在部署 建筑能源管理系统 (BEMS) 后，遍布建筑物的传感器和电表会将数据馈送至一个中央软件平台。设施管理人员可以设定规则、时间表和阈值——然后系统会自动操作设备，或在某些情况超出正常参数时向员工发出警报。

具体而言，BEMS 通过以下四个步骤完成其工作：

这些步骤悄无声息地自动进行。突然之间，原本有点穿堂风的办公室变得暖和了一两度，而员工无需动一根手指去调节恒温器。

但是，这些由不同制造商生产的各种设备系统如何相互通信呢？这时 BACnet（建筑自动化和控制网络）就发挥作用了。BACnet 是用于建筑自动化和控制网络的全球数据通信标准。它在 BEMS 功能中充当通用语言协议，让不同品牌和类型的设备系统能够相互“对话”。