到 2020 年夏末，零售商分享这些全渠道选项的比例跃升至 44％。作为其持续的数字化转型的一部分，Sally Beauty 等领先品牌去年在全国范围内推出了 BOPIS 功能。Sally Beauty 总裁 John Goss 表示：“BOPIS 是 Sally Beauty 致力于连接顾客的店内和线上体验的方式之一，它提供的购物方式可与大型零售商相媲美，而且还具有便利性的优势。”

什么是 BOPIS？

BOPIS 是一种随着电子商务发展而形成的零售销售策略。这是一种全渠道零售计策，为购物者提供了在线或通过移动设备订购和购买的便利，并使他们能够在当地商店快速提货。

BOPIS 战略的工作原理是什么？

BOPIS 加快了订单履行速度，让购物者比选择送货上门更快地提货。购物者只需几个小时就能收到购买的商品，而过去则需要几天甚至更长时间。如果顾客希望加快店内购物速度，BOPIS 也可以加快他们的购物体验。BOPIS 战略归根结底就是改善客户体验。此外，BOPIS 通常可以增加店内客流量和额外购买，一项研究报告称，大约 50% 的购物者在提货时会进行额外购买。

零售业采用 BOPIS 战略有哪些好处和优势？

BOPIS 已经成为现代全渠道零售战略的重要组成部分。让我们深入了解一下其中的一些优点：

客户满意度和便利性：一个简单的事实是，购物者需要 BOPIS 选项。最近的一项研究表明，62% 的消费者现在希望零售商从现在开始提供路边自提服务，71% 的消费者希望在线购买到店自提 (BOPIS) 服务将永久可用。无论是在工作休息时间，还是在家里的沙发上用平板电脑购物，消费者在去实体店购买商品之前，都会花费大量时间在网上浏览和研究产品。对于那些希望立即购买的人来说，BOPIS 是一个不错的选择。它不仅为购物者提供了更大的灵活性，还有助于维持与其最喜爱零售商的关系。

更快的订单履行：BOPIS 提供更快、通常也更简单的订单履行方式，前提是零售商拥有必要的底层技术。当客户选择 BOPIS 时，他们可以更好地控制产品提货/交付的时间和地点，在大多数情况下允许立即提货。这打破了大多数在线订单的平均 2-3 天送达时间。

消除运输成本：BOPIS 允许客户和零售商免除订单的运输费用。对于一些客户来说，消除运费是通过 BOPIS 购买的驱动因素。对于零售商来说，BOPIS 减少了拣货、包装和运输订单的时间、成本和人工。当消费者到店自提时，公司可以节省最后一英里的配送、包装和总体物流成本。从配送中心或仓库出发的最后一英里往往是零售商的最大成本之一。

减少敏捷库存：通过适当的基础订单管理或库存可视化解决方案，BOPIS 订单可从多个渠道履行，通常是从配送中心或零售点履行。通过实时库存可见性，零售商可以确定如何最好地完成订单，并利用不同的库存地点进行履行和补货，从而降低整体库存持有成本。

降低成本，增加利润：BOPIS 可降低运输和履行成本以及库存成本。有强有力的证据表明，BOPIS 还可以减少退货，从而节省处理成本并增加购买量，提高整体盈利能力。另一个收入考虑因素：60% 的在线购物车因意外费用（主要是运费）而被放弃。BOPIS 可以将沮丧的在线浏览者转化为买家。

什么是 BOPIS 最佳实践？

客户满意度：在使用 BOPIS 功能和战略时，最重要的最佳实践或许是确保积极的客户体验。这就需要提供流畅的在线体验，为客户提供明确的到店自提说明。BOPIS 是消费者渴望和欣赏的一项功能 — 不要阻碍这种体验。让购物变得轻松愉快。

店内体验：执行 BOPIS 策略时，优先考虑卓越的店内体验。到店自提应尽可能简单快捷。如前所述，高达 60% 的购物者在到店自提时会进行额外购买。但是，不要屈服于诱惑，试图将 BOPIS 变成店内销售机会。相反，应该创建一个专用、可见的店内提货区，而且不要把 BOPIS 自提点设在商店的后面。BOPIS 的最佳实践是将自提点设在商店前面，并尽可能提供提货柜。最后，务必对门店员工进行 BOPIS 流程培训。

客户信心：消费者希望有选择，并且了解市场上可用的选项 — 无论是标准配送、当日送达、店内购物还是路边提货。在整个购买过程中，让他们清楚地了解可用的履行选项。要成功实施全渠道战略，您必须在客户想要购买的时间和地点满足他们的需求。

实时库存可视化：成功的 BOPIS 战略需要实时了解整个网络的库存情况。如果没有这种透明度，BOPIS 可能很快就会出现问题。例如，客户可能在网上订购商品并选择到店自提，但到店后却发现商品已被卖给其他顾客，商店已无库存。实时库存可视化不仅能解决这个问题，还能让您灵活地移动和补充库存，以支持 BOPIS 和一般销售。

现代技术：通过独立解决方案即可实现实时库存可视化，从而启用 BOPIS 并提升业务价值。然而，要成为全渠道零售业中的佼佼者，企业应将现代订单管理技术与库存可视化解决方案相结合，以简化整个订单管理流程和信息流。现代化的单一订单管理平台可以通过简化技术和实施的复杂性，从而加速转型，提供从 BOPIS 到路边提货和门店发货 (SFS) 的全渠道订单履行能力。

与 BOPIS 相关的挑战有哪些？

与任何工作一样，BOPIS 也存在挑战。最显著的挑战在于确保库存的准确性和可用性，这需要实时可见性。对于许多零售商来说，如果他们的支持技术过时或各自独立，这是一个需要克服的障碍。订单管理和库存可视化解决方案对于消除障碍以及建立加速 BOPIS 和其他零售战略的平台大有裨益。

此外，店内也存在一些需要克服的挑战。为 BOPIS 自提购物者提供优质、可见且易于访问的空间，并确保员工接受 BOPIS 协议培训，对于成功至关重要。

Auburn University 开发了一种记分卡，用于评估零售商执行全渠道和 BOPIS 战略的情况和成果。这可以作为全面了解所需能力和衡量 BOPIS 性能基准的有用工具。

零售商了解并克服这些挑战非常重要，因为 BOPIS 将继续存在。BOPIS 不仅对企业有利，而且有益于客户满意度。在 500 强零售商中，超过 43% 正在采用 BOPIS 战略，56% 的消费者表示他们使用 BOPIS，这一数字在新冠疫情期间激增。

支持零售和 BOPIS 战略的技术

拥有正确的技术是成功执行 BOPIS 的关键，特别是在确保正确的产品在正确的时间出现在正确的地点，以满足客户的履行偏好方面。最基本的解决方案之一是实时库存可视化，并辅以现代订单管理解决方案。一个综合性的订单管理平台，再加上人工智能 (AI) 功能的增强，将提供更多优势，从而优化整体全渠道体验。IBM 与众多全球领先的零售商合作，提供一系列解决方案，帮助实现零售战略和能力的现代化，并进行扩展：

IBM Sterling Inventory Visibility 可实时、准确地查看仓库和配送中心等地点的库存和需求，包括在店和在途库存，从而保护利润、提高客户满意度并增长销售额。基于云的解决方案利用您的现有系统和数据源，提供单一的库存可视化和分析来源，以极高的速度和容量处理和更新库存信息。

IBM Sterling Order Management 通过简化技术和实施复杂性，提供全渠道订单履行功能（如路边提货、BOPIS 和 SFS），从而加速转型。通过管理适合您的客户和企业的业务规则，帮助您的企业实现成果最大化。通过实时库存管理，您可以根据需求调整库存并管理库存周转率。该解决方案提供直观的界面和易于使用的功能，因此您无需依赖 IT 支持人员的帮助。使用可配置的订单捕获功能，包括从实时库存到物流的整个过程，以增强客户体验，在提高盈利能力的同时增加销售额。

IBM Sterling Fulfillment Optimizer with Watson 是一款由 AI 驱动的物流分析解决方案，可提升现有的订单管理和库存可视化系统，提供更加深入的物流智能和能力，帮助您了解和评估影响物流绩效的因素。该解决方案配备个性化的仪表板，打破数据孤岛，帮助您监控需求、库存和物流的趋势和发展。借助 Sterling Fulfillment Optimizer，零售商能够更好地了解并应对渠道和市场的变化，并采取措施保护利润、利用产能、履行配送承诺并超越客户的期望。该解决方案可以显着提高生产力和利润，尤其是在高峰时段。