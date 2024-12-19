计算即服务 (CaaS) 是一种按需付费的商业模式，允许组织按需选择云资源。基于云基础设施，CaaS 支持工具和计算资源来处理数据和运行应用程序。
CaaS 服务有时也被称为基础设施即服务 (IaaS)。
首先，让我们明确术语。这里可能会有一些混淆，尤其是因为 CaaS 常被称为 IaaS，而“计算即服务”(Compute as a Service) 与“容器即服务”(Containers as a Service) 共用相同的缩写。
虽然 CaaS 和 IaaS 都允许潜在用户请求和配置计算资源，但 CaaS 一词通常更侧重于服务可以提供的处理能力和灵活性。IaaS 经常被用来描述整个底层基础设施。
“计算”是一个总括性术语，涵盖了让程序运行所需的所有组件.包括处理能力、内存、网络功能和各种存储资源。
当我们讨论计算服务时，我们通常指的是：
计算即服务 (CaaS) 深度依托于虚拟化技术理念，该技术使计算机能够创建虚拟运行环境。虚拟化技术为组织提供了具有成本效益且灵活的计算能力访问，从而无需进行可能原本必需的大量基础设施投资。
云供应商的角色是 CaaS 运营的核心。云供应商提供必要的计算能力、管理内存并提供其他关键服务。
在这种租用模式下，用户的角色大大简化：注册、使用服务，并按需为虚拟服务器、处理能力和存储等资源付费。对用户来说，最明显的优点是增加了便利性，并且因为知道自己的 CaaS 使用正以最具成本效益的方式得到妥善管理，从而让用户高枕无忧。
CaaS 功能按以下三个步骤运行：
在分析究竟哪种类型的组织最有可能从 CaaS 运营中获得最大收益时，我们可能会遇到几个同一种特征的不同变体。最能从 CaaS 中获益的公司包括以下几类组织：
如果将所有这些条件综合起来，呈现出的整体画像显示，这家公司就像大多数组织一样，正处于复杂局面。该组织规模足够大，以至于会面临“类似大企业病”的问题，但它可能没有足够的预算或人力来以全面、全力投入的方式应对这些需求。
公司内部甚至可能怀疑 IT 员工是否完全有能力应对保护公司及其知识资产安全的挑战。此外，尽管公司希望避免大规模投资，但它仍然希望并需要大型系统的灵活性，一个能够与瞬时处理需求完美协调，快速进行扩展或收缩的系统。
因此，总而言之，最适合使用 CaaS 的公司可能是那些预算有限的公司，但仍然需要大型组织所享有的处理优势。
计算即服务 (CaaS) 的概念与现代消费者的使用模式完美契合，这些模式崇尚便利性、灵活性和经济性。以汽车租赁为例，目前美国汽车租赁市场约占汽车拥有量的 20%。同样，CaaS 用户也试图避免购买设备所需的大量投资成本。
此外，不妨想想众多手机套餐在服务协议中大肆宣传无需签订长期合约的特点。CaaS 也体现了类似的灵活模式，您可以根据实际需求使用服务，且随用随停。
使用 CaaS 具有以下主要优势。
成本因素通常是企业优先考虑的因素。这使得 CaaS 的潜在客户对许多组织来说似乎是一个明智且经济高效的选择。这些公司不仅避免了购买昂贵的设备，还节省了未来维护这些设备的相关费用，而这些费用可能是一笔不小的开支。这类公司还能节省相关的劳动力成本。
许多组织持续面临一种猜测游戏，不断预测所需服务，结果往往在事后才发现公司实际上需要的资源比预配的多或少。CaaS 可以帮助企业避免服务过度配置，确保他们正好获得所需资源。而且，如果业务确实发生变化，CaaS 提供了灵活性，使企业能够根据需要轻松调整。
使用 CaaS 的便利性在于将所有运营责任从本地部署转移到云计算提供的托管服务，但这往往需要付出相当大的成本，并且存在一些值得注意的潜在风险。
尽管以 CaaS 为导向的方法对许多组织而言是合理的，但任何选择该方法的公司都应意识到，他们不可能像自行管理该流程时那样，保持同样多的控制权或灵活性。例如，用户对所使用基础设施的控制权较少，可配置选项和针对特定用途的自定义方式也更有限。
参加过付费订阅安排的人都很清楚，您必须考虑的总是潜在的特别费用和其他费用，最好是在注册之前就先行考虑。CaaS 的情况也不例外。一家公司根据自身对未来服务需求的定价理念来选择这项服务。但是，如果该公司的使用量超过预计限制，则可能会因使用量激增而遭受严厉的超额处罚。
CaaS 中的一切都在服务提供商的网站上在线进行。因此，用户必须保持有效的互联网连接。此外，用户还可能会遇到影响该提供商的任何延迟问题。同样，如果该提供商遇到中断或技术问题，用户也可能会出现服务中断。在这两种情况下，用户在尝试访问公司数据时都可能会遇到困难和延迟。
任何公司将数据存储在远程服务器上时，都存在易受攻击的风险。多起备受瞩目的安全漏洞事件表明，服务提供商可能会努力提供更高水平的安全措施并营造可信赖的环境，但这并不意味着他们能够完全免受网络威胁。一些黑客会专门针对大型且受信任的服务提供商作案，部分原因是其犯罪行为可获得更高的知名度。
采用 CaaS 作为业务战略的原因有很多。以下是公司转向 CaaS 的一些最常见原因。
许多公司都在这一领域开展工作，各自对 CaaS 提出了自己的看法：
