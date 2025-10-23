蓝绿部署（有时写作蓝/绿部署）是一种软件发布策略，通过同时运行两个相同的生产环境，以实现零停机部署并支持快速回滚。
其中一个环境（标记为“蓝”）处于活动状态并为用户提供服务，另一个环境（“绿”）则用于新版本的部署和测试。当新版本获得批准后，流量会瞬间从蓝环境路由至绿环境。
该策略由 Jez Humble 和 David Farley 在其 2010 年开创性著作《持续交付：通过构建、测试和部署自动化实现可靠的软件发布》中推广并命名。
蓝绿部署是一种持续部署技术，能够消除停机时间，并能够即时回滚至旧版本。它便于进行 A/B 测试，并为开发提供了安全的环境，避免了最终用户意外接触到尚未准备就绪的版本。
虽然“蓝绿”这一表述最为常见，但也存在变体。Netflix 使用“红/黑”，但其概念相同。有时，开发者可能希望拥有两个以上的环境。颜色命名方案对于区分两个环境非常有效。不过，组织也可能采用 版本号、构建 ID 或自定义标题等命名惯例，尤其是在涉及两个以上环境的情况下。
尽管概念简单，但要实现稳定、安全的蓝绿部署并发挥该策略的优势，仍需执行若干步骤，且这些步骤中存在多个变量。
为蓝绿部署创建相同的环境可以通过手动方式完成，也可以使用自动化工具。基础设施即代码 (IaC) 是一种自动化的资源调配方法。IaC 使用机器可读的配置文件（有点像一组指令或食谱），能够根据预定义的规范自动配置 IT 基础架构。
IaC 使开发者能够快速生成一份蓝环境（已在运行中）的副本，用作绿环境。开发者随后可以根据需要编辑这些模板，因为他们知道是从一个可靠的基础开始。使用 IaC 有助于确保可重复、精确的复制。
容器化是另一种方法，它将应用程序代码、依赖项和 API 打包成一个“容器镜像”。使用容器可以保证整个环境的一致性。Kubernetes 是一个开源的容器编排平台，常用于蓝绿部署中的容器化。
环境创建完成后，应用程序会部署到蓝（活动）环境中。
负载均衡器是一种机制，通常部署在应用环境前端，作为云服务商或 Kubernetes 环境中的工具，用于按需引导生产流量。在此场景下，负载均衡器将流量指向活动的蓝环境。
接着，包含应用程序更新的新代码会部署到绿生产环境。由于负载均衡器将流量路由至蓝生产环境，因此绿环境成为了一个安全的实验、测试和配置空间。
当绿环境的部署过程完成后，执行所有必要的验证步骤。这些步骤可能包括安全扫描、性能检查、漏洞扫描等。
当绿环境通过验证并获得所有必要利益相关方的批准后，更新负载均衡器，将流量从蓝旧版本指向绿新版本。
此切换将瞬间完成；用户在任何时候都不会看到错误或蓝绿环境之外的其他内容。
DNS 更新也可用于将用户引导至目标环境，但由于缓存刷新 IP 地址可能存在显著延迟。鉴于这些问题，负载均衡器更受青睐，因为其更新能立即生效。
尽管验证步骤应已发现大多数潜在的错误或性能问题，监控新上线的绿环境依然重要。分析软件和服务在这方面能提供帮助。对比活动情况可以判断是否出现异常。
如果确实出现问题，开发者排查故障的同时，可将用户流量重新路由至蓝环境。
停用不再使用的蓝环境是可选的；有些组织可能希望无限期保留蓝环境，以备将来需要回滚至绿环境的情况。但出于成本考虑，也可能在其生命周期的某个阶段停用蓝环境。或者，蓝环境可以成为下一个实验环境（即绿环境）。
持续集成/持续交付管道是“一种自动化 DevOps 工作流，可简化软件交付流程”。该管道促进了应用中代码变更的持续交付。
这是一种与蓝绿部署紧密结合的实践：CI/CD 使蓝绿部署成为可能，而蓝绿部署通常内置于 CI/CD 管道中，以帮助零停机、低风险地发布软件更新。
CI 管道在新代码集成到中央仓库之前自动进行测试和集成，降低了有缺陷的代码进入部署阶段的风险。CD 管道利用蓝绿部署策略来优化快速发布，同时不影响用户。蓝绿部署提供了近乎持续的可用性和安全回滚能力，在实现 CI/CD 的总体目标——频繁、可靠地发布代码方面发挥着重要作用。
源自“煤矿里的金丝雀”这一习语，金丝雀部署是降低新软件版本部署风险的另一种方式。
蓝绿部署创建两个独立环境，通常由其中一个环境承载全部流量，而金丝雀部署则采取不同方式。金丝雀发布仅使用一个环境，但会托管多个版本。
在金丝雀部署中，新版本首先向一小部分用户发布。随后，开发者可以观察错误是否增加、性能是否下降或是否出现其他问题。这一小部分用户扮演着“煤矿里的金丝雀”的角色。如果没有问题，则逐步增加流向新版本的流量，并全程持续检查错误。
相较于蓝绿部署，金丝雀部署的主要优势在于基础设施成本，因为金丝雀部署只使用一个环境，而蓝绿部署需要两个。但与蓝绿部署通过负载均衡简单重定向的方式相比，金丝雀部署在需要回滚时可能更复杂、风险也更高。
当潜在错误问题不如尽快将新版本呈现给用户重要，或者开发者希望利用真实用户反馈来监控影响时， 金丝雀部署方法会比较有用。
此外，还有一种混合方法。负载均衡器可以将一小部分用户流量（例如 1%）导向绿环境，而将 99% 的流量留在蓝环境。这实际上融合了两种策略，既能获得金丝雀部署的洞察，又保留了快速轻松执行回滚的能力。
无论采用全量切换还是类似金丝雀的渐进式发布，蓝绿部署都具有诸多优点。
由于负载均衡器能瞬间将流量切换至目标环境，最终用户永远不会经历停机。这对于高流量场景而言是一个主要优势，因为停机可能引发严重的业务问题。
拥有两个独立环境，且其中一个已知是安全且可运行的，这使得开发者在出现问题时能够立即撤销任何变更。如果绿环境出现问题，只需将流量重新路由回蓝环境即可。
拥有两个独立环境简化了对不同版本的指标、分析数据和 A/B 测试的分析。 分析与监控数据可以清晰地关联到蓝环境或绿环境，从而实现直观的比较和健康状态检查。这与金丝雀部署形成对比，后者由于两个版本同时活跃，区分起来可能更困难。
绿环境作为实验环境，使得新版本能够在最终用户视线之外进行充分测试。新版本的推出基于高度自信，相信其能按预期运行。如果出现未达预期的情况，流量可以立即重新路由回稳定的蓝环境。
尽管蓝绿部署具有诸多优点，但开发团队也应考虑其潜在的缺点和不适用场景。
运行两个完全配置的环境会导致托管和基础设施成本上升。这些成本不一定会精确达到单一环境成本的两倍。在某些情况下，绿环境可能占用资源较少，或者蓝环境可能很快被停用，亦或两个环境之间可能共享部分资源。但成本有所增加是极有可能的。
保持新旧环境间的数据库同步可能是一个挑战，这并非蓝绿部署所独有的问题。例如，在涉及频繁或复杂模式变更的蓝绿系统中，保持兼容性可能较为棘手。
为了避免破坏活动环境，模式变更必须向后兼容，这意味着新系统必须能与旧系统协同工作。如果不能兼容，则环境可能需要使用各自独立的数据库，并进行实时同步。这种双向同步本身就存在风险，如数据不一致和性能下降。
为解决此问题，GitHub Actions 等 CI/CD 工具包含了可自动管理模式更新的数据库部署流程。有时，过于复杂的模式变更可能会使蓝绿部署的价值大打折扣。
在需要跨请求保持持久数据的有状态应用中，蓝绿部署可能会出现问题。有状态应用可能包括跨多次访问保持购物车内容的电商应用，或消息记录等。如果各环境间的数据库不共享且不兼容，这些数据就可能丢失。
微服务应用通常是由许多可独立部署的组件构成的高度复杂系统。由于微服务开发者可能希望每天部署数十次，金丝雀部署的渐进式特性被认为是更安全的选择。
借助 IBM 的 DevOps 加速计划，开始您的 DevOps 转型之旅。该计划指导企业完成评估、培训、部署和采用等关键阶段，以实现 DevOps 的无缝实施。
利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决整个应用程序堆栈中的问题。
使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。
通过我们的云咨询服务持续实现应用现代化，加速业务敏捷性与增长——支持任意平台部署。