云监控包括一系列用于分析、跟踪和管理基于云的服务和应用程序的策略和实践。它可为组织提供监控和优化网站和应用程序性能所需的可见性、自动化和控制。
随着企业扩展其基础设施和数字足迹，对 IT 管理员和 DevOps 开发运维团队来说，保持对其数字资产性能的可见性变得至关重要。云监控可为实现这种可见性提供有效的方法，同时还可为企业提供可操作的的洞察分析以改善可用性和用户体验。
鉴于大多数基于云的部署的复杂性，监控整个云应用程序和服务堆栈的性能会耗费大量时间并消耗内部资源。云监控解决方案旨在使用自动化工具来跟踪性能、资源分配、网络可用性和其他重要的云相关关键绩效指标 (KPI)，从而实时聚合性能数据。这能为 IT 人员提供对整个基于云的基础设施的可见性和控制力。
这些工具为识别用户活动的基本趋势提供了近乎无限的能力，并在避免停机、工作负载配置不足和潜在安全问题方面发挥着关键作用。
云监控软件提供的一些其他功能包括：
目前，市场上存在各种云监控工具，每种工具都有其独特的用途。不过，大多数云监控解决方案可以分为以下几个类别：
网站监控。每个企业都需要确保其网站和 Web 服务保持高度可访问性、经过优化并安全无虞。云监控工具可以帮助识别轻微和大规模的硬件故障以及安全漏洞，以便开发人员和管理员能够在问题影响到用户体验之前采取纠正措施。
数据库监控。确保数据库管理系统的性能和运行状况安然无恙是业务连续性的重要组成部分。云监控解决方案主动监控云数据库资源，跟踪流程、查询和服务可用性，从而确保数据库管理系统的准确性和可靠性，而无论实例数量及其部署方式如何。
应用程序性能监控 (APM)。APM 是任何云监控解决方案的重要组件，在保持应用程序平稳高效运行方面发挥着重要作用。APM 衡量应用程序的可用性和性能，为开发团队提供快速解决应用程序环境中的问题所需的工具。APM 解决方案可帮助企业改善用户体验，满足应用程序和用户服务级别协议 (SLA)，最大限度地减少停机时间，并降低总运营成本。
当今企业使用各种本地部署和基于云的解决方案。基础设施与为其提供支持的运营流程的这种融合可能会产生多云和混合云环境，此类环境需要额外增加一层监控、维护和控制。云监控有助于简化这些复杂系统的管理，同时还可减少管理这些系统所需的内部资源。
混合云监控。混合云环境结合使用公有云服务和私有本地部署基础设施。这使组织能够将业务的敏感元素（例如客户数据和交易流程）保留在本地，而在高度可扩展的可靠云环境中运行其他应用程序和服务。
然而，由于混合环境中的应用程序和服务缺乏端到端可见性，可能导致难以识别和解决软件开发管道、网站和应用程序性能、网络配置和其他 IT 相关流程中的严重故障或瓶颈。混合云监控解决方案可与云供应商的性能数据无缝整合，提供易于理解的数据可视化。这能凸显基于云的关键绩效指标 (KPI)，以便团队就服务弃用、应用程序资源配置、移动设备敏捷性和数据库管理做出更明智的决策。
多云监控。多云环境与混合云类似，都是将本地部署解决方案的使用与基于云的计算环境相结合，但多云环境增加了使用多个公有云供应商的复杂性。
运行多云设置使组织能够灵活地选择最适合其每项工作负载的云服务。然而，在多云环境中运行时可能会遇到一些挑战。
由于需要通过多个第三方提供商来管理组织的工具、服务和网络配置，多云环境会增加基础设施管理的复杂性。除此之外，每个云供应商的运营也遵循不同的 SLA。在可用性、合规性和安全性方面，很容易失去对资源支出和整体可扩展性的控制。
应用性能管理通过监控延迟、流量、错误和饱和度这几个黄金指标，帮助在整个基础设施中保持一致的用户体验。使用这些统一的标准，组织就可以在出现事件时收到策略驱动的通知，并运行自动化流程快速解决这些事件。
迁移到混合或多云环境可为企业扩张规模提供许多优势，尤其是在希望打造更敏捷的运营时。但是，为了从基于云的部署中获得最大益处，应当遵循一些标准的云监控最佳实践。
最终用户体验监控。虽然企业有必要围绕流程管理来提高内部效率，但每个企业的主要目标应该放在监控各个层面的用户体验并解决相关问题上。深入了解如何提高应用程序的性能和可用性以满足用户需求，可以对您的利润以及产品和服务的整体可持续发展产生重大影响。
组织可以通过两种方式在企业环境中部署数字体验监测：
在复杂的基础设施和混合云部署中，合成用户监测和真实用户监测协同工作，提供对数字体验的全面可见性。这包括提供对网络、后端和前端性能的详细分析，以及深入的用户洞察分析，以帮助组织隔离关键问题并加以解决。
迁移到统一平台。平衡本地部署系统和基于云的系统的需求可能是一场艰苦的斗争，并会导致效率低下、缺乏沟通和服务不稳定。通过将基础设施的各个方面迁移到统一的监控平台下，就可以在一个位置高效管理所有 KPI 并全面了解性能优化情况。
提高自动化程度。云监控自动化可以帮助企业显著提高由智能和预测性黄金指标驱动的运营效率。通过在私有云、公有云和混合云环境中部署的监控解决方案，组织就能提高对其整个基础设施堆栈的可见性和控制力。这种透明度的提升使团队能够有效优化业务的各个方面，包括网站性能、资源管理、应用程序可用性等。
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