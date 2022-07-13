标签
加快数字化转型（例如云技术的采用）步伐的一个流行趋势是建立卓越中心 (CoE) 或竞争力中心 (CoC)。

这是一种专门的团队架构，还有很多其他名称，包括转型办公室、加速器团队、技术卓越办公室等等，其范围从纯技术性到综合性各不相同，但都专注于新的工作方式、现代角色和创新科技。有时卓越中心会专注于特定领域，例如开发运维 (DevOps) （DevOps 卓越中心）或 SAP（SAP 卓越中心），但我们认为这种视角具有局限性。

在这篇博客文章中，我们将使用“卓越中心”（或 CoE）一词，并着重关注综合性云范围（即人员、流程和科技），以展示如何使用构建块方法来充分利用这一概念为您的组织服务。本资料分享了我们在全球范围内为各行业客户提供帮助的经验，包括协助客户确定、设计、启动和/或运营 CoE 类结构的经验。

 

什么是云 CoE？

卓越中心 (CoE) 是一种持久型架构，旨在定义知识和最佳实践并在整个企业内加速推广。

无论叫哪个名称，CoE 都应具备综合性的和变革性，以便进行新功能的试点和横向扩展。这意味着不仅要撰写技术相关的文章，还要以共同创造的方式协助构建，然后还要帮助其他人在新功能上实现自给自足。此外，综合性范围可以消除人为孤岛，实现统一的功能、维护和路线图执行，从而发挥最大影响力。

为什么需要 CoE？

对于云这样具有变革意义的领域，CoE 能够“为 IT 部门提供一种表达 […] 云战略的方式，使企业能够选择最佳解决方案，[...] 收集并传播最佳实践”。[1] 这是一种经过验证的架构，超过 70% 的企业内有类似的团队。[2]

云卓越中心的主要优点

  • 帮您走出分散的团队、不一致的流程和项目思维，转而采用以产品为基础的敏捷运营模式和全新的工作方式。
  • 提供基于传统 IT 流程的严格治理，支持一定的自主权，从而加快上市时间。
  • 帮您摆脱优先事项相互冲突和工作重叠的情况，制定一致的整体路线图，并根据指标确定优先次序，确保实现价值。
  • 将传统角色以及新科技技能提升的努力转变为体验式人才框架，并通过轮岗模式和培训师培训方法提供扩展机会。

如何入门？

要开始考虑综合性 CoE，您应该考虑以下几个方面：

  • 用户支持：首先，根据业务需求和公认的行业趋势（如采用站点可靠性工程）定义当代新角色。然后，重新定义角色简介以及相关技能和支持，通过学习旅程来提高技能和/或吸引新人才。
  • 交付整合：首选重新构想管理和流程，确保旧版做法不会影响新功能。要做到这一点，可通过价值流图来简化端到端旅程，并创建“执行者、负责者、咨询者、知情者”(RACI) 矩阵来明确所有权。最后，组织可能需要仔细评估针对常见任务的政策和程序，找出可以给予团队决策自由的机会。
  • 新科技平台：首先建立或重新审视参考架构，将其作为技术部署的基础。前期做好周全的设计和相应的架构决策，有助于减少未来可能出现的意外情况。在所有利益相关者就架构达成一致后，利用自动化技术对架构进行编码和数字化，以便进行部署。

开始使用云卓越中心

卓越中心 (CoE) 的形式多种多样，但可能并不适用于所有组织。首先，我们采用探索和诊断方法来确定正确的后续步骤，并在客户的独特旅程中与他们保持同步节奏。

利用我们的免费业务设计（半天研讨会）来了解我们的 Garage 设计思维技巧，并将其应用于您的业务问题。更重要的是，要构思如何利用由 IBM Garage 方法提供支持的 IBM 科技，找到这些问题的最佳解决方案。通过 IBM Cloud Expert Labs 页面联系我们了解更多信息。

