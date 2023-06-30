根据行业调查，78% 的受访者仍在使用手动供应链流程。多项研究显示，医护/外科住院部门的护士通常会花费其班次中多达 2 小时从事与物资相关的任务。2022 年，制药行业的召回数量达到过去六年来的最高水平，共召回 5.673 亿个单位，比 2021 年的 2.646 亿个单位增加了 114%。

尽管确保医护人员配备完善以高效工作至关重要，尤其是在医疗行业持续面临普遍劳动力短缺的背景下，但据预测，医疗物资开支的增长速度将超过人力成本。至于可能含有受污染成分或曾在不一致温度下存放的药物，其影响可能会非常严重。

这些医疗行业供应链问题同样紧迫，而且每一项都需要立即关注。好消息是，通过构建医疗供应链的韧性，可以缓解这些危险的痛点。