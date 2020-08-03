个人信息存储在区块链后，求职者即可通过共享数字密钥来获取这些信息，而人力资源人员则可以在网络中搜索合格的求职者。这将使筛选申请人并把他们安排到与其资历和兴趣相匹配的职位上变得更加容易。员工也将能够更自主地选择自己的职业道路。

从更宏观的角度来看，我们相信，通过将区块链技术应用于人力资源市场，我们可以帮助员工最大限度地发挥自身优势和潜力。

为了帮助我们的网络发展到关键规模，Persol 诚邀人力资源和员工组织加入该联盟。人力资源区块链是一个可共享的平台。我们鼓励新参与者利用可共享的部分，引入新的工作方式，帮助创建更好的人力资源管理方式。

我们不时邀请行业思想领袖、学术专家和合作伙伴，在区块链脉搏博客上分享他们对区块链当前趋势的看法和见解。虽然这些博客文章中的观点代表作者个人意见，并不一定反映 IBM 的立场，但本博客力求欢迎所有观点参与讨论。