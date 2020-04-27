区块链提供技术支持的自动驾驶汽车或许能给出答案



区块链从流行语到现实的迅速发展历程令人着迷。区块链目前正在改变从医疗保健到食品供应链等许多行业。现在，汽车制造商正在设想如何将分布式账本技术应用于自动驾驶汽车，并进行改进，提高用户留存、满意度和整体汽车体验。但是，这种创新动力是如何实现的？

随着区块链的成熟和自动驾驶汽车需求的增长，区块链现在正被用于管理、存储和传输汽车的数字记录，例如车辆识别、所有权、保修、磨损、里程、租赁、贷款、零件和服务信息。

区块链和智能合约将使这些数据能够以去中心化的共享账本格式存储。这些分类账数据的一部分将根据授权方的访问权限和需求提供给他们。因此，区块链将使供应商、当局和其他实体能够验证凭据并近乎实时地使用它们。

例如，利用区块链技术的机动车管理机构，如果需要与美国司法部和保险公司等外部组织合作，就能向相关机构提供无可争议的信息。