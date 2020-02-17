正如我们此前所述，全球假冒商品市场已形成规模高达数十亿美元的顽疾，且仍在快速扩张。其中，假冒奢侈品造成的损失占据了相当大的比重，每年涉案金额约达 1000 亿美元，涉案品类涵盖各类知名品牌的手袋、高端服饰、鞋履及配饰。许多购买假冒品牌商品的消费者可能对此毫不知情，因为他们的购买渠道看似正规，或是通过知名网站、品牌折扣店，亦或是仿冒的品牌零售商或制造商官网。

在如今的供应链体系中，尚不存在能够便捷追踪产品原产地与真伪的方法。一些更为精密的中心化系统，会借助条形码、电子商品码 (EPC) 以及射频识别 (RFID) 技术，实现商品在供应链中的全程追踪。但这类系统均依赖中心化的证书颁发机构与数据库，因此存在根本性的安全隐患，其架构中的单点故障，会使其极易遭受网络攻击与内部人员欺诈的威胁。

去中心化且具备不可篡改特性的区块链系统，可实现产品的源头追溯（可追溯性）与供应链全流程追踪（真实性核验）。在此技术基础之上，已有多个区块链项目开发并部署了去中心化应用 (dApp)，这类应用能够利用供应链中的数据信息，完成对奢侈品、食品等品类的正品核验。用户只需扫描商品上的二维码，该去中心化应用即可呈现商品的完整溯源信息，并验证其真伪。

这种方案可通过嵌入商品或商品组件的 RFID 或 NFC 芯片，实现对商品在供应链各环节的全程追踪。在供应链的每一个节点，系统会先扫描 RFID 芯片，再触发执行智能合约，随后由多个可信节点核验信息的准确性，核验无误后方可写入区块链账本。区块链账本中的每一条记录均经过加密签名与数据加密处理，能够有效防范欺诈行为并降低被黑客攻击的风险。由于整个供应链流程实现了全透明化，商品真伪的核验工作得以高效、低成本地完成。而任何无法通过去中心化应用进行真伪验证的商品，都将被纳入可疑范畴，这一机制从根源上抑制了欺诈动机。

原产地溯源在产品真伪核验的基础上更进一步，还能提供商品在供应链流转全过程的完整信息。例如，商品的位置轨迹、经手记录以及运输途中的环境条件，均可被追踪并以不可篡改的形式存储于区块链中。这类信息，包括 GPS 坐标、经手人身份标识、温度数据、加速度传感器数据（用于破损评估），通常由物联网设备采集。这些设备会持续传输数据流，结合去中心化共识机制后，再写入区块链账本。由于区块链技术能够降低验证成本，该技术有望得到广泛应用，进而让商品真伪核验与原产地溯源成为常态化操作。

其他用例还包括：特色农作物认证核验（如公平贸易认证、有机认证）、高价值商品原产地与真伪鉴别（如钻石、贵金属、奢侈品等）、无冲突属性核验（即排除冲突钻石、杜绝使用童工的情况），以及药品溯源与真伪鉴别（即各类药物——相关内容详见本书第 12 章）。

