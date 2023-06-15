虽然两种管理方式都涉及企业拥有的物品，但资产管理系统专门处理公司运营所需的设备和供应品。另一方面，零件库存管理处理的是公司在修复故障资产时所需的物品。

资产管理

资产有多种形式和规模，从卡车和制造工厂到风车和管道，不一而足。资产管理跟踪公司在整个资产生命周期中执行业务运营所需的物理和非物理资产的位置和状况。

资产管理最常见的使用案例之一是资产维护，用于尽可能长时间地保持资产的价值。为此，许多公司依靠企业资产管理 (EAM) 系统等资产管理软件来提高透明度，增强监控能力并快速解决问题。以下是有效的资产管理软件的一些优点：

以下是当今使用最广泛的四种资产跟踪系统类型：

射频识别标签 (RFID)： RFID 标签是贴在资产上的小型标签，利用射频信号和蓝牙技术广播有关资产的各种信息。除了资产的位置之外，RFID 标签还能传输其保存环境的温度和湿度。

支持 Wi-Fi 的跟踪： 支持 Wi-Fi 的跟踪系统使用贴在资产上的标签，通过本地 Wi-Fi 网络广播有关资产的各种信息。然而，和 RFID 一样，支持 Wi-Fi 的跟踪技术只能有效跟踪室内且 Wi-Fi 网络覆盖范围内的物品。

二维码： 二维码是其前身通用条形码的重大升级。与序列号和条形码一样，二维码可以快速、轻松地提供有关资产的大量信息。但与条形码不同，二维码是二维的，将智能手机从任何角度指向二维码均可读取。

全球定位卫星 (GPS)：许多企业使用全球定位卫星来跟踪运输中的资产。资产上会放置一个跟踪器，然后将有关资产的信息传输到全球导航卫星系统 (GNSS) 网络。通过将信号传输到卫星，跟踪器使管理人员能够实时查看资产在全球任何地方的位置。GPS 是使用最广泛的系统，用于跟踪户外且远离蓝牙或 Wi-Fi 网络的资产和库存。

零件库存管理

资产管理侧重于帮助公司运营的物品，而零件库存管理则侧重于公司需要随时备齐的备件和材料，以便在设备发生故障时进行修复。为了以可靠且具成本效益的方式完成这一任务，维护修理运营 (MRO) 团队必须战略性地维持零件库存水平，确保拥有所需的零件，同时最大限度减少过剩或过时库存的保留。

以下是零件库存控制的三个关键组成部分，以及您可以提出的一些问题，以确保成功管理它们：