区块链是一种不可篡改的共享分类账，有助于在业务网络中记录交易和跟踪资产。通过拥有单一、公开的记录，买方和卖方之间的信任成本就会降低，因为卖方可以立即证明他们对房产的所有权，而买方可以立即证明他们手头的资金。Brown Harris Stevens Miami 执行副总裁 Mark Zilbert 表示，借助区块链上的智能合约，不动产交易可以变得像网上购物一样简单，无需产权公司或律师即可完成不动产合同签署、托管和房产记录以及资金分配。

除了个人不动产买卖，区块链还能够改变不动产投资方式。通过在区块链上实现房产代币化，开发商不仅无需依赖传统银行融资，还能摆脱投资性房产在传统销售周期上的限制。对于买方而言，扩大或减少头寸就像为持有的房产份额找到买家或卖家一样简单。豪华房产的代币化甚至吸引了纽约的一些顶级经纪人转向区块链技术。

Ryan Serhant 是畅销书《Sell It Like Serhant》的作者，也是美国 Bravo 电视台《Million Dollar Listing New York》真人秀节目的主演，他在接受《福布斯》采访时表示：“纽约的房地产市场一直都很强劲，但是新建筑要卖出合适的价格可能需要一些时间。借助区块链代币化技术，我们可以消除传统银行融资带来的无序压力，这对项目本身和所有利益相关者来说都更为有利。代币化正在为不动产发展开辟新的前沿领域。”