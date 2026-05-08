在此云服务模式中，BaaS 提供商负责处理日常运营，其中包括备份软件、存储与数据安全监控。组织保留对备份策略的控制，并可选择要交接的管理工作量。
BaaS 有时也称为云备份或在线备份，它最初被用作一种备份和灾难恢复 (BCDR) 工具。它通常会与灾难恢复即服务 (DRaaS) 及其他灾难恢复解决方案搭配使用，但后来已发展为数据保护战略的更广泛组成部分。
眼下，服务提供商包括人工智能驱动式威胁检测和快速数据恢复功能，而这些能力可帮助组织在遭遇硬件故障、自然灾害、网络攻击、恶意软件或其他重大中断后保持业务连续性。
据《财富商业洞察》称，全球 BaaS 解决方案市场预计将从 2026 年的 144.9 亿美元增长到 2034 年的 1,320.2 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 高达 31.81%。1该增长势头反映了混合云的广泛采用以及医疗保健、金融服务和零售等行业内的企业数据量的增长。
如今，组织生成和存储数据的速度已超过传统备份基础设施所能承受的速度。AI 工作负载、多云环境以及跨本地与云端的系统的数据蔓延使得备份环境变得更为复杂，从而推动了对 BaaS 的需求。正在实施数据现代化计划的组织发现：原有备份方法已无法跟上现代数据环境的规模和复杂度。
此外，数据丢失所造成的损失（无论是硬件故障还是网络攻击）都变得越发昂贵。根据《IBM 2025 年数据泄露成本报告》，全球数据泄露的平均成本已达到 440 万美元。
勒索软件是另一个日益受到关注的问题。威胁参与者通常会直接将备份系统作为目标，因此组织需要不可改变、隔离的数据副本，而这些数据副本无法被加密或删除。大多数 BaaS 提供商都配备了这些保护措施，同时还配备了自动扫描以及早发现可疑活动，而这也是备份冗余成为网络弹性与网络安全规划的核心元素的原因所在。
此外，监管要求也影响着组织处理备份的方式。医疗保健、金融服务和律师事务所都面临严格的数据驻留规则，其中包括 HIPAA 和 GDPR，而这些规则要求配备在案的可审计备份流程。
很多公司采用内置的合规功能（如数据加密和审计记录）来减轻内部团队的负担。组织还将现场数据存储与公有云及混合云备份相结合，以便将数据保留在所需的地理边界内。
采用备份即服务 (BaaS) 模式的组织会定义需要保护的内容，并制定有关备份运行频率及版本回溯的策略。BaaS 会持续将组织的生产数据复制到云供应商的基础设施中。
该流程的工作方式如下：
根据业务需求，备份即服务 (BaaS) 提供多种基于云的解决方案。可选方案包括以下几种解决方案类型：
完整备份涉及创建所有指定数据在特定时间点的完整副本。
此方法是最简单的恢复方法，但需要的存储空间最多且备份窗口最长。组织通常会在策略首次设置时运行完整备份，并按计划的时间间隔重复备份。
增量备份仅复制自上次备份作业以来发生变化的内容。
此方法占用的存储空间更少、耗时更短，但恢复数据时需要最后一次的完整备份以及之后的所有增量副本。
差异备份会复制自上次完整备份以来的所有更改，而无论在此期间运行了多少次差异备份。
由于此方法只需要最后一次的完整备份和最近的差异副本，因此恢复速度比增量方法更快。
很多组织认为软件即服务 (SaaS) 提供商会自动处理数据备份。然而，大多数平台的原生数据保护能力有限，且常常未能达到企业的保留与恢复服务水平。
SaaS 备份可解决此问题，其中涵盖来自 Microsoft 365、Google Workspace 和 Salesforce 等平台的云原生数据，以防其遭遇意外删除、勒索软件等。
备份即服务 (BaaS) 是一种经济实惠的备份解决方案，它可提供各种优点来支持组织的数据保护需求。这些优点属于其中最重要的几项优点：
对于正在评估备份即服务 (BaaS) 的企业，选择服务提供商时应考虑以下 BaaS 因素：
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