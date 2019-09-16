在全球范围内，不动产估值已超过 280 万亿美元，这一资产类别的价值超过全球所有股票、股份与证券化债务的总和，同时也是全球规模最大的财富储备形式，其价值相当于全球 GDP 总量的 3.5 倍。在美国，最早的房屋交易记录出现于 1890 年，但直到 20 世纪 10 年代，房产经纪人才开始以买卖双方中间人的身份介入交易，通过带客看房、房屋布置、竖立庭院标牌等方式开展房产营销工作。
无论是过去还是现在，房产经纪人都致力于提供一种宝贵的资源：信任！当您与经验丰富的房产经纪人一起完成房屋销售或购买过程时，您可以信赖他们，因为他们不仅熟知当地的法律法规，还能保证卖方真正拥有房屋所有权且买方有足够资金支付房款。虽然 20 世纪 10 年代使用的营销计策至今仍然有效，但是随着区块链技术的到来，不动产买卖流程即将迎来颠覆性变革。
区块链是一种不可篡改的共享分类账，有助于在业务网络中记录交易和跟踪资产。通过拥有单一、公开的记录，买方和卖方之间的信任成本就会降低，因为卖方可以立即证明他们对房产的所有权，而买方可以立即证明他们手头的资金。Brown Harris Stevens Miami 执行副总裁 Mark Zilbert 表示，借助区块链上的智能合约，不动产交易可以变得像网上购物一样简单，无需产权公司或律师即可完成不动产合同签署、托管和房产记录以及资金分配。
除了个人不动产买卖，区块链还能够改变不动产投资方式。通过在区块链上实现房产代币化，开发商不仅无需依赖传统银行融资，还能摆脱投资性房产在传统销售周期上的限制。对于买方而言，扩大或减少头寸就像为持有的房产份额找到买家或卖家一样简单。豪华房产的代币化甚至吸引了纽约的一些顶级经纪人转向区块链技术。
Ryan Serhant 是畅销书《Sell It Like Serhant》的作者，也是美国 Bravo 电视台《Million Dollar Listing New York》真人秀节目的主演，他在接受《福布斯》采访时表示：“纽约的房地产市场一直都很强劲，但是新建筑要卖出合适的价格可能需要一些时间。借助区块链代币化技术，我们可以消除传统银行融资带来的无序压力，这对项目本身和所有利益相关者来说都更为有利。代币化正在为不动产发展开辟新的前沿领域。”
虽然不动产行业一直以来主要使用区块链来进行记录保存，但智能合约的出现意味着，在未来不动产买卖将可以像网上购物一样简单。智能合约是存储在区块链上的代码行，当满足预设条款和条件时会自动执行。从最基本的层面来讲，智能合约就是一种程序，会严格按照开发者设置的方式自动运行。当前的交易流程较为繁琐，因为每一个参与方都可通过收取佣金抬高房产价格，而区块链可基于单一真实数据源，确保交易各方之间维持信任。
通过将您的身份信息存储在区块链上，抵押贷款机构可以快速做出信贷决策。然后，银行、房产经纪和抵押贷款机构之间可以签订一份智能合同，这样一旦资金发放给房产经纪，抵押贷款机构就会持有房产，而且还款流程将按约定条款自动启动。所有权转移可以自动完成，因为交易会被记录到区块链上，并在参与者之间共享，以便参与者可以随时查看交易过程。
代币是一种数字化的价值存储手段。在不动产领域，代币化是指通过代币产生所有权权益，这种权益可以用多种方式表示，例如资产所有权、资产所有权项下权益、以房产为抵押的部分债权、房产产生的现金流等。尽管与不动产投资信托基金 (REIT) 类似，但代币化不动产的不同之处在于，资产更加灵活，且中间商的收取费用更少。
对于不动产以及所有非流动性资产而言，代币化的好处主要包括：增强流动性、降低投资门槛、可编程证券以及安全性和不可篡改性。一些知名品牌，比如科罗拉多州的瑞吉阿斯彭度假酒店 (St. Regis Aspen Resort)，已经开始利用安全代币，该酒店通过 Indiegogo 募集了 1800 万美元的"阿斯彭币"(Aspen Coin)。
信任在不动产业务中至关重要，区块链不仅能够实现信任，还可以还能推动信息不透明的机构实现竞合发展。虽然不动产行业的大多数企业都专注于使用区块链进行记录保存，但一些先锋企业很快就发现了智能合约和代币化所能带来的巨大优势。这些企业将能够很好地帮助他们的客户充分利用区块链技术带来的潜在发展机会。
区块链有可能颠覆整个行业，无论是阿斯彭价值 1800 万美元的代币交易，还是让购房像买牙膏一样简单的智能合约，但尽管如此，不动产专业人士仍将继续蓬勃发展。正如 Mark Zilbert 所说的，“不动产专业人士的建议、知识和指导，永远是买卖双方交易过程中的重要组成部分。”