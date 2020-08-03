日本的人力资源 (HR) 行业正在经历转型。终身就业不再有保障。按资历晋升的制度已开始崩溃。就业市场正变得越来越无国界。这就是为什么日本企业正在探索更接近全球化的新型工作方式。
特别是，许多雇主现在允许员工从事副业，这导致大量的自由职业者和承包商涌入市场。当这些人寻找新工作时，人力资源专业人员通常使用繁琐的手动方法来筛选工作经历、技能、成就和推荐信。
在 Persol Career Co.，我们知道一定有更好的方法来验证凭据是否是最新的、准确的，并且没有为了找到工作而进行篡改。在 IT 系统中存储个人信息的更好方法，同时还能保护信息免受黑客攻击和欺诈性更改。为求职者提供更好的方式来更新简历，并安全地与心仪的招聘人员和雇主分享简历。
我们假设区块链网络可以提供解决这些问题的框架。但我们在测试假设和制定解决方案时需要帮助。
我们求助于 IBM Garage ，举办了一场企业设计思维研讨会，由熟悉 IBM Blockchain Platform、Linux Foundation 的开源 Hyperledger Fabric 和成功的全球用例的 IBM 专家组成。我们的团队包括代表 HR 用户社区的 IT 人员和商务人士。
Garage 团队运用设计思维，很快就开发出了一款具有巨大潜力的最简化可实施产品 (MVP)。该解决方案仍处于原型阶段，它创建了一个许可型区块链网络，非常适合在雇主、人力资源公司和组织组成的联盟之间存储、验证和共享员工的工作经历。它为就业市场的利益相关者和日本社会结构带来显著的好处。
在 Garage 研讨会上，我们很高兴能向超级账本专家询问我们的假设是否正确，并得到证实。IBM 团队还给了我们很多新想法，并演示了区块链如何简化人力资源流程。区块链的分布式账本是实现这一目标的关键因素，它提供了一个防篡改且安全性高的环境，用于共享对求职者和雇主都非常关键的工作经历信息。
个人信息存储在区块链后，求职者即可通过共享数字密钥来获取这些信息，而人力资源人员则可以在网络中搜索合格的求职者。这将使筛选申请人并把他们安排到与其资历和兴趣相匹配的职位上变得更加容易。员工也将能够更自主地选择自己的职业道路。
从更宏观的角度来看，我们相信，通过将区块链技术应用于人力资源市场，我们可以帮助员工最大限度地发挥自身优势和潜力。
为了帮助我们的网络发展到关键规模，Persol 诚邀人力资源和员工组织加入该联盟。人力资源区块链是一个可共享的平台。我们鼓励新参与者利用可共享的部分，引入新的工作方式，帮助创建更好的人力资源管理方式。
