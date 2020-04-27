区块链提供技术支持的自动驾驶汽车或许能给出答案

区块链从流行语到现实的迅速发展历程令人着迷。区块链目前正在改变从医疗保健到食品供应链等许多行业。现在，汽车制造商正在设想如何将分布式账本技术应用于自动驾驶汽车，并进行改进，提高用户留存、满意度和整体汽车体验。但是，这种创新动力是如何实现的？
随着区块链的成熟和自动驾驶汽车需求的增长，区块链现在正被用于管理、存储和传输汽车的数字记录，例如车辆识别、所有权、保修、磨损、里程、租赁、贷款、零件和服务信息。
区块链和智能合约将使这些数据能够以去中心化的共享账本格式存储。这些分类账数据的一部分将根据授权方的访问权限和需求提供给他们。因此，区块链将使供应商、当局和其他实体能够验证凭据并近乎实时地使用它们。
例如，利用区块链技术的机动车管理机构，如果需要与美国司法部和保险公司等外部组织合作，就能向相关机构提供无可争议的信息。
2019 年，IBM 为一项利用区块链技术管理自动驾驶汽车信息和交互的项目申请了专利。这项技术利用了各种传感器 IoT 技术，概述了可用于评估附近驱动程序行为的各种参数。根据附近车辆和驾驶员的预测操纵情况和实际操纵情况，收集到的数据可以利用来优化风险评估。
在自动驾驶汽车时代，数十亿 IoT 设备必须彼此交互，且延迟不能过高。这些交互必须可审核、可共享。区块链提供了一个去中心化的平台，使其更难被篡改，从而支持安全、私密和高效的交易。
在自动驾驶汽车领域，有许多参与者为这个生态系统做出贡献。例如，特定汽车的共享账本，包括汽车制造商数据、来自传感器的实时数据、街道状况、环境变量、原始设备制造商、保险供应商和其他关键参与者，将构成支持汽车自动驾驶所需功能的重要信息子集。
一家大型汽车制造商正在试行一款数字化汽车安全软件程序，该程序充分利用底层区块链作为共享账本，将所有车辆维修和保养信息记录在一个位置。通过将区块链技术融入汽车行业的 DNA，所有这一切都成为可能。
行业专家也在尝试将 IoT 整合到汽车平台的微交易中。一些顶级汽车企业正在积极参与区块链项目，许多其他用例仍在深入了解之中，如智能制造或具有供应链的按需制造。
区块链可以在汽车制造行业的典型供应链管理场景中发挥关键作用，它为每个零件号提供唯一的 ID，并支持它与 IoT 技术相结合，以解决从产品开始、设计、开发、分销、融资和租赁的成本、争议和其他供应链隐患。
尽管区块链有各种成功因素的支持，但其在汽车用例中的应用仍然面临重大的外部挑战，例如缺乏体验、知识、实践培训和可扩展性。
汽车行业商业区块链面临的首要挑战是，可能需要采用去中心化账本的参与方数量庞大。除了监管制度的动态性和地域差异性之外，要想更广泛地采用这些技术，还必须克服这些因素，以实现更高的价值和效率。
到 2025 年，大约 800 万辆汽车预计将采用“有条件的”自动化或更高版本的技术。因此，虽然汽车行业面临着类似的老问题，如供应链管理和车辆安全问题，但新的挑战仍然涉及技术创新和行业标准的演变。
区块链是汽车供应链监管和问责制的精准应用，也可以作为驾驶员查看和了解其车辆数据如何被共享和使用的一种方式。
将技术进步与汽车行业新进入者带来的市场格局变化相结合。此外，还要将消费者对成本和环境的接受程度与控制权交换和驾驶员监控的性质结合起来考虑。
区块链技术仍将发挥关键作用，助力汽车行业迈向新的发展阶段。
驾驶汽车的历史已有一个多世纪。现在，是时候享受旅程了！