区块链与无银行账户群体：全球金融体系变革前瞻

尽管加密货币近年因剧烈波动及涉诈关联而备受争议，我们仍需正视其作为普惠金融推动力的潜在价值。全球现有超过 17 亿人口无法获得任何银行服务，其中多数人却已拥有手机等科技设备。Robert Anzalone 在《福布斯》撰文指出："稳定币可成为无银行账户群体建立价值存储与交换媒介的有效路径。数字技术普及率持续提升，这一群体很可能会广泛采用加密货币，而不是选择本地脆弱的金融体系。”
由于稳定币锚定黄金或美元等实体资产，其价值稳定性更适合日常交易。这一促进普惠金融的货币理念一直受到全球财经评论员的质疑。但是，将基于区块链的金融解决方案服务全球无银行账户群体的设想是否具有现实意义？
《金融时报》指出，稳定币对无银行账户群体的潜在影响存在一个关键缺陷，即超三分之一无银行账户群体因资金不足无法开户。如果 34% 的群体无法开立账户，意味着 17 亿潜在市场的缺失。然而，仍有相当数量的潜在用户能够从某种形式的数字银行服务中获益。普惠金融仍是全球热门话题。事实上， 联合国的 17 可持续发展目标也将普惠金融列为推动因素。
尽管在最初宣布之际引起极大轰动，如今看来，这种货币越来越难以兑现其为无银行账户人群提供金融解决方案的承诺，但这并不意味着区块链已被排除在外。该技术能否弥合金融服务与无银行账户群体间的鸿沟？让我们深入解析区块链技术如何引发全球银行业革命：
改善贫困地区居民金融需求已成为全球共识。比尔 · 盖茨等极具影响力的科技领袖均指出了这一问题，并强调了致力于解决这一问题的益处。关于无银行账户群体的问题，盖茨表示，“通过数字货币将贫困人口纳入金融体系，可提升其资产价值，重塑金融服务底层经济逻辑，直接助力脱贫事业。”
为无银行账户群体提供银行服务的意义在于，这是帮助他们摆脱贫困的重要一步。金融服务和银行账户依赖于用户持有有效的身份证明文件以及能够存储资金的基础设施。关键在于，如果不采取某种形式的直接行动，这个问题似乎不会自然解决。
影响无银行账户群体的最重要问题之一源于缺乏正式身份证明。如果没有有效身份证件，无银行账户群体就很少有机会建立信用记录，导致难以获得贷款。如果没有贷款以及贷款可能通过生产创造的财富，无银行账户群体就很难摆脱债务循环，进而摆脱贫困。
传统上，银行被认为是为全球大部分地区提供普惠金融的关键所在。最贫困的地区包括撒哈拉以南非洲 80% 的人口、中东 67% 的成年人、拉丁美洲 65% 的人口，以及东亚和东南亚超过 8.7 亿人口。再加上西欧和北美仍有 6000 万成年人没有银行账户，问题的严重性就更加清晰了。
对许多银行来说，为无银行账户者提供金融基础设施充满了风险。这些工作的相关成本很高，而且无法保证投资回报。这正是区块链等技术有可能介入银行不敢冒险的地方的原因。区块链目前是普惠金融的最大希望，这也是合乎逻辑的，因为在世界一些地区，金融基础设施的概念似乎只是一种遥不可及的梦想。
区块链的金融背景毋庸置疑。尽管人们对新的数字货币的出现存在疑问，但该技术在比特币 2017 年的迅速崛起中发挥了重要作用，而且其高度的可及性意味着它有很大的潜力将银行业务大规模地带给贫困公民。区块链网络的高度安全性意味着该技术可以快速高效地建立金融交易，跨境支付和转账无需任何中介机构参与。
隐私区块链的不可篡改结构可以为客户提供保障，确保收付款安全。只要客户能使用有能力访问电子钱包的设备，操作该技术的成本就会降到最低。此外，还有很多钱包是为以太坊等区块链而设计的。
最重要的是，区块链允许用户在进行国内和国际汇款时，随身携带自己专属的数字身份。从根本上说，该技术在一些原本被视为老牌银行绊脚石的领域大显身手。
区块链的美妙之处在于，它似乎可以让一代人前看似不可能的事情变得完全合乎逻辑。如果没有区块链框架，比特币不可能风靡全球，而现在，许多行业都在探索其底层技术。
统计数据显示，全世界仍有大量社区缺乏金融基础设施。算法稳定币的出现，可以完全在安全账户上使用并进行国际转账，这可能是我们取得进步的唯一可行方案。该算法允许用户通过对缺乏抵押品的账户进行资本重组的机制来支持稳定币，同时收取一定的佣金。幸运的是，这是一个不错的选择。
虽然可能还没有一种加密货币能够最终帮助贫困人口管理他们的财务，但区块链完全有能力创造一种环境，最终为银行业带来普惠金融。
我们不时邀请行业思想领袖、学术专家和合作伙伴，在区块链脉搏博客上分享他们对区块链当前趋势的看法和见解。虽然这些博客文章中的观点代表作者个人意见，并不一定反映 IBM 的立场，但本博客力求欢迎所有观点参与讨论。