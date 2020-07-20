许多业内人士，尤其是艺术家们普遍认为，当前版税分配机制陈旧过时、不可靠，且未能将艺术家的权益置于首位。估计有 2.5 亿美元的版税收益未能支付给合法受益人。这些未分配资金往往是由合同纠纷、登记信息不全或数据管理失当所导致。

在数字分发时代之前，机械版税，即每当一首歌被复制时支付的版税，是基于销售的实物单位，如唱片或 CD。如今，流媒体平台按照每次播放支付固定费用，价格范围从 YouTube 上每次播放 0.00069 美元到 Spotify 上每次播放 0.004 美元不等。在 Spotify 上，一首歌需要大约 230 次播放才能赚到一美元。艺术家在收入被分配后，只有一小部分总版税。

若歌曲创作者信息记录不全，版税便无法顺利分配。即便最终收到报酬，也可能耗时数年。纽约唱片公司兼流散艺术家发行平台 NONRESIDENT 代表指出：“只要有一位词曲作者未被登记，整个版税支付流程就会延迟三到六个月。当某首歌曲突然走红，结算数据生成时却发现人员信息不全。此时修改元数据不仅流程繁琐，问题也常被刻意回避。在项目中担任的角色越次要，获得优先处理的可能性就越低。”这对于尚处成长阶段、缺乏应对能力的潜力艺术家而言，尤其构成严峻挑战。