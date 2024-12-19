CaaS 服务有时也被称为基础设施即服务 (IaaS)。

首先，让我们明确术语。这里可能会有一些混淆，尤其是因为 CaaS 常被称为 IaaS，而“计算即服务”(Compute as a Service) 与“容器即服务”(Containers as a Service) 共用相同的缩写。

虽然 CaaS 和 IaaS 都允许潜在用户请求和配置计算资源，但 CaaS 一词通常更侧重于服务可以提供的处理能力和灵活性。IaaS 经常被用来描述整个底层基础设施。

“计算”是一个总括性术语，涵盖了让程序运行所需的所有组件.包括处理能力、内存、网络功能和各种存储资源。

当我们讨论计算服务时，我们通常指的是：