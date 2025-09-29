发布日期：2024 年 4 月 18 日
撰稿人：Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
CDP 声称拥有世界上最全面的自报告环境数据集合。从 CDP 披露流程中收集的数据使 CDP 能够跟踪公司和城市在多个可持续发展问题上的进展，并计算每个披露实体的分数。CDP 分数旨在提供一个实体的环境绩效快照，并激励对环境影响的管理。1
CDP 环境信息报告框架是几个主要的 ESG 报告框架和全球披露系统之一。其他框架包括气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)、GHG（温室气体）核算体系、全球报告倡议 (GRI) 组织和科学碳目标倡议 (SBTi) 组织的框架。
在 CDP 网站上，该组织列出了四个可持续性和环境问题作为其数据收集的重点关注领域。
CDP 要求公司衡量对水的影响以及为改善水安全所做的努力。该组织还帮助公司确定可为其提供帮助的合作伙伴关系。根据 CDP 的数据，2023 年，供应链中至少有 770 亿美元面临水风险的威胁。2
CDP 认为森林砍伐是世界上最重大的环境挑战之一，它影响气候调节、水资源和生物多样性。通过其框架，CDP 跟踪农业生产中避免森林砍伐的情况。该组织还在扩大其范围，以跟踪避免其他自然生态系统遭到破坏的情况。
CDP 促进披露与塑料相关的活动。这为公司制定减少塑料使用和污染的战略奠定了基础。此类信息披露及其相应的策略，也可能有助于企业在不断发展的本地和全球塑料使用法规方面走在前列。
自成立以来，CDP 扩大了其披露实体组合。除了要求公司披露信息外，它还要求政府和公共部门组织披露信息，包括市、州和地区政府以及公共当局。2023 年，近 25,000 个组织参与了 CDP 数据披露，其中包括超过 23,200 家公司（占全球市值的三分之二）和超过 1,100 个城市、州和地区。
公司还可以与 CDP 合作获取其供应链成员的环境影响披露，而投资者可以使用 CDP 数据为决策和风险管理提供信息。超过 700 家金融机构（资产总额超过 67 万亿美元）和超过 300 家主要采购商（采购支出超过 6.4 万亿美元）通过 CDP 请求信息。
CDP 分数是旨在通过披露，向组织及其利益相关者展示他们在应对气候变化、森林砍伐和水安全方面之现状的指标。连续数年的披露可以帮助公司跟踪其在一段时间内的进展情况。
CDP 使用与气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 一致的评分方法。公司和城市的评分从“D-”到“A”，而被要求披露但未披露的公司得到“F”评分。获得“A”评分的实体在环境影响披露和环境管理方面的表现处于领先地位。2023 年，全球超过 400 家公司和 120 个城市获得了 CDP 的“A”级评分，并被列入 CDP 年度“A 级榜单”。
CDP 与非营利组织和政府组织合作推广符合 CDP 目标的政策。该组织的合作伙伴包括联合国全球契约组织、联合国马拉喀什全球气候行动伙伴关系、欧盟委员会的零污染利益相关者平台、欧洲水务组织和巴西气候行动联盟。