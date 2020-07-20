试想存在这样一个平台：只需搜索一首歌曲，即可追溯从创作到发行的完整链路，每一位参与其中的创作者，无论是词曲作者、制作人、音响工程师，还是所有幕后人员的信息都清晰可查。想象一种透明的收益分配模式，能够即时向艺术家支付其应得的版权份额。展望一个艺术家与大型媒体公司之间充满信任与担当的新图景。
虽然这一切听起来很棒，但我们距离目标还有一段距离。为了让艺术家和媒体公司享受这些好处，数字音乐价值链中的所有参与者都需要参与进来，共同打造一个可扩展的网络。区块链技术可以让我们更接近实现这一理想平台的目标。
许多业内人士，尤其是艺术家们普遍认为，当前版税分配机制陈旧过时、不可靠，且未能将艺术家的权益置于首位。估计有 2.5 亿美元的版税收益未能支付给合法受益人。这些未分配资金往往是由合同纠纷、登记信息不全或数据管理失当所导致。
在数字分发时代之前，机械版税，即每当一首歌被复制时支付的版税，是基于销售的实物单位，如唱片或 CD。如今，流媒体平台按照每次播放支付固定费用，价格范围从 YouTube 上每次播放 0.00069 美元到 Spotify 上每次播放 0.004 美元不等。在 Spotify 上，一首歌需要大约 230 次播放才能赚到一美元。艺术家在收入被分配后，只有一小部分总版税。
若歌曲创作者信息记录不全，版税便无法顺利分配。即便最终收到报酬，也可能耗时数年。纽约唱片公司兼流散艺术家发行平台 NONRESIDENT 代表指出：“只要有一位词曲作者未被登记，整个版税支付流程就会延迟三到六个月。当某首歌曲突然走红，结算数据生成时却发现人员信息不全。此时修改元数据不仅流程繁琐，问题也常被刻意回避。在项目中担任的角色越次要，获得优先处理的可能性就越低。”这对于尚处成长阶段、缺乏应对能力的潜力艺术家而言，尤其构成严峻挑战。
数字媒体支付与署名环节中的诸多问题，根源往往在于元数据记录不准确。简而言之，元数据即直接嵌入音频文件的所有歌曲信息。每个音乐文件背后都有一套元数据，包含歌手姓名、词曲作者、制作人、音响工程师及版权信息等众多内容。唯有确保元数据在所有平台间保持统一准确，全体音乐创作者才能获得应有的署名与回报。遗憾的是，现实情况往往不尽如人意。
目前，记录元数据尚未形成统一的标准方法或"正确范式"。核心要求在于信息捕捉的准确性。然而当歌曲在媒体供应链中流转时，由于系统兼容性问题与人为操作失误，信息常会出现遗漏或误读。这些问题的根源在于缺乏存储信息的中央数据库。当公司收到关于一首歌曲的信息不一致时，贡献者可能无法被正确记录和分配权益。
解决音乐行业元数据不完整的问题，可以创建一个特定作品的所有贡献者的完整视图，同时还能简化付款流程。
区块链正被用于可靠地管理和跟踪媒体创作过程的诸多方面。格莱美奖得主 Imogen Heap 于 2015 年创立了 Mycelia，这是一个基于区块链的数字生态系统，创作者和媒体管理代表使用名为“创意护照”的数字身份来管理他们的数据。歌曲及其贡献者的信息将被安全存储，创建一个无缝的数据库，帮助促进准确高效的版税支付。
使用区块链构建一个共享的去中心化元数据网络，使数字媒体价值链中的各方能够在一个平台中输入和共享数据。2017 年，Spotify 采取行动，收购了 Mediachain，Mediachain 提供单一界面，用于存储组织者、创建者和开发者贡献的数据。有关歌曲的信息具有唯一标识符，可以在多方之间共享，从而减少不匹配或丢失的数据。通过增加透明度和问责制，区块链有助于根据集体努力识别并分配应得的创作者版税。