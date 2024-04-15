AI 是否会改变商业和劳动力已不再是问题，关键在于它将如何实现变革。IBM® 商业价值研究院的一项研究显示，近 60% 的 CEO 受访认为，竞争优势将取决于谁拥有最先进的生成式 AI。
如今有大量领导者希望利用这项技术推动业务转型，因此有人开始思考：究竟是哪位高管级领导者将坐在“驾驶席”，统筹并加速这一变革。
首席人力资源官 (CHRO) 占据着引领员工队伍走向未来的最佳位置，他们倡导成长和学习的文化，同时在人际交往能力和 AI 技能方面发挥领导作用。CHRO 如何抓住机遇？
技术成功实施依赖于适宜的运营模式与管理人才。员工需要了解如何使用技术，并同意采用技术。这本质上是一场领导力与组织变革之旅，而非单纯的技术升级。
组织将努力提升整体员工的技术敏锐度，并确保他们具备对 AI 的基本理解，从而能够同时成为这项技术的批判性思考者和使用者。在这方面，CHRO 可以利用自身的专业知识，发挥重要作用，提升员工技能，打造以成长型思维和学习为核心的文化，推动组织持续变革。
员工要想充分利用 AI，他们需要了解如何提示 AI，评估其输出，然后进行完善和修改。例如，当您与生成式 AI 助手互动时，如果您要求它“向一位高管描述它”与“向一个五年级小学生描述它”，您会得到截然不同的回答。员工也需要接受相关教育并被赋权，能够就 AI 的输出和源数据提出正确的问题，并从准确性、偏差等方面进行分析。
如今，许多企业可能不再仅仅关注寻找执行业务战略所需的人才。他们还应从更广的角度思考，如何通过培养、购买、借用或“用机器人替代”的方式来获取当下和未来所需的技能。
CHRO 的主要挑战是协调全新的“人类 + AI”劳动力体系。顶级 CHRO 可以利用他们对员工队伍的全面了解，以及如何在运营模式中设计角色和技能，以充分利用人类和 AI 的优势，从而应对这一挑战。
过去，这通常包括分析企业为执行战略所需的角色，将这些角色拆解为核心技能和任务，并制定培训和招聘策略以弥补任何技能缺口。展望未来，这意味着评估职位描述，确定最适合科技的任务和最适合人的任务，并重新设计角色和工作本身。
当顶尖 CHRO 与其高级管理层同事合作，通过 AI 和自动化重新定义角色并调整任务执行方式时，他们很可能在考虑技能的技术路线图。一旦制定了清晰的技能路线图，他们就能在构建符合业务需求的 AI 驱动解决方案中发挥关键作用。
人力资源领导者在培训方法论层面具有深厚积淀，其专业经验不仅能指导人员技能培训，更可为 AI 解决方案本身的训练机制提供重要参考。
例如，要训练生成式 AI 助手学习项目管理，您需要一组有关所需工作和任务的强大非结构化数据。人力资源领导通常熟悉培训内容的获取和评估步骤，并会与该领域的职能专家协作。
这只是一个开始。展望未来，企业领导者还应该考虑如何验证、测试和认证 AI 的这些技能。
想象一下，有一个 AI 解决方案经过训练，可以协助会计师完成关键的会计任务。企业如何测试和监控其 AI 解决方案的能力，并确保其输出足够准确？人力资源领导拥有在培训等方面的领先实践经验和知识，这是企业实施这项新技术所必需的。
虽然我们仍处于人工智能时代的早期阶段，但领先的首席人力资源官们已经敏锐地意识到这些强大技术将带来的预期影响。那些能够抓住机遇，打造充分利用员工与负责任使用 AI 的劳动力与技能战略的人，将处于成功的有利位置。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。