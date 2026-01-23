资产完整性管理 (AIM) 是企业依赖的一套流程，旨在确保其最有价值的资产在整个生命周期内（从安装、运行到退役）始终保持最佳性能。
当今最有效的资产完整性管理 (AIM) 项目遵循一个可重复的六阶段循环，旨在确保资产在整个生命周期内保持可运行、可靠且高性能。
以下是对每个阶段的详细说明。
成功实施 AIM 项目的第一步是制定明确的政策与标准，规定组织将如何管理其有形资产。在此阶段，相关方必须确保拟议的资产完整性管理计划 (IMP) 能够满足行业对风险与可靠性的标准。
例如，API 580 和 ISO 55000 是评估风险管理及资产管理计划可靠性的两个最广为人知的国际标准。在此阶段形成的清晰框架需要明确拟议的 AIM 项目将符合的所有相关标准，以及如何实现这些标准。
基于风险的检验 (RBI) 是指根据资产发生故障的风险知识来检验资产和物理系统的做法，这是大多数现代 AIM 项目的核心要素。RBI 帮助维护团队根据资产故障的可能性及其对组织核心业务流程造成的后果，确定哪些资产和部件应优先检验。
最近，AI 工具已被整合到 RBI 实践中，帮助团队更快速、更准确地评估腐蚀速率、环境条件和历史性能等维护因素。这种自动化风险评估方法有助于提高维护实践的有效性，并确保 AIM 项目取得成功。
到了第五阶段，设施管理者利用来自基于风险的检验和状态监测阶段的数据，实施构成其 AIM 项目核心的维护策略。AIM 的这一阶段通常制定维护计划以及详细的执行方案。
在此阶段，资产管理者试图通过使用自动化重复任务和提高诊断准确性的先进系统、技术和工具，来简化维护规划和执行流程。
持续改进（即审计）是 AIM 的最后一个阶段。维护管理者和技术人员建立一系列定期审计和绩效评估，以确保其项目取得成功。这一阶段对于持续优化对维护资产健康、性能和合规性至关重要的实践、系统和流程至关重要。
AI 已成为这一阶段的关键工具，帮助组织通过人工智能驱动的自动化和预测性分析来简化手工审计实践。
有效的资产完整性管理 (AIM) 能够帮助各种规模、各行各业的企业实施全面标准，以维护其最有价值的资产。以下是在企业层面实施强有力的 AIM 项目所带来的主要益处：
现代资产完整性管理 (AIM) 项目帮助各行业安全、可靠地维护其最有价值的资产。从帮助石油公司在恶劣物理环境中最大限度降低风险，到确保医疗设备对医院中的患者和操作人员安全可靠，以下是企业层面 AIM 的四个常见用例。
AIM 起源于石油与天然气行业，最初是为了保护工人和设备免受恶劣条件的影响，至今仍被广泛使用。如今，石油与天然气行业的 AIM 涵盖了陆上和海上平台、管道、炼油厂及其他设施，帮助确保这些复杂资产保持最佳性能，并尽可能长时间地运行。
RBI、NDT 和实时状态监测是石油与天然气行业中最广泛使用的 AIM 实践。AI 系统和 IoT 传感器的技术进步，帮助设备管理者实现手动任务自动化，并从被动维护转向更主动、预测性的策略。
在医疗保健行业，AIM 有助于确保复杂的医疗设备在其生命周期内安全、可靠且合规。医院及其他医疗设施中的资产直接影响患者安全，因此医疗保健行业的 AIM 项目是要求最严格、监管最完善的之一。
以下是 AIM 在医疗保健中的几个应用示例：
AIM 项目帮助可再生能源行业管理风电机组和太阳能农场等复杂基础设施，确保其安全、可扩展且高效。
NDT、RBI 和预测性维护等 AIM 实践被广泛使用，帮助资产管理者防止设备故障，并遵守严格的环境法规。
在现代可再生能源发电厂中，AIM 项目有助于维护锅炉、换热器及其他关键业务设备的机械完整性。实时状态监测可检测资产性能中的异常，预测性分析则有助于识别新的运营效率并避免代价高昂的停机
在采矿业中，AIM 实践有助于确保复杂机械系统的完整性，这些系统必须承受高海拔、极端高温和严寒等恶劣环境。通过连续、实时的状态监测，AIM 帮助资产管理者发现磨损的早期迹象，并建立有效的维护计划以应对退化。
采矿业不断将 AIM 与现代供应链优化实践和前沿自动化系统相结合，以降低成本并延长资产生命周期。现代采矿业中的 AIM 实践有助于延长资产生命周期、提高可持续性，并确保工人拥有更安全的工作条件。
资产完整性管理 (AIM) 实践深受近期 AI 、 ML 和 IoT 技术发展的影响，这些技术在自动化和实时数据分析方面带来了突破。新功能正在改变资产管理者在 AIM 中处理风险和战略决策的方式。
以下是塑造企业层面 AIM 未来的三大趋势。
AIM 中的预测性分析——利用从资产数据中识别出的趋势和模式来制定维护策略——已因近期 AI 和 ML 的能力而发生了变革。AI 和 ML 系统现在可以分析实时资产数据，帮助维护管理者精确定位系统或部件可能发生故障的方式、时间和原因。
随着这些技术的不断进步，它们可能会影响 AIM 的进一步发展，从手动流程的更高程度自动化，到供应链和备件库存的管理方式。
多云环境与 AIM 项目更深入的集成有助于解锁新能力并改变部分 AIM 生态系统。依赖云端 AIM 的资产管理者无需在现场管理资产，而是可以从一个集中式枢纽进行状态监测和资产优化。
更深入的云端集成也将数字孪生技术带到了 AIM 项目的前沿。数字孪生是物理资产的数字副本，可以在各种条件下对其进行测试，以便管理者了解其物理对应资产的预期性能。
数字孪生能够对资产整个生命周期内的性能进行持续仿真和分析，从而优化维护方法和性能。
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。