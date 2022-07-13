这是一种专门的团队架构，还有很多其他名称，包括转型办公室、加速器团队、技术卓越办公室等等，其范围从纯技术性到综合性各不相同，但都专注于新的工作方式、现代角色和创新科技。有时卓越中心会专注于特定领域，例如开发运维 (DevOps) （DevOps 卓越中心）或 SAP（SAP 卓越中心），但我们认为这种视角具有局限性。

在这篇博客文章中，我们将使用“卓越中心”（或 CoE）一词，并着重关注综合性云范围（即人员、流程和科技），以展示如何使用构建块方法来充分利用这一概念为您的组织服务。本资料分享了我们在全球范围内为各行业客户提供帮助的经验，包括协助客户确定、设计、启动和/或运营 CoE 类结构的经验。