本文是 IBM 和辉瑞公司关于 AI 技术应用改进临床试验性能的系列文章的一部分，重点关注招募和预测。此外，我们还着眼探索增加患者数量的方法、临床试验招募的多元化以及生成式 AI 和量子计算的应用潜力。如今，企业比以往任何时候都更加意识到，以整体和综合的方式管理这些相互依存的历程，对于成功实现变革至关重要。
尽管制药行业和生物医学研究取得了进步，但将药物推向市场仍然是一个复杂的过程，具有巨大的改进机会。临床试验既耗时又昂贵，而且常常由于公司无法控制的原因导致效率低下。高效的临床试验场所选择继续是整个行业面临的重要挑战。塔夫茨大学药物开发研究中心进行并于 2020 年发布的研究发现，23% 的试验未能实现计划的招募时间表；四年后，IBM 的许多客户仍在同样的困境中挣扎。无法满足计划的招募时间以及某些场所无法招募参与者会给制药公司带来重大的经济影响，这种影响可能会以药品和医疗保健服务成本上升的形式转嫁给提供方和患者。选址和招募方面的挑战是 IBM 生物制药客户的主要成本驱动因素，据估计，每年成本在 1500 万至 2500 万美元之间，具体取决于公司规模和产品线。这符合现有的行业基准。
如果临床试验因试验场地表现不佳而过早终止，研究问题就无法得到解答，研究成果最终也无法发表。未能分享随机临床试验的数据和结果，意味着错失了参与系统评论和荟萃分析的机会，也意味着失去与生物制药界分享研究成果的机会。
随着 AI 在生物制药领域占据一席之地，将其整合到临床试验场所选择流程和持续绩效管理中，可帮助公司获得对场所绩效的宝贵洞察分析，从而加快招募时间、减少全球场所碳足迹，并节省大量成本（图表 1）。AI 还可以利用数据为试验管理者和高管提供做出战略决策所需的数据。在本文中，我们概述了生物制药公司如何运用 AI 驱动的方法，根据做出基于证据明智决策，并增加临床试验中心成功的可能性。
招募战略师和现场性能分析师负责构建和优先考虑针对特定试验量身定制的稳健的端到端招募战略。为此，他们需要数据，而这些数据并不短缺。他们所面对的挑战是了解哪些数据可反映现场性能。具体来说，他们如何才能获得有关现场性能的洞察分析，从而将表现不佳的站点纳入招募计划和实时执行策略。
在理想情况下，他们能够相对准确地预测那些有可能达不到招募预期的临床试验场所的性能。最终，实现对现场活动和注册进度的实时监控，可以提前及时采取缓解措施。这样做有助于进行初步的临床试验规划、资源分配和可行性评估，防止经济损失，并为成功招募临床试验参与者做出更好的决策。
此外，生物制药公司可能会发现自己零星地在内部构建 AI 功能，而缺乏整体管理。组建跨职能的多学科团队来支持临床试验过程具有挑战性，许多生物制药公司为此孤军奋战。这导致许多团队使用大量的 AI 工具，但这些工具并没有完全集成到一个内聚的系统和平台中。因此，IBM 观察到，越来越多的客户倾向于咨询 AI 领导者，以帮助建立治理和增强 AI 和数据科学的能力，这是一种共同交付合作伙伴关系形式的运营模式。
通过采用三项 AI 驱动的功能，生物制药公司可以显著优化临床试验选址流程，同时发展可规模化的核心 AI 能力，并节省财务资源。利用这些优势的能力是制药公司获得可观竞争优势的途径之一。
招募预测通常在试验开始前进行，有助于招募策略师和可行性分析人员进行初步试验规划、资源分配和可行性评估。准确的招募率预测可以防止经济损失，通过将非绩效因素纳入考量，帮助制定招募计划，并支持有效的预算规划，避免资金短缺和延误。
AI 算法有可能超越传统的统计方法，用于分析全面的招聘数据并准确预测招募率。
实时了解现场的运行情况，可以提供有关招募进展的最新信息，有助于及早发现性能问题，并能主动做出决策和纠正措施，从而促进临床试验的成功。
AI 通过自动执行数据分析、提供及时警报和洞察分析以及预测性分析，来支持实时现场性能监控和预测。
在试验进行期间制定明确定义和执行的缓解计划对于试验的成功至关重要。
下一步最佳行动 (NBA) 引擎是一种人工智能驱动的系统或算法，可以推荐最有效的缓解操作或干预措施，以实时优化性能。
临床试验是制药行业的命脉；然而，试验经常会遇到延误，这可能会大大延长特定研究的持续时间。幸运的是，对于一些试验管理挑战，我们能提供简单明了的答案：了解流程和相关人员； 采用长期的AI战略，同时在用例中构建 AI 功能； 投资新的机器学习模型以实现实时招募预测、现场监控、数据驱动的推荐引擎。这些步骤不仅有助于节省大量资金，还可以让生物制药公司对具有影响力的人工智能投资更有信心。
IBM Consulting 和辉瑞强强联手，通过减少因临床试验失败而耗费的时间和成本，为制药行业带来变革，以便更快速、更高效地将药品交付给需要的患者。
通过结合 IBM 的科技、战略和计算能力以及辉瑞丰富的体验，我们还建立了合作关系，以探索量子计算与传统机器学习的结合，以更准确地预测面临招募失败风险的临床试验场所。量子计算是一项快速发展且具有变革性的技术，它利用量子力学的原理来解决传统计算机无法解决的行业关键问题。
