什么是制造业专用的 CMMS？

计算机化维护管理系统 (CMMS) 是一种帮助组织实现维护作业自动化、记录活动轨迹并优化工作流程的软件解决方案。在制造业领域，CMMS 解决方案能将过时的被动维护流程转型升级为主动预防性维护模式。
在 CMMS 软件广泛应用之前，维护管理者依赖手工工具管理维护活动。随着新技术使生产设施与系统日趋复杂，这些传统方法在制造业中显得低效而过时。如今高度自动化的 CMMS 平台能够自主完成复杂维护任务，并详细记录资产维修与改进数据。
全球 CMMS 解决方案市场（尤其在制造业领域）正快速增长。据最新报告预测，该市场规模将在 2034 年达到 35 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 接近 10%。仅制造业预计将贡献其中 35% 的增长份额。1
CMMS 软件将过往手工处理的关键工单管理环节自动化，包括技术人员派遣、零部件订购以及已完成的维护工作记录。
制造业专用的 CMMS 平台能够追踪每项维护任务，并为系统中每个资产保存完整的维护历史记录。此功能确保持续生成符合保修要求与审计标准的严谨文档。
CMMS 解决方案帮助制造业采购经理更高效地管理备件库存。
CMMS 平台可设置为在库存不足时自动重新订购物料，并能在计划维护前预测零部件短缺情况。制造业专用的 CMMS 帮助库存管理团队减少备件短缺、提升成本节约效益并消除人为失误。
现代 CMMS 软件系统帮助制造团队实时监测资产性能的各个方面。
CMMS 软件平台配备先进的仪表板，可将正常运行时间、停机时间及磨损状况等指标与关键绩效指标 (KPI) 可视化呈现。该功能使团队能够追踪资产运行状态并及时发现优化机会。
现代 CMMS 解决方案是集中化、直观化、数据驱动的维护系统，能简化和自动化各类维护任务。
这些平台通常可与企业资产管理 (EAM) 系统或计算机辅助设施管理 (CAFM) 软件等其他系统连接。这种方法为维护管理者提供资产运行与维护状况的统一视图。
制造业依赖 CMMS 工具维护其宝贵资产。从提升效率的自动化流程，到可自主运行的尖端 AI 与 IoT 系统，以下是制造业专用的 CMMS 的主要优势。
CMMS 工具在制造业中改善资产维护的重要途径之一是确保资产始终处于较好的运行状态。同时尽可能减少停机时间。 现代 CMMS 解决方案通过密切监控资产运行状况与性能表现，并将维护计划的关键环节自动化，从而减少停机时间、提升运行时效并延长资产生命周期。
CMMS 软件可按时间间隔与仪表读数设定维护计划，确保在设备故障导致停工前完成维修作业。依托连接复杂制造机器与零部件的传感器等 IoT 设备，CMMS 软件可监测振动、液位、压力与温度等关键绩效指标 (KPI)。然后，该软件可在数值达到危险阈值时向技术人员发出预警。
一套完善部署的 CMMS 平台能帮助制造运营团队从过时的手动模式，转向运用新技术的现代化高效模式。例如，设施管理人员可借助 CMMS 软件预先预测维护需求，并安排在不会中断生产线的时间进行维护作业。
CMMS 解决方案对制造企业实现 数字化转型目标至关重要。根据最新报告，制造业中仍有 57% 的维护管理者采用“设备故障后再维修”的模式，这种代价高昂且充满风险的事后维修策略。2现代 CMMS 解决方案帮助管理者摆脱这种模式，使其能以更具战略性的方式维修和更换资产。
制造业专用的 CMMS 平台通过多种重要途径帮助设施管理者与维护团队降低成本。附着在复杂制造系统的传感器提供的实时 IoT 数据持续监测资产状态，减少了代价高昂的意外故障发生概率。CMMS 工具还能延长资产生命周期，使其更持久保持峰值性能，降低更换频率。
除了提升资产性能与整体健康度，CMMS 平台还通过优化流程与工作流帮助维护团队节约成本。通过将以往需要人工操作的任务（如记录保存、工单分配和库存管理）自动化，CMMS 工具使维护团队能更高效地利用资源。
现代 CMMS 工具改进的另一个维护运营环节是严格且成本高昂的法规合规实践。在多个地区运营的制造企业面临遵守不同国家或地区法律的重重障碍。
CMMS 平台通过集成 合规管理系统 (CMS) 自动化完成这项任务。CMS 详细记录资产维护数据，并确保操作流程符合相关法规要求。
制造业对集成合规功能的 CMMS 平台表现出强烈需求。这源于其在工人安全与质量保证 (QA) 方面面临的众多法规约束。 制造业专用的 CMMS 与 CMS 帮助团队维护工人安全、确保产品质量，并降低因违规行为导致巨额罚款的风险。
依赖 CMMS 技术的行业正日益从昂贵、僵化的本地部署系统，转向更高效且更具成本效益的高可扩展性云端解决方案。
这一趋势同样影响着制造业。许多制造企业正逐步淘汰本地基础设施，转而采用可弹性部署、并能作为软件即服务 (SaaS) 解决方案持续更新的云端 CMMS 平台。
云端 CMMS 工具为制造企业带来多重优势。现场技术人员可通过移动设备访问与本地设施管理员同步的数据，实现从手机端跟踪、编辑和派发工单的全流程操作。
对于规模较小的组织，云端 CMMS 解决方案也更易获取和扩展，大幅降低了部署 CMMS 所需的前期投资。
从采用尖端自主 AI 系统维护大型汽车工厂，到支持技术人员通过手机指引完成设备维修，以下是 CMMS 平台在制造业的五个典型应用案例。
1. 汽车零部件工厂的预测性维护：汽车及零部件制造商通常运营着配备复杂精密设备的大型工厂，这些机器常发生故障。停机代价高昂，而人工维护既耗时又低效。具备预测性维护功能的 CMMS 解决方案能检测设备异常运行状态，并自动生成维修工单，从而提升设备性能并延长整体使用寿命。
2. 制药生产的预防性维护规划：与汽车行业类似，制药企业依赖配备复杂机械的大型生产设施运作。在制药领域，从易出错的人工维修转向可预先安排的主动维护具有变革性意义。CMMS 解决方案帮助制药企业维护团队主动规划预防性维护，避免生产过程中发生代价高昂的系统故障。
3. 复杂维护作业的统筹管理：维护管理软件平台协助制造企业维护团队跨多地点协调维护任务、检查清单及备件库存。 云端 CMMS 工具通过支持移动设备随时随地访问实现这一实践。它既提升了维护团队间的协作效率，又增加了资产运行时效，同时优化了复杂零部件供应链。
4. 强化跨部门协同：CMMS 解决方案能轻松与企业资源规划 (ERP) 工具集成，成为协调多部门预算的关键工具。 例如，在大型制造工厂中，通过完全集成的 CMMS/ERP 系统，负责财务报告的团队可实时追踪维护成本。这种方法增强了数据驱动型决策能力，并减少了对人工操作的依赖。
5. 提升大型工厂的工人安全性：为满足大型复杂制造工厂维护需求设计的 CMMS，可通过多种重要方式提升工人安全。通过建立组织化、透明化、前瞻性的设备安全维护规程，CMMS 有助于减少工作场所事故的发生频率与严重程度。 此外，在化学品、电力与机械设备共存的危险作业环境中，CMMS 可将原本危险的手动操作自动化。它还通过安排预防性维护确保零部件不在运行过程中磨损损坏。
增强现实技术 (AR)——即将数字信息实时整合至用户环境的技术——正深刻改变技术人员维修制造工厂所依赖的复杂昂贵设备的方式。
借助 AR 技术，当今制造工厂的技术人员可通过移动设备实时获取所处理维护任务的指导信息。随着该技术普及以及云端 CMMS 的广泛采用，预计 AR 增强型 CMMS 工具将日趋精密化。
传统上，CMMS 解决方案比较顽固的准入壁垒之一是价格因素。小型企业往往无力承担部署本地 CMMS 所需的基础设施投入。
云端 CMMS 彻底改变了这一局面，使制造业中小型企业能够运用与世界顶级企业同等先进的 CMMS 平台。凭借低准入成本、高扩展性与高灵活性，云端 CMMS 解决方案正帮助不同规模的制造企业针对其紧迫的业务需求发挥 CMMS 效能。
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。