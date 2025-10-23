其中一个环境（标记为“蓝”）处于活动状态并为用户提供服务，另一个环境（“绿”）则用于新版本的部署和测试。当新版本获得批准后，流量会瞬间从蓝环境路由至绿环境。

该策略由 Jez Humble 和 David Farley 在其 2010 年开创性著作《持续交付：通过构建、测试和部署自动化实现可靠的软件发布》中推广并命名。

蓝绿部署是一种持续部署技术，能够消除停机时间，并能够即时回滚至旧版本。它便于进行 A/B 测试，并为开发提供了安全的环境，避免了最终用户意外接触到尚未准备就绪的版本。

虽然“蓝绿”这一表述最为常见，但也存在变体。Netflix 使用“红/黑”，但其概念相同。有时，开发者可能希望拥有两个以上的环境。颜色命名方案对于区分两个环境非常有效。不过，组织也可能采用 版本号、构建 ID 或自定义标题等命名惯例，尤其是在涉及两个以上环境的情况下。