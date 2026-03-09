尽管 逻辑谬误与认知 偏差 这两个术语有时会被互换使用，但它们是不同的。逻辑谬误源于逻辑论证中出现的错误。认知偏差的错误则更为深层，产生于思维处理阶段。认知偏差通常植根于与记忆、回忆、注意力、归因及其他形式的元分析相关的问题。

此外，许多类型的逻辑谬误直接源于认知偏差的实例。认知偏差影响 批判性思维。当逻辑论证建立在有偏差的推理之上时，系统性错误通常会产生相关的逻辑谬误。

以沉没成本谬误为例，该术语既可以描述一种认知偏差，也可以描述一种非形式逻辑谬误。比较而言：



作为逻辑谬误： 沉没成本谬误指的是一种逻辑上有缺陷的论点，即仅仅基于已投入且无法收回的资源（时间、金钱、精力等）数量，就主张继续对某个项目投入资源。在赔率不利的游戏中赌博的赌徒，无法仅因已经输了一大笔钱就从逻辑上证明继续玩下去是合理的。从逻辑上讲，已损失的钱与当前是否再次下注或离开的决策无关。

作为认知偏差： 俗语“赔了夫人又折兵”很好地捕捉了沉没成本谬误的本质。从认知角度来看，损失厌恶、社会压力、羞耻感和恐慌等情绪因素会导致赌徒进行非理性思考。他们可能会得出结论，尽管过往证据表明自己无法赢钱，但下一局将会不同。