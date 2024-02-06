现金支付与数字支付：如何实现金融普惠

印度联邦政府建立了数字身份系统 Aadhaar，自引入该系统以来印度所发生的情况就是一个很好的案例研究。由于该系统，数百万人的金融普惠成为可能。人们可以通过自己的数字身份获得银行账户或数字钱包的资格，他们可以在其中存储从政府或其他来源获得的资金。以前除了现金和依靠他人的慷慨之外，没有机会参与经济活动的人，现在可以使用印度的 UPI 数字实时支付系统在商家进行支付。

数字身份与金融普惠之间的联系是显而易见的：有了这个系统，印度的贫困率在 5 年内下降了约 10%，即近 1.35 亿人。此外，印度经济也因这种金融普惠而受益。2022-2023 财年实际 GDP 增长率为 6.9%，预计 2023-2024 年为 6.3%。现金使用量的减少是促成因素之一。美国和其他国家或地区理应考虑加快从现金支付向数字支付的转变，以实现金融普惠和经济增长。

加快采用数字技术替代现金的机会迫在眉睫。随着数字身份的普及，那些走上这条道路的国家或地区的经济将会增长，并比那些不走这条道路的国家或地区更具全球竞争力。此外，随着我们生活的经济变得更加高效，企业和消费者将对开展业务的能力更加满意。