在管理资产的整个生命周期时，企业领导者都知道，他们需要制定全面的战略才能取得成功。但他们通常不够清楚关于零件库存管理的战略机会，以及它在维护策略中所扮演的角色。
虽然资产管理解决方案监控建筑物、设备、车辆、IT 资产和公司用于开展业务的其他物品，但零件库存管理则跟踪维护修理操作 (MRO) 所需的备件，以便在资产发生故障时快速有效地进行修复。
让我们先来定义一下这两个术语。
公司利用资产开展日常业务运营并创造价值。这包括有形资产（如原材料、设备和车辆）和无形资产（如知识产权和专利）。
公司资产分为两类：固定资产和非固定资产。固定资产，或称为“房地产、厂房和设备”（PP&E），是公司计划使用超过一年的物品。例如，土地、建筑物、车辆、设备和计算机等。
非固定资产对公司来说通常价值较低，公司持有它们的时间很少超过一年。非固定资产的示例包括办公用品、计算机、视听设备和办公家具。
零件库存，也称为“耗材库存”，是指公司为了快速有效地维修其拥有的资产而必须储备的物品。成功的企业会严格维护一份备件清单，以确保其最重要的设备能够顺利运行，并提高盈利能力。
但是，哪些备件是关键的，哪些零件只是“可有可无”的呢？这是零件库存策略的核心问题。为了回答这个问题，维护、修理和运营 (MRO) 经理依赖于“备件关键性”，即识别哪些备件在短缺时会威胁到业务运营，哪些备件则不那么关键的过程。
虽然两种管理方式都涉及企业拥有的物品，但资产管理系统专门处理公司运营所需的设备和供应品。另一方面，零件库存管理处理的是公司在修复故障资产时所需的物品。
资产有多种形式和规模，从卡车和制造工厂到风车和管道，不一而足。资产管理跟踪公司在整个资产生命周期中执行业务运营所需的物理和非物理资产的位置和状况。
资产管理最常见的使用案例之一是资产维护，用于尽可能长时间地保持资产的价值。为此，许多公司依靠企业资产管理 (EAM) 系统等资产管理软件来提高透明度，增强监控能力并快速解决问题。以下是有效的资产管理软件的一些优点：
以下是当今使用最广泛的四种资产跟踪系统类型：
资产管理侧重于帮助公司运营的物品，而零件库存管理则侧重于公司需要随时备齐的备件和材料，以便在设备发生故障时进行修复。为了以可靠且具成本效益的方式完成这一任务，维护修理运营 (MRO) 团队必须战略性地维持零件库存水平，确保拥有所需的零件，同时最大限度减少过剩或过时库存的保留。
以下是零件库存控制的三个关键组成部分，以及您可以提出的一些问题，以确保成功管理它们：
每天，企业领导者都需要就如何削减成本、提高效率并抓住新的市场机遇做出重要决策。但是，如果没有强大的资产和零件库存管理系统，这些决策可能毫无意义。有效的资产和零件库存管理能够为组织带来诸多重要益处，包括以下几点：
当今先进的资产管理解决方案充分利用了尖端科技，如 IoT 提供的实时数据、AI 增强的分析和监控以及云的功能。IBM Maximo Application Suite 的企业资产管理功能可帮助企业优化资产性能并延长资产使用寿命。这是一个完全集成的平台，使用高级分析工具和 IoT 数据来提高运营可用性、减少停机时间和成本。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。