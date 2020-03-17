区块链与无银行账户群体：全球金融体系变革前瞻

改善贫困地区居民金融需求已成为全球共识。比尔 · 盖茨等极具影响力的科技领袖均指出了这一问题，并强调了致力于解决这一问题的益处。关于无银行账户群体的问题，盖茨表示，“通过数字货币将贫困人口纳入金融体系，可提升其资产价值，重塑金融服务底层经济逻辑，直接助力脱贫事业。”

为无银行账户群体提供银行服务的意义在于，这是帮助他们摆脱贫困的重要一步。金融服务和银行账户依赖于用户持有有效的身份证明文件以及能够存储资金的基础设施。关键在于，如果不采取某种形式的直接行动，这个问题似乎不会自然解决。

影响无银行账户群体的最重要问题之一源于缺乏正式身份证明。如果没有有效身份证件，无银行账户群体就很少有机会建立信用记录，导致难以获得贷款。如果没有贷款以及贷款可能通过生产创造的财富，无银行账户群体就很难摆脱债务循环，进而摆脱贫困。