这是一种专门的团队架构，还有很多其他名称，包括转型办公室、加速器团队、技术卓越办公室等等，其范围从纯技术性到综合性各不相同，但都专注于新的工作方式、现代角色和创新科技。有时卓越中心会专注于特定领域，例如开发运维 (DevOps) （DevOps 卓越中心）或 SAP（SAP 卓越中心），但我们认为这种视角具有局限性。
在这篇博客文章中，我们将使用“卓越中心”（或 CoE）一词，并着重关注综合性云范围（即人员、流程和科技），以展示如何使用构建块方法来充分利用这一概念为您的组织服务。本资料分享了我们在全球范围内为各行业客户提供帮助的经验，包括协助客户确定、设计、启动和/或运营 CoE 类结构的经验。
卓越中心 (CoE) 是一种持久型架构，旨在定义知识和最佳实践并在整个企业内加速推广。
无论叫哪个名称，CoE 都应具备综合性的和变革性，以便进行新功能的试点和横向扩展。这意味着不仅要撰写技术相关的文章，还要以共同创造的方式协助构建，然后还要帮助其他人在新功能上实现自给自足。此外，综合性范围可以消除人为孤岛，实现统一的功能、维护和路线图执行，从而发挥最大影响力。
对于云这样具有变革意义的领域，CoE 能够“为 IT 部门提供一种表达 […] 云战略的方式，使企业能够选择最佳解决方案，[...] 收集并传播最佳实践”。[1] 这是一种经过验证的架构，超过 70% 的企业内有类似的团队。[2]
要开始考虑综合性 CoE，您应该考虑以下几个方面：
卓越中心 (CoE) 的形式多种多样，但可能并不适用于所有组织。首先，我们采用探索和诊断方法来确定正确的后续步骤，并在客户的独特旅程中与他们保持同步节奏。
