AI 是否会改变商业和劳动力已不再是问题，关键在于它将如何实现变革。IBM® 商业价值研究院的一项研究显示，近 60% 的 CEO 受访认为，竞争优势将取决于谁拥有最先进的生成式 AI。

如今有大量领导者希望利用这项技术推动业务转型，因此有人开始思考：究竟是哪位高管级领导者将坐在“驾驶席”，统筹并加速这一变革。

首席人力资源官 (CHRO) 占据着引领员工队伍走向未来的最佳位置，他们倡导成长和学习的文化，同时在人际交往能力和 AI 技能方面发挥领导作用。CHRO 如何抓住机遇？