鉴于大多数基于云的部署的复杂性，监控整个云应用程序和服务堆栈的性能会耗费大量时间并消耗内部资源。云监控解决方案旨在使用自动化工具来跟踪性能、资源分配、网络可用性和其他重要的云相关关键绩效指标 (KPI)，从而实时聚合性能数据。这能为 IT 人员提供对整个基于云的基础设施的可见性和控制力。

这些工具为识别用户活动的基本趋势提供了近乎无限的能力，并在避免停机、工作负载配置不足和潜在安全问题方面发挥着关键作用。

云监控软件提供的一些其他功能包括：

对虚拟机、服务、数据库和应用程序进行 24x7 全天候实时监控





对所有基于云的应用程序和服务中的应用程序、用户和文件访问行为的多层可见性





高级报告和审计功能，可帮助确保满足监管标准





跨多云和混合云环境的大规模性能监控整合

目前，市场上存在各种云监控工具，每种工具都有其独特的用途。不过，大多数云监控解决方案可以分为以下几个类别：

网站监控。每个企业都需要确保其网站和 Web 服务保持高度可访问性、经过优化并安全无虞。云监控工具可以帮助识别轻微和大规模的硬件故障以及安全漏洞，以便开发人员和管理员能够在问题影响到用户体验之前采取纠正措施。

数据库监控。确保数据库管理系统的性能和运行状况安然无恙是业务连续性的重要组成部分。云监控解决方案主动监控云数据库资源，跟踪流程、查询和服务可用性，从而确保数据库管理系统的准确性和可靠性，而无论实例数量及其部署方式如何。

应用程序性能监控 (APM)。APM 是任何云监控解决方案的重要组件，在保持应用程序平稳高效运行方面发挥着重要作用。APM 衡量应用程序的可用性和性能，为开发团队提供快速解决应用程序环境中的问题所需的工具。APM 解决方案可帮助企业改善用户体验，满足应用程序和用户服务级别协议 (SLA)，最大限度地减少停机时间，并降低总运营成本。