《巴黎协定》设定了一个全球框架，旨在通过将全球变暖限制在远低于 2°C (3.6°F) 并努力争取限制在 1.5°C (2.5°F) 的水平，来避免危险的气候变化。它还旨在增强各国应对气候变化影响的能力，并支持各国为此所做的努力。
越来越多的组织正日益意识到可持续业务战略的重要性，并调整其各部门业务以朝向上述目标看齐。IBM 十多年来一直表示，气候变化是一个严重问题，需要在全球范围内采取切实行动。
目前，企业购买可再生能源证书 (REC)，每张证书代表由其他实体产生的 1 兆瓦时 (MWh) 零碳电力。REC 的卖方可能位于企业所在的国家或地区之外。企业随后使用这些 REC 来抵消其碳足迹，并遵守碳排放和绿色标准的相关法规。在国际（拆分式）交易的情况下，尽管碳抵消使企业能够履行其义务，但 REC 并不能保证所消耗的能源完全来自可再生能源。
企业正集中精力利用技术来解决这个问题。企业正在寻求更新的解决方案来获取、分析和报告环境、可持续性目标 (ESG) 信息，并减少其对环境的影响。去中心化且不可篡改的区块链网络利用分布式账本技术 (DLT) 的增强特性，可以大幅提升能源证书的采纳率，并确保能源消耗与发电量紧密匹配。
各组织推行 ESG 举措的动机各不相同。就地生产可再生能源可带来成本节约。股东和员工对组织减少整体碳足迹、监测并报告 ESG 进展表现出高度关注与重视。IDC 对全球技术买家的调查数据显示，其中大多数 (69%) 同意或非常同意他们的数字基础设施战略现已成为其可持续发展工作的重要推动力。
许多国家能源市场的放松管制鼓励了私营部门能源提供商市场份额的增长。相较于传统的垄断性政府或半政府实体，较小规模实体的参与为点对点 (P2P) 能源交易创造了条件（或通过中介机构支持），使得不同体量的能源交易及不同细粒度的能源证书交换成为可能。例如，能源证书可以按更小的程序时间单元 (PTU) 进行交易，比如按小时计算的证书，从而与结算和清算的节奏更加一致。同样，随着智能计量和自动化技术的引入，目前繁琐的碳核算流程得以简化，并显著节省了成本。
日益严格的排放法规和雄心勃勃的脱碳目标推动了商业规模蓝氢（来源于天然气并结合碳捕获与封存技术 CCS）和绿氢（由可再生能源电解过程产生）的开发计划。这导致了氢能项目宣布的激增，这些项目通常与天然气和可再生能源行业协同推进。使用氢能及其他混合能源的发电会产生一定的 CO2 排放，需要在证书中进行记录。
市场上已有来自非营利和营利组织的关于可互操作协议标准化的混合建议，旨在吸引早期采用者和贡献者遵循或参与制定这些标准。能源证书代币化的实现方式多种多样，且往往处于初期阶段，因此亟需制定行业标准，以实现全球不同地区网络之间的互操作性。
能源采购流程去中心化的巨大潜力并未被利基市场的参与者忽视。在此期间，区块链技术的应用越来越普遍。其前所未有的特性在透明、去中心化、不可篡改且可追溯验证的环境中建立了信任，这一优势在能源行业的社区中获得了广泛认可。一个值得注意的市场趋势显示，自筹资金的生态系统正在通过引入双层代币化，利用基于以太坊的 (ERC-20) 解决方案。公共平台支持双层代币化的目的是为终端用户提供使用平台的途径，同时为企业创造收入，并生成可交易的代币，以封装能源证书。
为了创建一个财务可持续的生态系统，采用权益证明方法，以激励早期采用者支持平台。例如，欧盟独立电力和天然气供应公司 Restart Energy Democency (RED) 推出了一个去中心化的能源供应平台，向可再生能源的消费者奖励绿色能源证书。它们允许消费者和供应商之间进行点对点直接交易，同时降低交易成本。RED 的市场推广策略基于两个特许经营层级，其中较高级别要求拥有最低数量的代币。
Power Ledger 正在开发类似的系统。凭借其独特的交易匹配算法，产消者和消费者可以公平地交易可用电力，而不会偏袒任何一方。该平台的其他特性包括将原生代币与本地货币单位挂钩，以及将多个独立电表的数据汇总在单一交易中。交易组可以由其应用程序托管方或 Power Ledger 配置。WePower 还提供了一种通过其原生 WPR 代币和拍卖进行能源证书交易的替代解决方案。WePower 推出了一种名为差价合约的金融衍生产品，以降低企业电力购买协议 (PPA) 中的风险。
由于各组织目前已致力于为可持续发展目标 (SDG) 做出贡献，因此需要一种完善的解决方案，使其能够计算碳足迹并协助创建 ESG 报告。由企业创新举措催生的细分市场目前非常混乱，可能导致市场接受速度缓慢。
为彻底变革现有高成本且繁琐的能源证书交易体系，我们正致力于开发一种解决方案 (enerT)，通过 Hyperledger Fabric 与 Tokens-SDK 实现能源证书的代币化。DLT 平台 中能源证书的代币化可以为能源的全面披露认证提供智能解决方案。除了混合能源的发电量外，在网络中创建的代币还可存储其他有用特征信息，例如能源供应链中的 CO2 排放量。
代币化能源市场将在能源类型和来源方面提供各种可信证书。这样的网络将使供应商和消费者能够高效且低成本地进行能源证书交易。代币化认证单元对能源行业产生的影响，将如同集装箱为航运业带来的革命性变革。
我们的 enerT 解决方案正被开发为一种能源友好的解决方案，它基于私有且需许可的技术，旨在消除其网络运营所带来的能源消耗。Hyperledger Fabric 的高效能共识协议基于 RAFT，一种领导者-跟随者模式。这一因素使得网络运营的能耗极为有限，相较于采用数学难题挖掘算法（例如工作量证明）的多种公有网络而言。
IBM Blockchain Services 可帮助您将想法变为现实。深入了解区块链和数字资产在您业务中的应用情况。
根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index 获取洞察分析，更快且更有效地准备和应对网络攻击。
通过这项 Forrester 提供的 TEI 研究结果，了解 IBM® Security Guardium Data Protection 的优势和投资回报率。
访问此 Gartner 报告，了解如何管理完整的 AI 资产清单、通过防护机制保障 AI 工作负载安全、降低风险、管理治理流程，从而为组织内所有 AI 应用场景建立 AI 信任。
保护多个环境中的企业数据，遵守隐私法规并降低操作复杂性。
了解 IBM Guardium，这是一系列数据安全软件，可保护敏感的本地数据和云端数据。
IBM 提供全面的数据安全服务，以保护企业数据、应用程序和 AI。