标签
资产管理 业务运营

资产管理与零件库存管理：有什么区别？

正在检查资产的男子

在管理资产的整个生命周期时，企业领导者都知道，他们需要制定全面的战略才能取得成功。但他们通常不够清楚关于零件库存管理的战略机会，以及它在维护策略中所扮演的角色。

虽然资产管理解决方案监控建筑物、设备、车辆、IT 资产和公司用于开展业务的其他物品，但零件库存管理则跟踪维护修理操作 (MRO) 所需的备件，以便在资产发生故障时快速有效地进行修复。

让我们先来定义一下这两个术语。

什么是资产？

公司利用资产开展日常业务运营并创造价值。这包括有形资产（如原材料、设备和车辆）和无形资产（如知识产权和专利）。

公司资产分为两类：固定资产和非固定资产。固定资产，或称为“房地产、厂房和设备”（PP&E），是公司计划使用超过一年的物品。例如，土地、建筑物、车辆、设备和计算机等。

非固定资产对公司来说通常价值较低，公司持有它们的时间很少超过一年。非固定资产的示例包括办公用品、计算机、视听设备和办公家具。

什么是零件库存？

零件库存，也称为“耗材库存”，是指公司为了快速有效地维修其拥有的资产而必须储备的物品。成功的企业会严格维护一份备件清单，以确保其最重要的设备能够顺利运行，并提高盈利能力。

但是，哪些备件是关键的，哪些零件只是“可有可无”的呢？这是零件库存策略的核心问题。为了回答这个问题，维护、修理和运营 (MRO) 经理依赖于“备件关键性”，即识别哪些备件在短缺时会威胁到业务运营，哪些备件则不那么关键的过程。

资产管理与零件库存管理：工作原理

虽然两种管理方式都涉及企业拥有的物品，但资产管理系统专门处理公司运营所需的设备和供应品。另一方面，零件库存管理处理的是公司在修复故障资产时所需的物品。

资产管理

资产有多种形式和规模，从卡车和制造工厂到风车和管道，不一而足。资产管理跟踪公司在整个资产生命周期中执行业务运营所需的物理和非物理资产的位置和状况。

资产管理最常见的使用案例之一是资产维护，用于尽可能长时间地保持资产的价值。为此，许多公司依靠企业资产管理 (EAM) 系统等资产管理软件来提高透明度，增强监控能力并快速解决问题。以下是有效的资产管理软件的一些优点：

  • 集中化的资产信息：维护人员需要随时了解资产的位置和运行状况。为了实现这一目标，许多企业将计算机化维护管理系统 (CMMS) 作为其整体企业资产管理 (EAM) 方法的一部分。这将维护信息集中在一个地方，并且易于工作人员访问，他们需要这些信息来执行常规维护活动，如预测和补充。
  • 主动问题解决：物联网 (IoT) 时代，从单个阀门到千里管道的所有设备都可以连接到传感器，实时传输它们的状态数据，并衡量随着时间的推移的折旧情况。通过将人工智能(AI) 和高级分析技术融入软件系统，现场维护团队可以在几秒钟内获取关键信息并做出更明智的决策。这些功能构成了预防性维护的基础，这种方法通过机器学习、运营数据分析和预测性资产健康监测相结合的方式，在故障发生之前预测并防止故障发生。
  • 整合运营应用程序：强大的 EAM 软件可为几乎任何资产或资产类型的管理建立单一接触点。流程可以在涵盖整个企业的广泛职能中实现统一和标准化。
  • 实时资产信息：成功的资产管理取决于公司拥有的所有资产的准确、实时信息。想象一下，您已经支付了所需关键设备的费用，并希望将其送到您的制造工厂，但却没有办法在运输过程中跟踪它的情况。资产跟踪和资产跟踪软件在资产管理系统的成功中起着关键作用。

以下是当今使用最广泛的四种资产跟踪系统类型：

  • 射频识别标签 (RFID)：RFID 标签是贴在资产上的小型标签，利用射频信号和蓝牙技术广播有关资产的各种信息。除了资产的位置之外，RFID 标签还能传输其保存环境的温度和湿度。
  • 支持 Wi-Fi 的跟踪：支持 Wi-Fi 的跟踪系统使用贴在资产上的标签，通过本地 Wi-Fi 网络广播有关资产的各种信息。然而，和 RFID 一样，支持 Wi-Fi 的跟踪技术只能有效跟踪室内且 Wi-Fi 网络覆盖范围内的物品。
  • 二维码：二维码是其前身通用条形码的重大升级。与序列号和条形码一样，二维码可以快速、轻松地提供有关资产的大量信息。但与条形码不同，二维码是二维的，将智能手机从任何角度指向二维码均可读取。
  • 全球定位卫星 (GPS)：许多企业使用全球定位卫星来跟踪运输中的资产。资产上会放置一个跟踪器，然后将有关资产的信息传输到全球导航卫星系统 (GNSS) 网络。通过将信号传输到卫星，跟踪器使管理人员能够实时查看资产在全球任何地方的位置。GPS 是使用最广泛的系统，用于跟踪户外且远离蓝牙或 Wi-Fi 网络的资产和库存。

零件库存管理

资产管理侧重于帮助公司运营的物品，而零件库存管理则侧重于公司需要随时备齐的备件和材料，以便在设备发生故障时进行修复。为了以可靠且具成本效益的方式完成这一任务，维护修理运营 (MRO) 团队必须战略性地维持零件库存水平，确保拥有所需的零件，同时最大限度减少过剩或过时库存的保留。

以下是零件库存控制的三个关键组成部分，以及您可以提出的一些问题，以确保成功管理它们：

  • 服务质量：当需要维修时，MRO 团队是否提供快速、高效的修复服务，使关键设备在故障后迅速恢复正常运行？可以做些什么来改善服务？这将如何影响零件库存水平？
  • 库存水平：MRO 是否在满足财务、预算和仓库方面的考量因素的同时，在备有所需的物品？在不影响服务水平的前提下，如何进一步减少库存？
  • 组织成本：组织是否可以承受 MRO 零件库存的总成本，还是需要战略性地淘汰目前现有的一些零件，以进一步降低成本？

有效的资产和零件库存管理的优点

每天，企业领导者都需要就如何削减成本、提高效率并抓住新的市场机遇做出重要决策。但是，如果没有强大的资产和零件库存管理系统，这些决策可能毫无意义。有效的资产和零件库存管理能够为组织带来诸多重要益处，包括以下几点：

  • 提高业务效率和成果：资产和零件库存如果运用得当，可确保无缝运营、识别设备和备件冗余，并改善业务成果。
  • 降低成本：通过仔细跟踪资产的性能和维护严格的零件库存管理系统，决策者可以发现改进流程和优化库存的机会，以降低成本。
  • 更高的安全性和安防：强大的资产和零件库存管理系统可改善盗窃和事故多发场所的仓库、工业厂房和装配线等场所的管理状况。随着时间的推移，这可以营造更安全的工作场所环境，减少盗窃，并降低保险费率。

资产管理解决方案

当今先进的资产管理解决方案充分利用了尖端科技，如 IoT 提供的实时数据、AI 增强的分析和监控以及云的功能。IBM Maximo Application Suite 的企业资产管理功能可帮助企业优化资产性能并延长资产使用寿命。这是一个完全集成的平台，使用高级分析工具和 IoT 数据来提高运营可用性、减少停机时间和成本。

作者

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think