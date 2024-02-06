现金支付与数字支付：如何实现金融普惠

银行必须解决的更复杂的挑战之一是提高支付效率。最近的新闻头条显示，在许多司法管辖区，实体身份识别和实体支付形式已大幅转向数字形式。欧洲最近宣布了一项强制要求，任何目前提供批量欧元支付（例如 SEPA 信用转账）的提供商都都必须提供实时支付服务，且价格不得高于批量转账的成本
这一点，再加上欧洲和许多其他国家或地区数字身份的日益普及，对消费者和企业来说都是好消息。这些变化，加上其他支付现代化举措，可能会消除金融生态系统和整个经济中的摩擦。但是，在一些国家或地区推进数字身份和支付的同时，其他国家或地区无法实现这些解决方案的潜力。
马来西亚与许多东南亚国家或地区一样，正在将其数字支付系统与其他网络保持一致和集成，以使跨境支付更容易。马来西亚支付网络 PayNet 与蚂蚁集团（支付宝的母公司）合作，允许来自七个国家或地区的支付宝+钱包持有者使用 PayNet 的 DuitNow QR 系统通过二维码进行支付。这项服务的推出意味着，如果银行或电子钱包参与了支付宝+，马来西亚的客户只需使用 DuitNow 扫描二维码即可进行实时支付。
该系统的跨境优势使得中国大陆、香港特别行政区、菲律宾、蒙古、澳门特别行政区、韩国和泰国的客户可以使用同一个支付宝支持的钱包进行支付。2017 年，支付宝还在移动设备上推出了“刷脸支付”面部识别应用程序，允许客户在销售点机器前摆姿势购物。万事达卡也在不到两年前宣布试行生物识别技术。这种用于支付的数字身份形式很可能会继续扩展。
与最近的数字支付进步相比，华盛顿特区议会最近禁止了无现金业务。考虑到作为实物商品所带来的安全问题、风险以及价值链中每个利益相关者的处理成本，现金是一种成本高昂的支付方式。增加现金的使用并不能降低成本或减少经济中的摩擦。
华盛顿特区禁令的理由是，许多人没有银行借记卡或信用卡，因此必须使用现金支付。根据全球金融的数据，在美国，大约 7% 的人口没有银行账户。这 7% 可能看起来不多，但它代表了大约 2,300 万人依赖现金或其他非银行支付方式。
华盛顿特区的禁令让没有银行账户的人更公平地使用零售商的服务，但并没有从根本上解决没有银行账户的问题。其中一个原因是无法获得政府颁发的身份证件，例如没有固定地址等。与居住地或是否会开车相比，基于个人自身的某些属性而建立的数字身份更容易解决经济准入问题。
印度联邦政府建立了数字身份系统 Aadhaar，自引入该系统以来印度所发生的情况就是一个很好的案例研究。由于该系统，数百万人的金融普惠成为可能。人们可以通过自己的数字身份获得银行账户或数字钱包的资格，他们可以在其中存储从政府或其他来源获得的资金。以前除了现金和依靠他人的慷慨之外，没有机会参与经济活动的人，现在可以使用印度的 UPI 数字实时支付系统在商家进行支付。
数字身份与金融普惠之间的联系是显而易见的：有了这个系统，印度的贫困率在 5 年内下降了约 10%，即近 1.35 亿人。此外，印度经济也因这种金融普惠而受益。2022-2023 财年实际 GDP 增长率为 6.9%，预计 2023-2024 年为 6.3%。现金使用量的减少是促成因素之一。美国和其他国家或地区理应考虑加快从现金支付向数字支付的转变，以实现金融普惠和经济增长。
加快采用数字技术替代现金的机会迫在眉睫。随着数字身份的普及，那些走上这条道路的国家或地区的经济将会增长，并比那些不走这条道路的国家或地区更具全球竞争力。此外，随着我们生活的经济变得更加高效，企业和消费者将对开展业务的能力更加满意。
