当前供应链体系呈现出高度复杂性与分布式特征，涉及多方参与主体。供应链企业正通过采用物联网与区块链技术升级业务流程，实现资产精准监控。事实上，自 2018 年以来，物联网中的区块链市场规模（ibm.com 外部链接）已从 3000 万美元增长到 1.13 亿美元，预计到 2024 年将突破 30 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 接近 93%。
物联网传感器用于采集环境状态数据，验证货物在特定运输工具或港口的滞留时长，以及是否遭受篡改或违反操作规范的行为。这些数据可为保险理赔提供证据支撑，有效解决发票纠纷。它还可以帮助企业优化供应链运营，从而提高效率。
到 2025 年，工业物联网应用对全球 GDP 的经济影响（ibm.com 外部链接）将达到 4 万亿美元到 11 万亿美元。这种经济影响主要源于物联网为各行业提供的可视化与远程控制能力，从而显著提升运营效率与安全性。
基于区块链的供应链管理系统建立在共享分布式账本之上，为运输状态、车辆状态、存储环境数据等提供不可篡改的记录。
以下是区块链在供应链管理中的两个用例：
1. 产品溯源
公司和消费者均可通过区块链与物联网技术追踪产品在供应链中的产品生命周期。区块链作为精确数据记录载体，存储所有物联网设备间的交互历史。例如可即时获取水产品从捕捞、登记到销售的全流程数据，实现从海洋到餐桌的完整溯源。
2. 智能合约
区块链与物联网协同保障跨境贸易中的货物安全运输。该系统的作用类似于交易中所有参与方之间的在线安排。合同条款和条件可以说是用计算机代码编写的，这使得陌生交易方之间可以进行无争议的金融结算。
最大限度地减少文书工作是区块链和物联网技术可以发挥作用的另一个领域。集装箱从一个地方运输到另一个地方涉及许多中间环节。由于大多数公司仍在使用传统的贸易方式，对文书工作的要求依然存在。区块链和物联网使企业能够节省人力成本，并通过消除整个生态系统中的文书工作来确保数据安全。
2020 年，随着 500 亿至 2000 亿台联网设备接入互联网（ibm.com 外部链接），基础性安全风险将会浮现，并且由于缺乏经过压力测试的物联网交互基准协议标准，这些风险可能会呈指数级恶化。随着物联网规模的扩大，可能引发系统性故障并产生连锁后果。
物联网核心在于海量数据的采集与传输。数据安全成为首要关切。数据需通过各种设备和集成解决方案进行传递，其中包括数据分析设备、物联网设备和平台。考虑到数据还需要经过许多行政边界，而每个边界都存在独立政策规范，使得全链路安全保障极具挑战。
除基础防护外，确保数据在正确时间、形态及位置的安全交付至关重要。
现有物联网生态系统采用中心化模式，依赖具备海量存储能力的云服务进行设备识别、连接与验证。无论设备间距远近，始终需要互联网作为数据传输通道。
在中心化物联网生态中，企业需承担集成解决方案带来的高昂基础架构和维护成本。当联网设备数量达百万级时，成本攀升尤为显著。设备规模增长还导致通信量激增，引发可扩展性、经济性与技术实现三重挑战。
作为去中心化分布式账本，区块链无需中央机构即可完成数据记录与交易验证。区块链技术基于密码学算法，旨在确保数据不被篡改，从而实现高度安全性。区块链网络上的每个区块都与前一个区块有一个哈希值，这意味着任何区块都不能被篡改或替换。
与物联网融合后，区块链可帮助物流供应商在多应用场景中实现交付加速与运营成本优化。IBM Food Trust 就是一个基于区块链的冷链物流用例，它利用区块链技术在食品供应链中建立透明度和追溯体系。
当您为从 A 点运送货物到 B 点的流程增加自主性和透明度时，我们就能让物流运营更加安全、高效。
全球区块链科技市场预计将从几年前的 3.15 亿美元增长到 2024 年的 200 亿美元。尽管消费级物联网备受关注，但智能可穿戴设备与联网家电仅占物联网全部潜力的 22%。
区块链和物联网协同赋能供应链管理升级想象通过两项技术融合实现运输流程的智能化运作。
