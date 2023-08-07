本文是 IBM 和辉瑞公司关于 AI 技术应用改进临床试验性能的系列文章的一部分，重点关注招募和预测。此外，我们还着眼探索增加患者数量的方法、临床试验招募的多元化以及生成式 AI 和量子计算的应用潜力。如今，企业比以往任何时候都更加意识到，以整体和综合的方式管理这些相互依存的历程，对于成功实现变革至关重要。

尽管制药行业和生物医学研究取得了进步，但将药物推向市场仍然是一个复杂的过程，具有巨大的改进机会。临床试验既耗时又昂贵，而且常常由于公司无法控制的原因导致效率低下。高效的临床试验场所选择继续是整个行业面临的重要挑战。塔夫茨大学药物开发研究中心进行并于 2020 年发布的研究发现，23% 的试验未能实现计划的招募时间表；四年后，IBM 的许多客户仍在同样的困境中挣扎。无法满足计划的招募时间以及某些场所无法招募参与者会给制药公司带来重大的经济影响，这种影响可能会以药品和医疗保健服务成本上升的形式转嫁给提供方和患者。选址和招募方面的挑战是 IBM 生物制药客户的主要成本驱动因素，据估计，每年成本在 1500 万至 2500 万美元之间，具体取决于公司规模和产品线。这符合现有的行业基准。

如果临床试验因试验场地表现不佳而过早终止，研究问题就无法得到解答，研究成果最终也无法发表。未能分享随机临床试验的数据和结果，意味着错失了参与系统评论和荟萃分析的机会，也意味着失去与生物制药界分享研究成果的机会。

随着 AI 在生物制药领域占据一席之地，将其整合到临床试验场所选择流程和持续绩效管理中，可帮助公司获得对场所绩效的宝贵洞察分析，从而加快招募时间、减少全球场所碳足迹，并节省大量成本（图表 1）。AI 还可以利用数据为试验管理者和高管提供做出战略决策所需的数据。在本文中，我们概述了生物制药公司如何运用 AI 驱动的方法，根据做出基于证据明智决策，并增加临床试验中心成功的可能性。