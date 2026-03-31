在核心层面，AIP 帮助利益相关者在从采购到运行、维护及最终处置的整个资产生命周期中做出更明智的投资决策。

在那些依赖大型复杂实物资产进行核心业务运营的行业中，AIP 提供了一个分析和运营框架，有助于优化资本投资、平衡成本并保持监管合规。

在全球范围内，AIP 解决方案需求旺盛。近期一份报告估计该市场价值近 7 亿美元，并预计到 2035 年将增长至 17.8 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 11%。1