业务敏捷性是指组织能够预先感知内外部变化，并通过创新解决方案快速适应，从而实现业务价值。
随着全球不利因素日益增多，企业必须配备必要的工具，以保持工作模式的适应性与灵活性。
业务敏捷并非单一的方法论，它是用来描述企业一系列组织能力与行为模式的统称，助力企业以灵活应变的方式达成经营目标。为了以当前的市场速度满足客户需求，企业正在转向新的技术进步，例如AI、生成式 AI和自动化。这些技术有助于创造更高价值的客户体验。
首席执行官 (CEO) 正在认识到创新方法、数字化转型和敏捷实践的需求。IBM 商业价值研究院 最近的一项研究发现，超过半数的 CEO 表示，其所在企业正在采用 AI 智能体，并准备大规模落地应用。
IBM 商业价值研究院发布的《2025 年 CEO 指南》指出：“随着 AI 改变一切，成功将不再仅仅取决于将同样的事情做得更好。”
业务敏捷性意味着寻找并抓住机会，为客户和利益相关者带来优势。敏捷型企业能够快速、高效地应对风险与机遇，同时在客户、员工工作效率及利益相关方层面创造更大价值。
对于业务敏捷性，没有固定的原则或规定的实践。然而，业务敏捷的核心基础在于重视人才及其协作沟通，推动高效决策机制落地，并在整个企业范围内持续追求改进优化。
颠覆性时代、紧张的地缘政治气候和科技的快速变化，都给企业带来巨大压力，要求企业保持敏捷思维和迭代开发。最初源自软件开发领域的理念，如今已推广至更广范围，推动形成数据驱动型决策以及更智能化的风险缓释策略。
来自业务敏捷研究院的近期一项研究认为，即便遭遇无法掌控的外部动荡冲击，业务敏捷仍能为企业创造可量化的实际价值。报告发现，在测试业务敏捷性时，弹性是关键的差异化因素。数据显示，敏捷性与强劲的客户满意度、更高的运营效率以及更可预测的财务性能相关。
2024 至 2025 年间，业务敏捷能力实现实质性提升的参与企业，人均营收平均增长了 10.3%。相比之下，业务敏捷性水平下降的企业的增幅较小，仅为 3.5%。
虽然业务敏捷性并非一个精确的框架，但它是一种通过持续学习和敏捷领导力培养的思维模式。敏捷型组织需要建立起跨职能协作和包容性的业务环境。
业务敏捷性要求落实敏捷原则。敏捷型企业的文化重视创造力、透明度和寻找新机遇的热情。打造敏捷型企业需要营造鼓励试错创新、奖励灵活应变的变革型组织环境。
真正的业务敏捷性源于对内部团队成员的赋能及其跨职能工作的意愿。员工敬业度是确保团队、目标与战略保持协同一致、实现价值最大化，并推动制定具有战略意义且基于充分信息决策的关键所在。
清晰的治理战略对于企业的敏捷性至关重要，可以确保目标明确，风险管理流程到位。借助实时数据和指标，可以快速分配资源，缩短上市时间并保持竞争优势。
借助敏捷框架，企业管理者能够突破传统模式与组织架构的束缚。他们摒弃僵化的层级体系，转而赋能员工、倡导协作，并构建自组织架构。
敏捷型企业具有许多优势，包括打破组织孤岛和加强跨职能团队。
业务敏捷性使每一个决策都始终以客户为中心。团队收集反馈并分析使用情况数据，快速响应不断变化的需求。
这种专注有助于企业提供能够解决实际问题、并长期创造可量化价值的产品与服务。通过将优先事项与客户结果对齐，敏捷型企业能够提升满意度，简化解决方案开发，并建立客户信任。
业务敏捷性可以应用于各种类型的业务战略。敏捷模式倡导持续学习的文化以及迭代优化的敏捷改进方式。团队定期检查成果、衡量表现并总结经验教训。
随着时间的推移，这一纪律可以提高质量、减少缺陷并增强效率。通过不断完善流程和解决方案，企业可以保持竞争力，并为变革做好更好的准备。
敏捷型企业能够快速适应市场变化、技术变革和新法规。团队可以在不中断运营的情况下重新安排工作优先级、调整战略。
这种适应能力能够增强企业弹性，助力组织在充满不确定性的环境中保持发展势头，同时持续创造价值。
敏捷转型需要落实敏捷战略。组织能否具备敏捷能力，关键在于其是否愿意接纳灵活动态的规划模式、持续反馈与优化迭代。
拥有敏捷思维的企业典型代表是 Solar Coca-Cola，它是可口可乐在巴西的第二大装瓶商。该企业收购了巴西境内的其他装瓶公司，同时进一步推动业务去中心化。在此关键时刻，Solar 的解决方案提供商 IBM 合作伙伴 CTI Global 介入，对业务流程进行优化，使其运行更高效、数据更精准。
在短短五个多月的时间里，CTI 设计并实施了一个整合计划解决方案，目前 Solar 正在自行维护该解决方案。该企业通过将 IBM® Planning Analytics 与 Solar 现有的 IBM® Cognos Analytics 平台进行集成，完成了此次流程优化；该平台此前一直用于企业财务报表编制工作。
知识转移阶段的一部分是由财务团队指定人员学习如何使用 Planning Analytics 平台内的业务规则功能。这次知识共享充分体现了敏捷工作模式、跨部门协作，也让 Solar 凭借专业领域专长建立起自身竞争优势。
“事实上，我们可以依靠自己根据需要调整系统，这为我们提供了巨大的灵活性，”Solar 高级主管 Hermeson Anibal Marques 说，“这意味着我们的团队效率更高、生产力更高。”
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