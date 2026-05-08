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什么是备份即服务 (BaaS)？

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
发布日期 2026年5月8日

备份即服务 (BaaS) 的定义

备份即服务 (BaaS) 是一项基于云的数据保护服务；在此服务中，第三方提供商负责管理组织数据的备份、存储和恢复。

在此云服务模式中，BaaS 提供商负责处理日常运营，其中包括备份软件、存储与数据安全监控。组织保留对备份策略的控制，并可选择要交接的管理工作量。

BaaS 有时也称为云备份或在线备份，它最初被用作一种备份和灾难恢复 (BCDR) 工具。它通常会与灾难恢复即服务 (DRaaS) 及其他灾难恢复解决方案搭配使用，但后来已发展为数据保护战略的更广泛组成部分。

眼下，服务提供商包括人工智能驱动式威胁检测和快速数据恢复功能，而这些能力可帮助组织在遭遇硬件故障、自然灾害、网络攻击恶意软件或其他重大中断后保持业务连续性

据《财富商业洞察》称，全球 BaaS 解决方案市场预计将从 2026 年的 144.9 亿美元增长到 2034 年的 1,320.2 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 高达 31.81%。1该增长势头反映了混合云的广泛采用以及医疗保健、金融服务和零售等行业内的企业数据量的增长。

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为什么“备份即服务”很重要？

如今，组织生成和存储数据的速度已超过传统备份基础设施所能承受的速度。AI 工作负载多云环境以及跨本地与云端的系统的数据蔓延使得备份环境变得更为复杂，从而推动了对 BaaS 的需求。正在实施数据现代化计划的组织发现：原有备份方法已无法跟上现代数据环境的规模和复杂度。

此外，数据丢失所造成的损失（无论是硬件故障还是网络攻击）都变得越发昂贵。根据《IBM 2025 年数据泄露成本报告》，全球数据泄露的平均成本已达到 440 万美元。

勒索软件是另一个日益受到关注的问题。威胁参与者通常会直接将备份系统作为目标，因此组织需要不可改变、隔离的数据副本，而这些数据副本无法被加密或删除。大多数 BaaS 提供商都配备了这些保护措施，同时还配备了自动扫描以及早发现可疑活动，而这也是备份冗余成为网络弹性网络安全规划的核心元素的原因所在。

此外，监管要求也影响着组织处理备份的方式。医疗保健、金融服务和律师事务所都面临严格的数据驻留规则，其中包括 HIPAA 和 GDPR，而这些规则要求配备在案的可审计备份流程。

很多公司采用内置的合规功能（如数据加密和审计记录）来减轻内部团队的负担。组织还将现场数据存储与公有云及混合云备份相结合，以便将数据保留在所需的地理边界内。

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BaaS 是如何工作的？

采用备份即服务 (BaaS) 模式的组织会定义需要保护的内容，并制定有关备份运行频率及版本回溯的策略。BaaS 会持续将组织的生产数据复制到云供应商的基础设施中。

该流程的工作方式如下：

  • 数据识别：首先，组织需定义要保护的范围（例如，文件、数据库虚拟机）。相关策略可在内部管理，也可委托给提供商负责管理。
  • 加密和传输：然后，数据在离开组织之前需进行加密并存储在多个数据中心内。如此一来，当某一设施出现故障时，其他位置的备份副本仍可保持完好。
  • 保留：围绕备份副本保留多长时间、存储多少版本以及在何处（包括异地）保留的决策均取决于组织的所在行业、内部政策以及所有适用的法规。
  • 恢复：需进行恢复时，丢失或损坏的数据会通过提供商的管理控制台恢复到其原始位置或备用位置。恢复点目标 (RPO) 决定了组织可接受的数据丢失量（以时间间隔来衡量）。恢复时间目标 (RTO) 定义了系统需重新上线之前可容忍的最长停机时间。
  • 部署选项：BaaS 可运行在公有云私有云与混合云环境中，而每种云服务均提供不同层级的控制力、可扩展性和合规支持。例如，虚拟服务器基础设施即服务 (IaaS) 环境可像物理系统一样进行备份，而无需修改应用程序。对于在本地基础设施和云基础设施上运行工作负载的组织而言，此 BaaS 功能至关重要。

BaaS 的类型

根据业务需求，备份即服务 (BaaS) 提供多种基于云的解决方案。可选方案包括以下几种解决方案类型：

  • 完整备份
  • 增量备份
  • 差异备份
  • SaaS 备份

完整备份

完整备份涉及创建所有指定数据在特定时间点的完整副本。

此方法是最简单的恢复方法，但需要的存储空间最多且备份窗口最长。组织通常会在策略首次设置时运行完整备份，并按计划的时间间隔重复备份。

增量备份

增量备份仅复制自上次备份作业以来发生变化的内容。

此方法占用的存储空间更少、耗时更短，但恢复数据时需要最后一次的完整备份以及之后的所有增量副本。

差异备份

差异备份会复制自上次完整备份以来的所有更改，而无论在此期间运行了多少次差异备份。

由于此方法只需要最后一次的完整备份和最近的差异副本，因此恢复速度比增量方法更快。

SaaS 备份

很多组织认为软件即服务 (SaaS) 提供商会自动处理数据备份。然而，大多数平台的原生数据保护能力有限，且常常未能达到企业的保留与恢复服务水平。

SaaS 备份可解决此问题，其中涵盖来自 Microsoft 365、Google Workspace 和 Salesforce 等平台的云原生数据，以防其遭遇意外删除、勒索软件等。

BaaS 的优点

备份即服务 (BaaS) 是一种经济实惠的备份解决方案，它可提供各种优点来支持组织的数据保护需求。这些优点属于其中最重要的几项优点：

  • 管理便利性：BaaS 的主要优点之一是消除了组织维护自身备份硬件与软件的需求。供应商负责管理更新、容量规划和维护事宜。大多数平台提供集中式仪表板，以用于监控备份状态、配置策略和启动恢复。
  • 可扩展性：借助 BaaS，云存储可进行扩展以满足需求，而无需新的硬件投资或漫长的采购周期。如此一来，组织便只需为自身使用的备份服务付费。
  • 成本效益：组织无需投资硬件、软件许可证和刷新周期，而只需支付续生运营成本。此方法还可减少员工运行备份基础设施所需的时间。
  • 安全性：传输加密与静态加密、多重身份验证 (MFA) 以及不可变存储可防止更改或删除备份副本。很多平台还具备自动异常检测功能，能提早发现勒索软件攻击或未经授权访问的迹象。
  • 可用性：跨多个设施的冗余存储有助于保护关键数据免受区域性停机和设备故障的影响。由于无论身处何地均可访问备份，因而拥有分布式团队和混合环境的组织可快速恢复，而不受地点限制。
  • 合规支持：审计记录和可配置的保留策略可帮助组织满足监管要求，而无需构建专用的合规基础设施。

如何选择 BaaS 提供商

对于正在评估备份即服务 (BaaS) 的企业，选择服务提供商时应考虑以下 BaaS 因素：

  • 用例需求：确定您的组织需要保护哪些数据，并确认提供商支持您的特定工作负载，其中包括本地部署、云环境、SaaS 应用程序或某种组合。考虑该解决方案会如何融入您的更广泛灾难恢复计划 (DRP)，以及该提供商在备份的同时是否还提供灾难恢复功能。
  • 兼容性：确认 BaaS 平台能与当前基础设施集成，其中包括虚拟化环境、云平台和应用程序。提供商与当前技术之间的不兼容可能会造成覆盖漏洞。
  • 可扩展性：随着数据量和 AI 工作负载的增长，备份战略的要求也需相应改变。合格的供应商能应对数据量增加、工作负载增加和用户增加，而不会出现重大架构变更或意外成本增加。
  • 定价：BaaS 的定价模式视情况而定。例如，订阅、即用即付和按用户付费都是常见的定价模式。组织应注意与应用程序编程接口 (API) 的使用或恢复操作相关的费用（未反映在前期价格中）。
  • 安全性和合规性：查看与您的监管环境相关的加密标准和合规认证。直接询问提供商会如何处理 HIPAA 等标准或任何其他适用要求。
  • 供应商锁定：签署长期协议前，应确认备份数据能否导出为标准格式，且后续仍支持更换或添加服务提供商。

Stephanie Susnjara 特约撰稿人 IBM Think Ian Smalley 执行编辑 IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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  1. 深入了解 IBM FlashSystem
  2. 深入了解备份恢复解决方案
脚注

1 备份即服务市场规模，财富商业洞察，2026 年 4 月 13 日