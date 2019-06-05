将区块链用作项目管理工具

区块链最显著的优势在于能够利用分布式账本技术 (DLT) 维护不可篡改的事件记录。
在未来的项目管理流程中，您的团队可依赖 DLT 实现多项关键功能，例如维护一个不可更改的可信信息源。
在分布式账本中，每个节点或计算机都将独立存储项目数据。每个节点也会同步更新这些数据。换言之，系统内任何单一方都无法擅自修改或变更此数据，从而确保整个项目团队都引用单一可信信息源。
这将有助于调查差异和争议，特别是与客户或分包商等外部项目利益相关者的差异和争议。例如，如果您已安排建筑承包商在特定日期派遣人员，而对方派遣过早或过晚，账本上的所有参与方均可验证分包商是否存在过失。
在企业内部，当分析业务运营以统计任务耗时、识别效率提升机会及获取其他效益时，您同样可以信任账本中的数据。
是的，现今您也能通过集中式的云端项目管理套件实现类似功能。但由于云停机时间或数据篡改，可能会丢失部分数据。
采用 DLT，您可以确信团队的数据集既完整又未经篡改。在这方面，由于多个节点的可用性，您还获得了数据冗余保障——即使您的节点因软件和数据迁移暂时离线。
智能合约本质上是运行在区块链之上的代码。它包含合约双方必须同意的特定规则。一旦满足预设条件，智能合约将自动执行或实施。
在复杂的项目管理工作流中，您可以使用智能合约作为管理相互依赖任务的手段。
例如在建筑行业，建筑信息模型 (BIM) 的应用正日益普及。BIM 的核心理念是促进建筑项目中建筑设计公司、土木工程师、供应商等不同利益相关方之间的协作。
让我们设想一个涉及混凝土供应商、施工团队和建筑项目业主的建设项目。项目业主可以设置智能合约，规定只有在混凝土运抵现场后，才自动通知施工团队按计划日期进场。
如果混凝土未按时交付，施工分包团队则无需遵守原定日程安排。这能有效避免劳动力闲置风险，进而帮助控制项目预算。施工分包商也可自由将人员调配至其他项目，而无需另行通知项目业主——他们只需参考 BIM 软件中显示的信息即可。
类似地，您可以设置智能合约，仅在土木工程师批准设计后，才向供应商发布具体订单，例如所需钢材的数量与等级。如果工程师发现设计冲突，在设计师解决冲突前，供应商将不会收到通知。
一旦问题解决，供应商将仅根据更新后的设计接收订单，从而避免项目业主因材料不兼容而产生成本超支。这套方法同样适用于航空、汽车制造、电子制造等其他项目类型。
基于区块链的 BIM 套件还将为每个利益相关方提供不可篡改的项目元数据源。这些元数据可作为仲裁、纠纷处理、合规审查的依据，也可用于 LEED 和 WELL 等建筑标准的认证。
虽然存在潜力，但在项目管理中实施区块链将是一项挑战。
例如，区块链账本依赖于其节点，但如果节点承载数据过多，则可能因处理速度过缓而影响效能。 在涉及海量元数据的项目（如建筑工程）中，分布式账本技术 (DLT) 的扩展性可能面临挑战。同样，引入区块链技术也可能要求项目管理者与企业对既有流程进行彻底的重新思考。