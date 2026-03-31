资产投资规划 (AIP) 是一种数据驱动的资产管理方法，帮助组织在其资产基础上更好地配置资本。
在核心层面，AIP 帮助利益相关者在从采购到运行、维护及最终处置的整个资产生命周期中做出更明智的投资决策。
在那些依赖大型复杂实物资产进行核心业务运营的行业中，AIP 提供了一个分析和运营框架，有助于优化资本投资、平衡成本并保持监管合规。
在全球范围内，AIP 解决方案需求旺盛。近期一份报告估计该市场价值近 7 亿美元，并预计到 2035 年将增长至 17.8 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 11%。1
在数字工具广泛使用之前，组织依赖电子表格和其他过时的手动工作流来管理其资本投资。如今，资产投资规划软件利用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等现代技术来优化资本投资、提高资产性能并降低风险。
先进的 AIP 解决方案通常与企业资产管理 (EAM) 系统和资产性能管理 (APM) 平台等其他类型的软件解决方案集成，以提高效率并简化工作流。现代 AIP 解决方案借助预测性分析帮助弥合财务团队与运营团队之间的差距，建议在最大限度减少对核心业务流程中断的情况下维修或更换资产的最佳时机。
在核心层面，资产投资规划 (AIP) 解决方案通过回答三个重要问题，帮助组织对关键基础设施和资产投资规划做出更明智的决策：
为了回答这些问题，现代 AIP 框架通常遵循一个六步流程。
在 AIP 框架的第一步中，AIP 解决方案从不同来源收集资产数据，并通过 IT 资产管理 (ITAM) 平台及其他工具对其进行标准化处理。
现代 AIP 平台和 ITAM 解决方案能够从多种来源收集并标准化数据。这些来源包括 EAM 平台、计算机化维护管理系统 (CMMS) 解决方案以及附着在单个资产上的物联网 (IoT) 传感器。
自下而上的规划是一种财务和运营规划的战略方法，利用资产数据和维护历史来识别具体的资产需求。
在此阶段，团队高度重视衡量甚至预测可能影响资产健康状况的真实运营条件，例如 天气、湿度和极端温度。
一旦具体的资产投资计划获得批准，运营和维护团队就会接手，并根据组织的战略目标开始执行该计划。
他们首先将计划整合到现有工作流中以提高效率。AI 自动化在此阶段发挥关键作用，可简化执行过程，并减少维护和运营团队必须执行的手动任务数量。
AIP 工作流的最后阶段是在资产整个生命周期内对其进行持续监控，并密切关注随着时间推移识别改善资产健康和性能的方法。
即使是最先进的 AIP 解决方案也需要持续的监控，利用来自 IoT 数据的实时洞察来改进预测，并使利益相关者能够做出更明智的投资决策。
有效实施现代资产投资规划 (AIP) 解决方案的组织可以在企业各层级获得显著收益。以下是一些最有说服力的收益：
资产投资规划 (AIP) 被广泛应用于各种行业，凡是采购、运营和维护实物资产被列为优先事项的领域皆是如此。以下是五个实际用例，展示组织如何依赖 AIP 来优化其核心业务运营。
在公用事业行业，电力和水务提供商必须管理庞大、复杂且往往老化的基础设施网络。AIP 帮助他们对水处理厂和电网等关键资产的投资进行优先级排序。现代 AIP 解决方案帮助利益相关者做出更明智的决策，并在老化基础设施的可靠性问题与现代化计划的潜在成本之间取得平衡。
一些公用事业提供商使用模拟来查看不同投资情景在未来将如何发展，并评估是需要更换老化的变压器，还是投资于新的预测性维护技术。AIP 解决方案帮助管理者将 APM 数据整合到投资模型中，以便他们能够做出更明智、数据驱动的投资决策。
交通运输部门负责管理世界上一些最重要的基础设施，包括道路、铁路和机场。现代 AIP 工具通过能够自动执行任务、模拟复杂计划并实现数据驱动决策的应用程序，帮助他们更好地管理这些庞大且相互关联的资产。
现代 AIP 工具通过集中资产数据并在整个资产组合中应用分析，帮助交通运输部门摆脱过时的被动维护方法。依赖 AIP 的组织可以更好地预测资产退化，并同时评估多种投资情景，根据核心业务运营风险的实时数据对其干预措施进行优先级排序。
在石油和天然气行业，资产故障可能迅速失控，并对环境和工人安全造成毁灭性后果。凭借其实时数据、模拟和自动化能力，AIP 解决方案有助于改进复杂资产的基于风险的优先级排序，并将资产风险整合到资本规划模型中。
通常集成到现代 AIP 系统中的 APM 工具可以应用高级分析，帮助组织识别其业务中的高风险区域并分配适当资源。
承担了雄心勃勃的数字化转型项目的组织越来越依赖 AIP 解决方案来帮助其现代化核心业务运营。这些实施通常包括将 AIP 工具与 EAM 平台进行更深度的集成、部署模拟功能以及在工作流中采用 AI 自动化以减少手动任务。
像 Copperleaf 这样的公司已经开发出专门的规划解决方案，使组织能够通过实时报告、情景分析和各种优化方法，规模化地管理其整个投资组合。
现代 AIP 解决方案非常有效，但实施它们仍然面临挑战。数据集成和碎片化通常是企业必须克服的最大障碍。取决于过去如何收集、标准化和分发数据，数据可能在其系统之间不一致且语义上不兼容。
建模和情景规划也给组织带来了新的复杂性。虽然 AIP 平台配备了提供帮助的高级分析功能，但其输出质量仅取决于其所依赖的数据质量。换句话说，如果构建未来情景和投资模型所依据的数据不可靠且不一致，那么这些模型将毫无用处。
最后，在具有相互冲突的优先事项（如财务、运营、工程和 IT）的僵化组织孤岛中，实施强大的 AIP 可能很困难。为了发挥作用，AIP 系统需要跨所有业务关键资产的统一视图，包括风险和资本配置。
尽管存在重大障碍（主要是数据集成和变更管理方面的障碍），现代组织仍在采用资产投资规划 (AIP)，并实现了前面列出的许多收益。未来，下一代 AIP 系统将不再生成静态的多年期资本计划，而是能够持续摄取数据，并以近乎实时的方式更新预测和投资计划。
这些工作的核心是将 AI 和 ML 更深度地集成到AIP模型中，从而实现自主资产投资规划及其他能力的发展。例如，未来的 AIP 策略可能不仅预测资产何时可能发生故障，还能预测何种干预和资本配置的组合能够防止其故障。
借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。