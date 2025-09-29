什么是碳信息披露项目 (CDP)？

用面部轮廓、树叶、云朵的象形图组合成的拼贴插图，描绘在采取环境行动方面的相互依存关系

发布日期：2024 年 4 月 18 日
撰稿人：Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
什么是碳信息披露项目 (CDP)？

CDP 过去被称为碳信息披露项目，是一个国际非营利组织，提供环境影响披露系统供私营和公共部门使用。CDP 提倡年度环境报告和透明度，这对于建立可持续经济、应对气候变化和创造净零未来至关重要。

CDP 声称拥有世界上最全面的自报告环境数据集合。从 CDP 披露流程中收集的数据使 CDP 能够跟踪公司和城市在多个可持续发展问题上的进展，并计算每个披露实体的分数。CDP 分数旨在提供一个实体的环境绩效快照，并激励对环境影响的管理。1

CDP 环境信息报告框架是几个主要的 ESG 报告框架和全球披露系统之一。其他框架包括气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)、GHG（温室气体）核算体系全球报告倡议 (GRI) 组织和科学碳目标倡议 (SBTi) 组织的框架。
CDP 的历史是怎样的？

CDP 于 2000 年以“碳信息披露项目”(Carbon Disclosure Project) 之名在伦敦创立，最初呼吁披露温室气体排放量，以此作为公司与投资者等利益相关者之间实现信息共享的一种方式。创始人希望提供这些环境数据可以鼓励对气候变化采取行动。

该非营利组织于 2003 年发布了第一份 CDP 调查问卷，要求公司披露其碳排放量。十年后该组织将名称改为缩写 CDP，以反映其更广泛的环境披露范围，以及与其合作的实体的多样性。

除了要求披露碳足迹外，CDP 还要求披露与森林砍伐、水安全和塑料使用相关的信息。现在，它的覆盖范围已从公司扩展到城市、州和地区。
CDP 的重点领域是什么？

在 CDP 网站上，该组织列出了四个可持续性和环境问题作为其数据收集的重点关注领域。
气候变化

CDP 要求全球的大公司通过 CDP 气候变化调查问卷提供有关气候风险和采取低碳措施的机会的信息。通过调查问卷收集的 CDP 数据包括范围 1、范围 2 和范围 3 排放（由 GHG 核算体系所定义），以及有关治理、业务战略、碳信用额的使用、内部碳定价（公司分配给温室气体排放的货币价值）等信息。

CDP 要求公司衡量对水的影响以及为改善水安全所做的努力。该组织还帮助公司确定可为其提供帮助的合作伙伴关系。根据 CDP 的数据，2023 年，供应链中至少有 770 亿美元面临水风险的威胁。2
森林

CDP 认为森林砍伐是世界上最重大的环境挑战之一，它影响气候调节、水资源和生物多样性。通过其框架，CDP 跟踪农业生产中避免森林砍伐的情况。该组织还在扩大其范围，以跟踪避免其他自然生态系统遭到破坏的情况。
塑料

CDP 促进披露与塑料相关的活动。这为公司制定减少塑料使用和污染的战略奠定了基础。此类信息披露及其相应的策略，也可能有助于企业在不断发展的本地和全球塑料使用法规方面走在前列。
CDP 与谁合作？

自成立以来，CDP 扩大了其披露实体组合。除了要求公司披露信息外，它还要求政府和公共部门组织披露信息，包括市、州和地区政府以及公共当局。2023 年，近 25,000 个组织参与了 CDP 数据披露，其中包括超过 23,200 家公司（占全球市值的三分之二）和超过 1,100 个城市、州和地区。

公司还可以与 CDP 合作获取其供应链成员的环境影响披露，而投资者可以使用 CDP 数据为决策和风险管理提供信息。超过 700 家金融机构（资产总额超过 67 万亿美元）和超过 300 家主要采购商（采购支出超过 6.4 万亿美元）通过 CDP 请求信息。
CDP 分数如何发挥作用？

CDP 分数是旨在通过披露，向组织及其利益相关者展示他们在应对气候变化、森林砍伐和水安全方面之现状的指标。连续数年的披露可以帮助公司跟踪其在一段时间内的进展情况。

CDP 使用与气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 一致的评分方法。公司和城市的评分从“D-”到“A”，而被要求披露但未披露的公司得到“F”评分。获得“A”评分的实体在环境影响披露和环境管理方面的表现处于领先地位。2023 年，全球超过 400 家公司和 120 个城市获得了 CDP 的“A”级评分，并被列入 CDP 年度“A 级榜单”。
CDP 如何参与公共政策？

CDP 与非营利组织和政府组织合作推广符合 CDP 目标的政策。该组织的合作伙伴包括联合国全球契约组织、联合国马拉喀什全球气候行动伙伴关系、欧盟委员会的零污染利益相关者平台、欧洲水务组织和巴西气候行动联盟。
