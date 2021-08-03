《巴黎协定》设定了一个全球框架，旨在通过将全球变暖限制在远低于 2°C (3.6°F) 并努力争取限制在 1.5°C (2.5°F) 的水平，来避免危险的气候变化。它还旨在增强各国应对气候变化影响的能力，并支持各国为此所做的努力。

越来越多的组织正日益意识到可持续业务战略的重要性，并调整其各部门业务以朝向上述目标看齐。IBM 十多年来一直表示，气候变化是一个严重问题，需要在全球范围内采取切实行动。

目前，企业购买可再生能源证书 (REC)，每张证书代表由其他实体产生的 1 兆瓦时 (MWh) 零碳电力。REC 的卖方可能位于企业所在的国家或地区之外。企业随后使用这些 REC 来抵消其碳足迹，并遵守碳排放和绿色标准的相关法规。在国际（拆分式）交易的情况下，尽管碳抵消使企业能够履行其义务，但 REC 并不能保证所消耗的能源完全来自可再生能源。

企业正集中精力利用技术来解决这个问题。企业正在寻求更新的解决方案来获取、分析和报告环境、可持续性目标 (ESG) 信息，并减少其对环境的影响。去中心化且不可篡改的区块链网络利用分布式账本技术 (DLT) 的增强特性，可以大幅提升能源证书的采纳率，并确保能源消耗与发电量紧密匹配。

