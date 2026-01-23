业务敏捷性意味着寻找并抓住机会，为客户和利益相关者带来优势。敏捷型企业能够快速、高效地应对风险与机遇，同时在客户、员工工作效率及利益相关方层面创造更大价值。

对于业务敏捷性，没有固定的原则或规定的实践。然而，业务敏捷的核心基础在于重视人才及其协作沟通，推动高效决策机制落地，并在整个企业范围内持续追求改进优化。

颠覆性时代、紧张的地缘政治气候和科技的快速变化，都给企业带来巨大压力，要求企业保持敏捷思维和迭代开发。最初源自软件开发领域的理念，如今已推广至更广范围，推动形成数据驱动型决策以及更智能化的风险缓释策略。

来自业务敏捷研究院的近期一项研究认为，即便遭遇无法掌控的外部动荡冲击，业务敏捷仍能为企业创造可量化的实际价值。报告发现，在测试业务敏捷性时，弹性是关键的差异化因素。数据显示，敏捷性与强劲的客户满意度、更高的运营效率以及更可预测的财务性能相关。

2024 至 2025 年间，业务敏捷能力实现实质性提升的参与企业，人均营收平均增长了 10.3%。相比之下，业务敏捷性水平下降的企业的增幅较小，仅为 3.5%。