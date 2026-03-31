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资产管理

什么是资产投资规划？

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年3月31日

资产投资规划的定义

资产投资规划 (AIP) 是一种数据驱动的资产管理方法，帮助组织在其资产基础上更好地配置资本。

在核心层面，AIP 帮助利益相关者在从采购到运行、维护及最终处置的整个资产生命周期中做出更明智的投资决策。

在那些依赖大型复杂实物资产进行核心业务运营的行业中，AIP 提供了一个分析和运营框架，有助于优化资本投资、平衡成本并保持监管合规。

在全球范围内，AIP 解决方案需求旺盛。近期一份报告估计该市场价值近 7 亿美元，并预计到 2035 年将增长至 17.8 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 11%。1

资产投资规划软件的兴起

在数字工具广泛使用之前，组织依赖电子表格和其他过时的手动工作流来管理其资本投资。如今，资产投资规划软件利用人工智能 (AI)机器学习 (ML) 等现代技术来优化资本投资、提高资产性能并降低风险。

先进的 AIP 解决方案通常与企业资产管理 (EAM) 系统和资产性能管理 (APM) 平台等其他类型的软件解决方案集成，以提高效率并简化工作流。现代 AIP 解决方案借助预测性分析帮助弥合财务团队与运营团队之间的差距，建议在最大限度减少对核心业务流程中断的情况下维修或更换资产的最佳时机。

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资产投资规划框架的六个步骤

在核心层面，资产投资规划 (AIP) 解决方案通过回答三个重要问题，帮助组织对关键基础设施和资产投资规划做出更明智的决策：

  • 资产维护应如何确定优先级？
  • 资本支出 (CapEx) 应如何分配？
  • 不同投资策略的长期影响是什么？

为了回答这些问题，现代 AIP 框架通常遵循一个六步流程。

1. 数据收集

在 AIP 框架的第一步中，AIP 解决方案从不同来源收集资产数据，并通过  IT 资产管理 (ITAM) 平台及其他工具对其进行标准化处理。

现代 AIP 平台和 ITAM 解决方案能够从多种来源收集并标准化数据。这些来源包括 EAM 平台、计算机化维护管理系统 (CMMS) 解决方案以及附着在单个资产上的物联网 (IoT) 传感器。

2. 风险评估

接下来，组织通过使用状态监测 (CM)——一种依赖实时数据预测性维护方法——仔细评估资产健康状况和资产风险。

CM 帮助团队评估特定资产的故障概率，选择有意义的關鍵績效指標 (KPI)，并识别对业务运营构成最大风险的资产。

3. 自下而上的规划

自下而上的规划是一种财务和运营规划的战略方法，利用资产数据和维护历史来识别具体的资产需求。

在此阶段，团队高度重视衡量甚至预测可能影响资产健康状况的真实运营条件，例如 天气、湿度和极端温度。

4. 投资情景测试

在 AIP 的第四阶段，组织使用数字孪生等高级模拟工具开发多种投资情景。他们利用高级工具来查看每个情景在短期和长期内可能产生的结果。

每个投资情景都根据资产风险、维护成本和可持续性进行评估。

5. 计划实施

一旦具体的资产投资计划获得批准，运营和维护团队就会接手，并根据组织的战略目标开始执行该计划。

他们首先将计划整合到现有工作流中以提高效率。AI 自动化在此阶段发挥关键作用，可简化执行过程，并减少维护和运营团队必须执行的手动任务数量。

6. 监控与持续改进

AIP 工作流的最后阶段是在资产整个生命周期内对其进行持续监控，并密切关注随着时间推移识别改善资产健康和性能的方法。

即使是最先进的 AIP 解决方案也需要持续的监控，利用来自 IoT 数据的实时洞察来改进预测，并使利益相关者能够做出更明智的投资决策。

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资产投资规划的企业收益

有效实施现代资产投资规划 (AIP) 解决方案的组织可以在企业各层级获得显著收益。以下是一些最有说服力的收益：

  • 更好的决策制定：在管理层，AIP 显著提高了数据驱动决策的能力，为利益相关者提供其最有价值资产的运营、财务和风险数据的实时洞察。现代 AIP 解决方案为组织提供了每项资产性能、维护历史和成本的全面视图，使他们能够自信地做出更明智的决策。
  • 改进的资本配置：AIP 解决方案有助于改善资本配置——即现金、债务和股权在不同业务单元之间的分配。利用先进的分析和资产优化工具，AIP 解决方案确保资本投资能够指向最有可能产生业务价值的计划。这种优先级排序带来了更高效的资源配置和更强的投资回报率 (ROI)。
  • 更高的性能：AIP 通过为维护团队提供基于资产健康和资产风险进行投资优先级排序所需的实时数据，帮助他们提高资产性能。随着时间的推移，更主动、更预测性地维护资产可以提高性能并延长资产生命周期。
  • 更低的成本：AIP 帮助组织在如何管理维护成本方面做出更明智的决策，并以战略眼光着眼于长期资本支出。通过确定资产维护和维修的最佳时机，AIP 降低了资产在整个生命周期内的总体维护成本。
  • 与战略目标更紧密地结合：通过为利益相关者提供关于资产健康、风险和性能的准确、实时数据，AIP 解决方案有助于确保战略投资与企业的整体优先事项紧密契合。不同业务单元之间的协调一致是实现增长、可持续性和绩效等长期业务成果的关键。

资产投资规划的用例

资产投资规划 (AIP) 被广泛应用于各种行业，凡是采购、运营和维护实物资产被列为优先事项的领域皆是如此。以下是五个实际用例，展示组织如何依赖 AIP 来优化其核心业务运营。

公用事业：电网现代化与可靠性

在公用事业行业，电力和水务提供商必须管理庞大、复杂且往往老化的基础设施网络。AIP 帮助他们对水处理厂和电网等关键资产的投资进行优先级排序。现代 AIP 解决方案帮助利益相关者做出更明智的决策，并在老化基础设施的可靠性问题与现代化计划的潜在成本之间取得平衡。

一些公用事业提供商使用模拟来查看不同投资情景在未来将如何发展，并评估是需要更换老化的变压器，还是投资于新的预测性维护技术。AIP 解决方案帮助管理者将 APM 数据整合到投资模型中，以便他们能够做出更明智、数据驱动的投资决策。

交通运输：基础设施生命周期优化

交通运输部门负责管理世界上一些最重要的基础设施，包括道路、铁路和机场。现代 AIP 工具通过能够自动执行任务、模拟复杂计划并实现数据驱动决策的应用程序，帮助他们更好地管理这些庞大且相互关联的资产。

现代 AIP 工具通过集中资产数据并在整个资产组合中应用分析，帮助交通运输部门摆脱过时的被动维护方法。依赖 AIP 的组织可以更好地预测资产退化，并同时评估多种投资情景，根据核心业务运营风险的实时数据对其干预措施进行优先级排序。

石油和天然气行业：基于风险的资本规划

在石油和天然气行业，资产故障可能迅速失控，并对环境和工人安全造成毁灭性后果。凭借其实时数据、模拟和自动化能力，AIP 解决方案有助于改进复杂资产的基于风险的优先级排序，并将资产风险整合到资本规划模型中。

通常集成到现代 AIP 系统中的 APM 工具可以应用高级分析，帮助组织识别其业务中的高风险区域并分配适当资源。

制造业：生产资产优化

制造业依靠 AIP 通过几种重要方式来提高资产性能并减少停机时间。预防性预测性维护策略既能提高资产性能，同时也能降低资产在整个生命周期内的总体维护成本。通过将 AIP 工具深度集成到现有的 CMMS 和 EAM 系统中，制造组织可以做出更明智的投资决策。

AIP 还通过确保不同业务单元在共同平台上保持一致，帮助打破运营孤岛，最小化运营风险并改进财务规划。

各行业：改进的数字化转型

承担了雄心勃勃的数字化转型项目的组织越来越依赖 AIP 解决方案来帮助其现代化核心业务运营。这些实施通常包括将 AIP 工具与 EAM 平台进行更深度的集成、部署模拟功能以及在工作流中采用 AI 自动化以减少手动任务。

像 Copperleaf 这样的公司已经开发出专门的规划解决方案，使组织能够通过实时报告、情景分析和各种优化方法，规模化地管理其整个投资组合。

资产投资规划的挑战

现代 AIP 解决方案非常有效，但实施它们仍然面临挑战。数据集成和碎片化通常是企业必须克服的最大障碍。取决于过去如何收集、标准化和分发数据，数据可能在其系统之间不一致且语义上不兼容。

建模和情景规划也给组织带来了新的复杂性。虽然 AIP 平台配备了提供帮助的高级分析功能，但其输出质量仅取决于其所依赖的数据质量。换句话说，如果构建未来情景和投资模型所依据的数据不可靠且不一致，那么这些模型将毫无用处。

最后，在具有相互冲突的优先事项（如财务、运营、工程和 IT）的僵化组织孤岛中，实施强大的 AIP 可能很困难。为了发挥作用，AIP 系统需要跨所有业务关键资产的统一视图，包括风险和资本配置。

资产投资规划的未来

尽管存在重大障碍（主要是数据集成和变更管理方面的障碍），现代组织仍在采用资产投资规划 (AIP)，并实现了前面列出的许多收益。未来，下一代 AIP 系统将不再生成静态的多年期资本计划，而是能够持续摄取数据，并以近乎实时的方式更新预测和投资计划。

这些工作的核心是将 AI 和 ML 更深度地集成到AIP模型中，从而实现自主资产投资规划及其他能力的发展。例如，未来的 AIP 策略可能不仅预测资产何时可能发生故障，还能预测何种干预和资本配置的组合能够防止其故障。

作者

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1 《资产投资规划市场规模》，Business Research Insights，2026 年 3 月 9 日