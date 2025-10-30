什么是 AWS 监控？

凭借超过 30% 的云市场份额，AWS 运营的基础设施规模超过任何其他云基础设施提供商。1各家公司使用 AWS 进行网站托管、数据存储、大数据分析、移动应用开发以及企业级 IT 服务。

对于这些组织来说，监控其在 AWS 上的工作量非常重要。他们能够跟踪性能指标、系统日志和事件，以帮助确保 AWS 环境按预期运行。

如果没有 AWS 监控，性能问题可能会在不被察觉的情况下不断恶化，资源过度配置会导致成本飙升，安全漏洞也可能持续暴露。例如，过多的网络流量可能会使中央处理器 (CPU) 过载并造成瓶颈。或者，错误配置的云存储容器可能会通过公共访问暴露敏感数据。

AWS 监控工具可以识别这些问题并触发自动响应（例如调用 AWS Lambda 函数进行修复），或提醒团队手动进行故障排除。这有助于组织保持最佳性能、降低成本、加强安全状况并就其基础设施做出数据驱动的决策。