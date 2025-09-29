CDP 于 2000 年以“碳信息披露项目”(Carbon Disclosure Project) 之名在伦敦创立，最初呼吁披露温室气体排放量，以此作为公司与投资者等利益相关者之间实现信息共享的一种方式。创始人希望提供这些环境数据可以鼓励对气候变化采取行动。

该非营利组织于 2003 年发布了第一份 CDP 调查问卷，要求公司披露其碳排放量。十年后该组织将名称改为缩写 CDP，以反映其更广泛的环境披露范围，以及与其合作的实体的多样性。

除了要求披露碳足迹外，CDP 还要求披露与森林砍伐、水安全和塑料使用相关的信息。现在，它的覆盖范围已从公司扩展到城市、州和地区。