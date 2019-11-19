

当前供应链体系呈现出高度复杂性与分布式特征，涉及多方参与主体。供应链企业正通过采用物联网与区块链技术升级业务流程，实现资产精准监控。事实上，自 2018 年以来，物联网中的区块链市场规模（ibm.com 外部链接）已从 3000 万美元增长到 1.13 亿美元，预计到 2024 年将突破 30 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 接近 93%。

物联网传感器用于采集环境状态数据，验证货物在特定运输工具或港口的滞留时长，以及是否遭受篡改或违反操作规范的行为。这些数据可为保险理赔提供证据支撑，有效解决发票纠纷。它还可以帮助企业优化供应链运营，从而提高效率。

到 2025 年，工业物联网应用对全球 GDP 的经济影响（ibm.com 外部链接）将达到 4 万亿美元到 11 万亿美元。这种经济影响主要源于物联网为各行业提供的可视化与远程控制能力，从而显著提升运营效率与安全性。