟运行环境。虚拟化技术为组织提供了具有成本效益且灵活的计算能力访问，从而无需进行可能原本必需的大量基础设施投资。

云供应商的角色是 CaaS 运营的核心。云供应商提供必要的计算能力、管理内存并提供其他关键服务。

在这种租用模式下，用户的角色大大简化：注册、使用服务，并按需为虚拟服务器、处理能力和存储等资源付费。对用户来说，最明显的优点是增加了便利性，并且因为知道自己的 CaaS 使用正以最具成本效益的方式得到妥善管理，从而让用户高枕无忧。

CaaS 功能按以下三个步骤运行：

  1. 发出并输入请求：用户通过在命令行界面 (CLI) 中输入文本命令，在云供应商界面中开始请求过程。这是指请求访问规定数量的计算能力。CaaS 使用域名系统 (DNS)，使人们能够更轻松访问云服务，而无需记住复杂的 IP 地址。
  2. 资源分配：在收到请求后，云服务提供商会利用其资源池来调配所需的虚拟化资源，包括 CPU 核心、内存和存储，这些资源通过 固态硬盘 (SSD) 得以支持。容器注册表容器镜像的存储和分发中心，它是 CaaS 应用部署的关键元素。
  3. 功能启动：用户可以通过网络连接到为用户分配的虚拟机。现在，用户可以在充当应用程序之间桥梁的应用程序编程接口 (API) 的帮助下运行不同的应用程序。此外，可以将后端投入运行，从而允许用户将应用程序的服务器端管理移交给云基础设施
AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
转到视频集

哪些公司最适合使用 CaaS？

在分析究竟哪种类型的组织最有可能从 CaaS 运营中获得最大收益时，我们可能会遇到几个同一种特征的不同变体。最能从 CaaS 中获益的公司包括以下几类组织：

  • 不想投入大量前期基础设施成本
  • 希望避免管理硬件基础设施相关的额外人工成本
  • 无法真正捍卫自己的在线企业安全
  • 需要快速的可扩展性调整以应对高峰使用期
  • 体验不断变化的计算能力需求水平

如果将所有这些条件综合起来，呈现出的整体画像显示，这家公司就像大多数组织一样，正处于复杂局面。该组织规模足够大，以至于会面临“类似大企业病”的问题，但它可能没有足够的预算或人力来以全面、全力投入的方式应对这些需求。

公司内部甚至可能怀疑 IT 员工是否完全有能力应对保护公司及其知识资产安全的挑战。此外，尽管公司希望避免大规模投资，但它仍然希望并需要大型系统的灵活性，一个能够与瞬时处理需求完美协调，快速进行扩展或收缩的系统。

因此，总而言之，最适合使用 CaaS 的公司可能是那些预算有限的公司，但仍然需要大型组织所享有的处理优势。

CaaS 的优势

计算即服务 (CaaS) 的概念与现代消费者的使用模式完美契合，这些模式崇尚便利性、灵活性和经济性。以汽车租赁为例，目前美国汽车租赁市场约占汽车拥有量的 20%。同样，CaaS 用户也试图避免购买设备所需的大量投资成本。

此外，不妨想想众多手机套餐在服务协议中大肆宣传无需签订长期合约的特点。CaaS 也体现了类似的灵活模式，您可以根据实际需求使用服务，且随用随停。

使用 CaaS 具有以下主要优势。

投资更少

成本因素通常是企业优先考虑的因素。这使得 CaaS 的潜在客户对许多组织来说似乎是一个明智且经济高效的选择。这些公司不仅避免了购买昂贵的设备，还节省了未来维护这些设备的相关费用，而这些费用可能是一笔不小的开支。这类公司还能节省相关的劳动力成本。

增强安全性

CaaS 提供了一种集中式平台和先进的安全协议，如访问控制、数据加密、入侵检测和通过自动化完成的修补。对于那些想要加强安全态势但又缺乏将大量公司精力投入到此类活动上的资源和人力的公司来说，CaaS 非常有效。CaaS 可以限制漏洞，帮助防止数据丢失

完全可扩展

许多组织持续面临一种猜测游戏，不断预测所需服务，结果往往在事后才发现公司实际上需要的资源比预配的多或少。CaaS 可以帮助企业避免服务过度配置，确保他们正好获得所需资源。而且，如果业务确实发生变化，CaaS 提供了灵活性，使企业能够根据需要轻松调整。

CaaS 的缺点

使用 CaaS 的便利性在于将所有运营责任从本地部署转移到云计算提供的托管服务，但这往往需要付出相当大的成本，并且存在一些值得注意的潜在风险。

对提供商的依赖

尽管以 CaaS 为导向的方法对许多组织而言是合理的，但任何选择该方法的公司都应意识到，他们不可能像自行管理该流程时那样，保持同样多的控制权或灵活性。例如，用户对所使用基础设施的控制权较少，可配置选项和针对特定用途的自定义方式也更有限。

使用超限惩罚

参加过付费订阅安排的人都很清楚，您必须考虑的总是潜在的特别费用和其他费用，最好是在注册之前就先行考虑。CaaS 的情况也不例外。一家公司根据自身对未来服务需求的定价理念来选择这项服务。但是，如果该公司的使用量超过预计限制，则可能会因使用量激增而遭受严厉的超额处罚。

完全依赖互联网

CaaS 中的一切都在服务提供商的网站上在线进行。因此，用户必须保持有效的互联网连接。此外，用户还可能会遇到影响该提供商的任何延迟问题。同样，如果该提供商遇到中断或技术问题，用户也可能会出现服务中断。在这两种情况下，用户在尝试访问公司数据时都可能会遇到困难和延迟。

潜在安全风险

任何公司将数据存储在远程服务器上时，都存在易受攻击的风险。多起备受瞩目的安全漏洞事件表明，服务提供商可能会努力提供更高水平的安全措施并营造可信赖的环境，但这并不意味着他们能够完全免受网络威胁。一些黑客会专门针对大型且受信任的服务提供商作案，部分原因是其犯罪行为可获得更高的知名度。

兼容性和合规性

CaaS 的核心在于便利性。因此，您可能会认为切换到另一个云提供商很容易，但情况并非总是如此。当您将数据资产从一个平台迁移到另一个平台时，数据传输往往会遇到问题。这可能导致供应商锁定状态，使用户实际上被某个提供商绑定。涉及个人信息的行业在数据控制方面有合规性要求。这类公司可能需要比公有云提供的更高的安全性。

CaaS 用例

采用 CaaS 作为业务战略的原因有很多。以下是公司转向 CaaS 的一些最常见原因。

  • DevOps 支持：CaaS 在为开发过程提供支持方面可能最为出色。CaaS 可让用户快速轻松地启动虚拟环境以进行开发和测试。借助 CaaS 提供的开发者工具，各种想法可以快速通过 DevOps 流程，最终转化为应用程序。
  • 大数据分析：组织重视 CaaS 的一点是，它能够让组织利用在线计算资源来处理大型数据集，从而获得有价值的洞察分析。数据分析工具有助于将大数据分析分解为更易于管理的资产。
  • 灾难恢复：CaaS 的一个关键用途是创建备份系统，以便在需要灾难恢复时，能够安全地存储在云端。有了这样的保障，任何发生故障的系统都可以用备份系统替换，正常的工作流就可以避免中断。
  • HPC 支持：CaaS 可以提供强大的计算资源，例如 高性能计算 (HPC)，这类计算需要大量的高可用性处理能力，但可以让企业运行复杂的模拟和高强度的数据工作负载。
  • 机器学习：借助 CaaS 提供的强大计算能力，机器学习应用程序可以支持复杂的机器学习模型。云平台提供了对机器学习工具、模板和教程的便捷访问。
  • 可扩展服务：公司在计算需求高峰期（如节日促销期间）会遇到大量需求，CaaS 允许它们执行快速的负载均衡，在高峰期间扩展服务以应对流量激增，并在高峰结束后将其缩减。
  • 网站托管：希望在云基础设施上托管网站的组织是 CaaS 的另一个常见用例，可以根据网站流量轻松扩展。
  • 物联网支持：如今世界充满了具备物联网 (IoT) 功能的设备。IoT 设备依靠 CaaS 来帮助处理大量数据，而不会增加设备本地计算能力的负担。
  • 成本管理：CaaS 最热门的用例可能是云成本优化。CaaS（即只为使用的计算资源付费）的定价模式对希望避免大量硬件支出的众多公司来说极具吸引力。

领先的 CaaS 提供商

许多公司都在这一领域开展工作，各自对 CaaS 提出了自己的看法：

  • AWS Compute Services：Amazon Web Services 维护着与多种用途相关的自有服务，以便能够向用户提供多种云服务。例如，Amazon Elastic Container Service (ECS) 使用 Docker Engine 来模仿 Kubernetes 功能，而 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 则提供托管 Kubernetes 解决方案，支持可移植性并允许用户通过本地数据中心运行 Kubernetes 簇。
  • Microsoft Windows：多年来，Microsoft Windows 一直在提供自己的 CaaS 版本，并以 Windows 即服务 (WaaS) 的名义进行销售。基于云的订阅模式使用户能够访问功能强大的 Windows 操作系统及相关更新。Microsoft 还为 Microsoft Azure 用户提供类似的服务。
  • VMware：VMware 是另一家云供应商，提供大量的计算资源、Web 服务和存储空间，其中许多都涉及 CaaS。例如，VMware Cloud Services 可与多种基础设施配合使用。

资源

更智能的 AI 始于正确的云栈

准备好让 AI 为您的业务服务了吗？了解 IBM Cloud 和 Red Hat 如何轻松自定义、部署和扩展 AI。全部在一个会话中。加入网络研讨会，开辟通往 AI 成功之路。
迁移旧版工作负载？了解为什么混合云是明智的选择

这份 IDC 报告展示了企业如何应对最棘手的云迁移挑战以及有效的方法。
Gartner 的顶级 Cloud Databases 平台 - 谁在规模化交付？

探索 2024 年 CDBMS 魔力象限，了解哪些供应商正在为高性能、混合就绪的数据生态系统提供支持。
GK 云解决方案使用 watsonx.ai

通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。
什么是云迁移？

了解 IBM Cloud 迁移解决方案，简化您的云之旅。了解不同的迁移类型、策略和好处，这些因素能够提高效率、可扩展性和创新性。
公有云、私有云与混合云

与 IBM 一起探索公共云、私有云和混合云解决方案之间的主要区别。了解哪种云模式最适合您的业务需求，以增强灵活性、安全性和可扩展性。
IBM Cloud 为客户加速创新

了解 IBM Cloud 帮助客户根据弹性、性能、安全性、合规性和 TCO 做出正确的工作负载调配决策的 5 种方式。

相关解决方案

IBM Cloud 免费套餐

创建免费 IBM Cloud 帐户并访问 40 多种始终免费的产品，包括 IBM Watson API。

 创建帐户
IBM Cloud

IBM Cloud 是专为受监管行业设计的企业云平台，提供 AI 就绪、安全的混合解决方案。

 深入了解云解决方案
云咨询服务

利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。

 云服务
采取后续步骤

利用 IBM 安全可扩展平台释放 AI 和混合云的全部潜力。首先深入了解我们的 AI 就绪解决方案，或创建免费帐户，以访问始终免费的产品和服务。

 深入了解 IBM® Cloud AI 解决方案 创建免费的 IBM Cloud 账户