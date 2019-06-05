将区块链用作项目管理工具

区块链最显著的优势在于能够利用分布式账本技术 (DLT) 维护不可篡改的事件记录。

在未来的项目管理流程中，您的团队可依赖 DLT 实现多项关键功能，例如维护一个不可更改的可信信息源。

在分布式账本中，每个节点或计算机都将独立存储项目数据。每个节点也会同步更新这些数据。换言之，系统内任何单一方都无法擅自修改或变更此数据，从而确保整个项目团队都引用单一可信信息源。

这将有助于调查差异和争议，特别是与客户或分包商等外部项目利益相关者的差异和争议。例如，如果您已安排建筑承包商在特定日期派遣人员，而对方派遣过早或过晚，账本上的所有参与方均可验证分包商是否存在过失。

在企业内部，当分析业务运营以统计任务耗时、识别效率提升机会及获取其他效益时，您同样可以信任账本中的数据。

是的，现今您也能通过集中式的云端项目管理套件实现类似功能。但由于云停机时间或数据篡改，可能会丢失部分数据。

采用 DLT，您可以确信团队的数据集既完整又未经篡改。在这方面，由于多个节点的可用性，您还获得了数据冗余保障——即使您的节点因软件和数据迁移暂时离线。