构建弹性医疗供应链

发布日期 2023年6月30日
戴口罩的儿科医生在诊所或医院与幼儿交谈

在医疗供应链中，药房、医院、制药公司和患者面临三大主要挑战：短缺与延迟；缺乏便捷且具成本效益的履约方案；以及不断上升的伪造行为和监管变化，同时对更好的药品冷链管理的需求持续存在。这些问题不仅带来不便，还会对患者所接受的护理质量产生不利影响，并增加员工的压力。那么，医疗供应链专业人士如何应对这些问题呢？答案是构建有弹性的供应链。

关于医疗保健供应链的事实

根据行业调查，78% 的受访者仍在使用手动供应链流程。多项研究显示，医护/外科住院部门的护士通常会花费其班次中多达 2 小时从事与物资相关的任务。2022 年，制药行业的召回数量达到过去六年来的最高水平，共召回 5.673 亿个单位，比 2021 年的 2.646 亿个单位增加了 114%。

尽管确保医护人员配备完善以高效工作至关重要，尤其是在医疗行业持续面临普遍劳动力短缺的背景下，但据预测，医疗物资开支的增长速度将超过人力成本。至于可能含有受污染成分或曾在不一致温度下存放的药物，其影响可能会非常严重。

这些医疗行业供应链问题同样紧迫，而且每一项都需要立即关注。好消息是，通过构建医疗供应链的韧性，可以缓解这些危险的痛点。

建立医疗保健供应链弹性的 3 个步骤

第 1 步：提高可见性和主动性

医院系统需要与多个分散的团队、技术和流程协作来管理日常运营，导致数据可视性普遍不足。由于过度订购、浪费和紧急订单，供应费用不断攀升。由于缺乏物资，医疗程序可能被延误。医疗专业人员需要对现有库存、其所在位置（或运输途中的状态）拥有更高的可见性，并利用人工智能 (AI) 不仅预测供应链中断，还能提出如何将问题最小化的建议。

​第 2 步：整合与协作以优化履约选项

医疗专业人员在尝试整合来自不同渠道的订单时面临困难，无法在内部药品部门与其供应商之间，就供应、需求和库存达成统一的真实视图。将来自孤立部门或不同设施的数据进行整合，是创建信息充分的供应链战略的第一步，也是最关键的步骤之一。这样做可以简化采购能力并优化库存管理。

一旦医院系统具备实时库存可视性、订单编排以及供应商协作，他们就能够通过提供如线上下单、到店自取等选项来提升客户满意度。​

第 3 步：提高可追溯性

在整个供应链中，可操作的实时数据往往不可用、缺失或被孤立存放。从需要识别高价值、对温度敏感的产品（例如生物制剂）是否受到污染，并能够从生产到交付逐步查看冷链传感器数据，到确保使用正确成分制造的高质量产品，供应链的可视性、速度与协调性对于安全且有效的产品交付至关重要。通过构建一个具备强大可视性、可追溯性与来源追踪能力的区块链网络，医疗行业的专业人员将能够更好地应对复杂全球供应链中的监管和欺诈挑战。​

