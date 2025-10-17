业务自动化 业务运营 IT 自动化 人工智能

自动化和编排是业务运营中密切相关的概念，但它们服务于不同的目的。自动化是指利用技术手段在尽可能减少人工干预的情况下完成特定任务。编排采取更广泛的视角，跨系统管理和协调多个自动化流程。

什么是自动化？

自动化利用技术来运行已定义的、重复性的任务，尽量减少或不需要人工干预。它由规则驱动，每次都以相同的方式运行指令。目标是提高速度、减少人为错误并将员工从重复性的手动任务中解放出来。

当任务具有明确定义的输入和输出时，自动化最为有效。作为流程自动化和更广泛的业务流程自动化 (BPA) 战略的核心部分，它通过处理最简单的活动级别，为流程效率的构建奠定了基础。

许多组织设计自动化工作流，以连接相关任务，确保它们以一致的顺序运行。现代自动化软件通常依靠应用程序编程接口 (API) 连接来自动触发或交换系统之间的数据。

常见示例包括销售后自动发送发票或批准低于设定阈值的支出。这些自动化简化了工作并消除了瓶颈，且无需管理监督。

自动化虽然很有价值，但往往是独立运行的。一个部门可能实现数据录入自动化，而另一个部门可能实现日程安排自动化。如果没有协调，这些效率提升措施将各自孤立存在。许多公司在数字化转型之初都采用了自动化技术，但很快就意识到，由互不关联的自动化技术拼凑而成的系统无法有效扩展。协调在这里就变得至关重要。

什么是编排？

编排可以协调和管理多个自动化任务，使它们共同朝着更大的业务目标努力。它不是专注于单一任务，而是能够确保一系列任务在各系统之间以正确的顺序发生，并适应不断变化的条件。实际上，编排是在流程级别而不是任务级别应用的自动化。

业务流程很少是线性的，也很少局限于一个部门。例如，在供应链运营中，供应商更新、仓库管理和客户交付必须保持实时协调。即使是新员工入职，也涉及到人力资源、IT 运营、薪资和合规等问题。

编排通过连接各 IT 系统和部门的自动化来管理复杂的流程，以保持流程的同步和高效。它通常支持 IT 服务管理环境中的协调，在这种环境下，多个平台必须无缝交互，IT 团队必须快速响应业务变化。

可见性是编排的另一个关键功能。大多数编排工具都包括实时跟踪流程状态的仪表板、日志和警报。这种透明度是工作流编排和流程编排的核心优势，有助于企业保持合规性并在需要时快速做出调整。

自动化和编排之间的主要区别

了解自动化和编排之间的差异，有助于阐明每种方法对业务效率和流程整合的贡献方式。这两种方法都应符合业务需求和主要利益相关者的期望，以帮助确保技术提供可衡量的价值。

  • 商业价值：在本地层面，自动化可节省时间，减少日常工作中的错误，从而提高效率。通过将这些效率与更大的流程联系起来，编排可以增强客户体验和整体业务灵活性，提升更大的战略价值。

  • 复杂性：自动化简单明了，符合静态规则和固定条件。编排引入了分支、异常处理和适应性 — 它实际上是“自动化的自动化”，因为它在隔离的任务之上叠加了智能。

  • 范围：自动化侧重于单个任务，而编排则管理整个流程。自动计算薪资是任务层面的工作；编排薪资涉及将时间跟踪、税务规则、直接存款和报告等任务整合到一个流程中。

  • 可见性自动化在后台安静运行，可能缺乏透明度。编排通过仪表板和监控工具提供监督，这对于合规性和衡量性能至关重要。

自动化和编排如何协同工作

作为同一战略的一部分，自动化和编排效果最佳。实际上，编排可以引导自动化之间的工作流，确保每个自动化程序都能在正确的时间以正确的顺序运行。

自动化和编排通过共享触发器、数据和工作流管理协同工作。自动化任务可能会在事件发生时启动，例如下订单或雇用员工。编排有助于确保每个后续自动化操作在逻辑上都能顺利进行，将孤立的任务转化为相互关联的工作流自动化，从而自始至终地推动整个工作流的自动化。

例如，在订单履行流程中，一个自动化程序可能是更新库存，另一个自动化程序可能是生成发票，还有一个自动化程序可能是通知客户。编排可以管理这些自动化的互动方式，从而确保不会遗漏或重复任何步骤，并顺利处理任何异常情况。

在现代商业环境中，编排平台通过与自动化工具和业务系统集成来处理这种协调。这些平台使用预定义的工作流、决策逻辑和监控来控制自动化操作如何在部门之间进行通信和数据共享。

最终形成一个互联系统，其中自动化在任务层面提高了效率，而编排则确保这些效率支持一致、协调的工作流和端到端流程。当它们结合在一起时，就会形成一个可扩展的基础，使跨部门和跨系统的整个流程保持一致。

云自动化与云编排的比较

云自动化使用工具或脚本在云环境中执行特定任务，无需人工干预。这些任务包括配置虚拟机、分配存储、扩展或缩减服务器规模以及应用安全补丁。它致力于使日常运营更快、更稳定。例如，公司可以每晚自动执行数据备份，或在使用量增加时自动添加新的服务器。目标是实现任务层面的效率、准确性和速度。

云编排更进一步，通过管理和协调多个自动化任务来提供完整的服务或工作流程。除了创建虚拟机之外，编排还可以按照正确的顺序配置网络、分配存储空间、部署应用程序和应用安全策略。它确保云流程跨系统平稳运行，并适应不断变化的条件。

许多云编排平台都是开源的（如 Ansible 和 Kubernetes），并使用可重复使用的配置文件或运行手册来定义如何在环境间部署、连接和维护云资源。

云自动化和云编排的关键区别在于范围。云自动化可以改进单个任务，而云编排则可以将这些任务集成到完整的端到端运营中。

例如，自动化可以处理簇的自扩展，但编排可以确保扩展还能与负载均衡、监控和成本控制协同工作。对于管理跨不同云提供商和 SaaS 平台应用程序的 DevOps 团队而言，这些功能至关重要。通过在这些环境中协调自动化，企业可以将其技术举措与更广泛的性能、安全性和成本效率目标保持一致。

自动化提供速度和一致性，而编排则管理跨多云或混合环境的复杂性。云自动化和编排共同带来了敏捷性和控制力。它们帮助企业在任务级别高效运营，并在系统级别协调一致。

使用 AI 实现自动化和编排

人工智能 (AI) 通过增加智能、适应性和上下文信息，正在改变企业使用自动化和编排的方式。

传统自动化遵循既定规则，而 AI 驱动的流程自动化可以从数据中学习，识别模式，并在无需显式编程的情况下支持动态决策。这种方法使系统能够不断优化任务的运行方式以及工作流对变化的响应方式。因此，组织可以从基本的任务执行转向互联的自适应系统，随时间推移自动提高性能。

例如，AI 可以识别异常支出活动，自动发送警报并修复错误。生成式 AI 增加了创造性功能，例如起草电子邮件、总结客户互动或生成代码。此过程有助于减少手动工作量并加快复杂的工作流。

在编排方面，AI 有助于管理多个自动化系统如何协同工作。AI 驱动的编排平台可以监控不断变化的条件、重新路由流程或根据当前数据自动分配资源。agentic AI 通过使用跨系统协作的智能数字代理，进一步扩展了这种做法，以保持高效和平衡的运营。

各组织在实施智能体平台方面的准备程度各不相同。然而，在最近的一次 IBM 活动中，有人指出：“我们已经从 Robotic Process Automation (RPA) 过渡到助手，现在又从助手过渡到智能体，再从智能体过渡到智能体平台。智能体能够完全自主地工作、完全自动化地做出决策。”1

AI、生成式 AI 和 agentic AI 正在共同帮助企业朝着一些人所说的“自我管理运营”迈进。这种组合使企业能够更精准、更灵活地运营，同时减少对持续人工监督的需求。

自动化和编排用例

自动化提高了单个任务的速度和准确性，而编排则将这些任务无缝地连接成高效、可靠的业务流程。这种组合使组织能够更精准地运作。示例用例包括：

云运营

云自动化可能会根据需求自动启动或关闭虚拟服务器、应用安全补丁或运行备份。

编排有助于确保这些自动化操作以正确的顺序发生并符合业务策略，比如在不停机的情况下供应存储空间、更新应用程序、配置网络和扩展服务。

合规性

自动化包括预定义的检查，例如验证访问控制、应用安全补丁或生成审计日志。这些自动化任务可最大限度地减少人为错误，帮助确保政策应用的一致性，从而支持合规性。

编排以这些要素为基础，管理整个工作流的合规性。它协调风险评估、批准和报告的时机和依赖性，有助于确保每个步骤都符合监管要求。例如，编排可以将跨系统的身份验证、数据保留和审批流程联系起来，从而为内部和外部审查创建清晰、可审计的路径。

例如，法律团队面临着审查大量合同和满足复杂监管要求的压力。IBM 业务合作伙伴 Dynamiq 使用 IBM® watsonx 技术创建了一个融合自动化和编排的 AI 驱动型合规解决方案。

自动化可以处理重复性的文档任务，例如数据提取、分类和合规性检查，以减少人工审查并提高准确性。IBM® watsonx Orchestrate 和集成 API 将这些自动化操作连接到跨法律和业务系统的端到端工作流。最终形成了一种积极主动的合规流程，能够更快地提供洞察分析，减少错误，提高透明度。2

客户支持

客户支持领域的自动化可包括处理简单问题的聊天机器人、基于关键字的工单路由或自动跟进消息。这些措施可以减轻客服人员的工作量，并为客户提供更快的响应速度。

编排着眼于更广阔的视角，整合了客户关系管理 (CRM) 系统、知识库和上诉路径。当客户问题需要多个团队处理时，例如计费团队和技术支持团队，编排平台可以确保每个步骤按顺序进行，并自动更新客户，从而创造无缝的支持体验。

AI 驱动的自动化和编排正在改变客户支持，近一半的组织已经自动执行反馈 (49%) 和支持查询 (48%)。高管们预计，到 2027 年，这些系统可将呼叫解决率提高 47%，并将客户满意度提高 35%，这凸显了 AI 在提供高效和可扩展服务方面日益重要的作用。3

财务和会计

金融领域的自动化通常处理发票处理、付款提醒或费用审批等任务。这些有助于减少手动工作，并提高准确性。

编排在此方法的基础上进行了扩展，管理整个财务周期，例如，将预算、预测、采购和支付工作流串联成一个统一的流程。这种协调可确保每个步骤只有在满足依赖关系后才发生，并确保各系统的报告数据保持一致。

自动化和编排还有助于金融领域的网络安全。例如，巴基斯坦的 Aksari Bank 与 IBM 开展合作，以帮助满足其政府的全新网络安全法规。此新政策要求银行保持基线安全功能，其中包括安全运营中心 (SOC) 和全天候工作的自动响应工具。

IBM® Security QRadar SOAR 及其安全编排、自动化和响应解决方案的功能促成了一个新的 SOC 诞生。该中心将安全事件的数量从每天大约 700 起减少到不到 20 起。它还将平均修复时间从 30 分钟缩短至 5 分钟。4

人力资源 (HR) 入职流程

最近的一项研究发现，自动化将组织的招聘时间缩短了 10%，并将 HR 花在冗余或重复性任务上的时间减少了 20%。人力资源领域的自动化可能包括生成录取通知书、设置电子邮件账户或为员工登记福利计划。这些改进措施虽然有效，但范围有限。

编排可以管理整个入职工作流。具体做法是在各部门之间进行协调，确保按正确的顺序完成背景调查、设备订购、授予访问权限和安排培训课程。这种端到端的编排对于确保员工入职流程的一致性和无误性至关重要。

IT 服务请求

IT 服务管理自动化可以处理密码重置或工单分类等常规活动。这些任务减少了 IT 人员的手动工作量，并增加了响应时间。

编排将这些自动化流程连接成完整的服务工作流，以便请求能够按正确的顺序进行路由、审批和解决。例如，当提出新的应用程序访问请求时，编排可以自动验证权限、更新目录、通知审批人并确认完成情况。这种整合有助于 IT 团队保持一致性并提供可靠的用户体验。

软件部署

自动化通过处理代码编译、环境设置和初始测试等操作，简化了软件部署流程。这些步骤减少了手动工作量并加快了部署速度。最近的一项研究发现，IT 领域的五大生成式 AI 用例包括测试和基础设施供应的自动化。6

编排可以管理从开发到测试、暂存和生产的整个发布管道。它有助于确保满足依赖关系，并在发布后立即开始监控。对于 DevOps 团队而言，部署任务的编排可以实现持续交付，并在更新期间最大限度地减少停机时间。

供应链管理

在供应链运营中，自动化可以处理特定任务，例如向客户发送发货通知或在库存低于设定水平时生成采购订单。这些自动化可以节省时间，减少日常交易中的错误。

不过，编排会管理整个订单履行流程。它负责协调诸如检查供应商供货情况、安排运输以及通知客户交货状态等任务。这种编排对于在多个系统和合作伙伴之间保持复杂、多步骤的供应链同步至关重要。

例如，IBM 与值得信赖的商业智能来源 Dun & Bradstreet (D&B) 合作，使用数据和 AI 创建了 D&B Ask Procurement。该工具是一种解决方案，可提供对供应商风险的实时全方位洞察分析。它利用来自多个系统的数据对供应商进行自动评估，并在整个工作流中编排风险监控、分析和报告。结果，企业可以将采购任务的时间缩短 10–20%。7

自动化和编排的优势

了解自动化的优点和编排的优势有助于明确它们各自如何提高运营效率和业务的性能。自动化侧重于改进单个任务，而编排则将这些任务连接成内聚的、战略性的工作流，从而推动更广泛的组织价值。

自动化的优势

一致性和可靠性：自动化有助于确保每次都以相同的方式完成任务，从而提高输出质量。这种标准化可以减少变数并简化审计。

节约成本：通过减少劳动力和提高资源利用率，降低运营成本。

提高效率：自动化通过快速一致的执行取代了重复的手动流程，减少了时间和工作量。

减少错误：自动化遵循预定义的规则和工作流，从而最大限度地减少人为错误。

更快的响应时间：自动化可以对系统事件、警报或流程触发器做出即时反应。

可扩展性：自动化可支持增长，而无需按比例增加人员或管理费用。

编排的优势

适应性：编排可动态应对变化或故障，根据需要重新安排任务或调整工作流。

跨系统协调：编排功能可管理应用程序、数据源和云环境之间的依赖关系，以保持流程同步。

治理和合规：通过面向问责和监管需求的编排，添加控制、审批步骤和审计跟踪。

流程整合：编排将各个自动化流程串联成跨部门和系统的完整端到端工作流。

战略调整：通过编排，自动化活动可支持更大的业务目标，而不是孤立的功能。

可见性和监控：编排可提供仪表板和日志，从而跟踪流程性能并识别瓶颈。

自动化和编排结合的综合优势

自动化和编排功能结合使用，既能提高运营效率，又能增强战略凝聚力。自动化通过快速准确地运行各个任务来处理“如何做”的问题。编排负责管理“何时”和“为什么”，确保这些任务有助于实现统一的业务成果。结合起来，它们可以创建更智能、更敏捷的组织，实现高效扩展，保持可见性，并在管理跨部门和技术领域的整个工作流时为 IT 人员提供支持。
