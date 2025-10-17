自动化利用技术来运行已定义的、重复性的任务，尽量减少或不需要人工干预。它由规则驱动，每次都以相同的方式运行指令。目标是提高速度、减少人为错误并将员工从重复性的手动任务中解放出来。

当任务具有明确定义的输入和输出时，自动化最为有效。作为流程自动化和更广泛的业务流程自动化 (BPA) 战略的核心部分，它通过处理最简单的活动级别，为流程效率的构建奠定了基础。

许多组织设计自动化工作流，以连接相关任务，确保它们以一致的顺序运行。现代自动化软件通常依靠应用程序编程接口 (API) 连接来自动触发或交换系统之间的数据。

常见示例包括销售后自动发送发票或批准低于设定阈值的支出。这些自动化简化了工作并消除了瓶颈，且无需管理监督。

自动化虽然很有价值，但往往是独立运行的。一个部门可能实现数据录入自动化，而另一个部门可能实现日程安排自动化。如果没有协调，这些效率提升措施将各自孤立存在。许多公司在数字化转型之初都采用了自动化技术，但很快就意识到，由互不关联的自动化技术拼凑而成的系统无法有效扩展。协调在这里就变得至关重要。