在此云服务模式中，BaaS 提供商负责处理日常运营，其中包括备份软件、存储与数据安全监控。组织保留对备份策略的控制，并可选择要交接的管理工作量。

BaaS 有时也称为云备份或在线备份，它最初被用作一种备份和灾难恢复 (BCDR) 工具。它通常会与灾难恢复即服务 (DRaaS) 及其他灾难恢复解决方案搭配使用，但后来已发展为数据保护战略的更广泛组成部分。

眼下，服务提供商包括人工智能驱动式威胁检测和快速数据恢复功能，而这些能力可帮助组织在遭遇硬件故障、自然灾害、网络攻击、恶意软件或其他重大中断后保持业务连续性。

据《财富商业洞察》称，全球 BaaS 解决方案市场预计将从 2026 年的 144.9 亿美元增长到 2034 年的 1,320.2 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 高达 31.81%。1该增长势头反映了混合云的广泛采用以及医疗保健、金融服务和零售等行业内的企业数据量的增长。