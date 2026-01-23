资产管理 业务运营

什么是资产完整性管理？

发布日期 2026年1月23日
两名工人在工厂内进行检查
By Mesh Flinders , Ian Smalley

资产完整性管理的定义

资产完整性管理 (AIM) 是企业依赖的一套流程，旨在确保其最有价值的资产在整个生命周期内（从安装、运行到退役）始终保持最佳性能。

现代 AIM 项目利用成熟的流程和尖端科技（如预防性预测性维护人工智能 (AI) 以及物联网 (IoT)），防止资产意外故障和由此造成的停机。

AIM 项目通过成熟的维护策略和定期的基于风险的检验 (RBI)，帮助维护资产的功能、安全性和服役适用性 (FFS)。

根据最新报告，去年全球 AIM 产品和解决方案的市场估值为 250 亿美元。此外，预计未来五年内其年复合增长率 (CAGR) 将接近 6%。1

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资产完整性管理的关键目标

资产完整性管理 (AIM) 可帮助组织实现多个直接影响运营、安全与盈利的关键目标：

  • 防止设备故障：突发且意外的资产故障可能导致昂贵的停工以及核心业务中断。
  • 提高资产性能：强有力的 AIM 方法借助先进的完整性管理项目，确保资产在整个生命周期内保持最佳性能
  • 确保合规：有效的完整性管理解决方案可自动实现与国家和国际法规的合规，提高工人安全，并帮助组织避免高额罚款。
  • 支持可持续发展计划：AIM 项目可通过减少浪费、提高能源利用率，帮助企业实现可持续发展目标。
  • 增强实时决策：现代 AIM 系统帮助管理者实时跟踪资产性能及损耗，在问题导致停机前发现并解决。
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资产完整性管理的六个阶段

当今最有效的资产完整性管理 (AIM) 项目遵循一个可重复的六阶段循环，旨在确保资产在整个生命周期内保持可运行、可靠且高性能。

以下是对每个阶段的详细说明。

第 1 阶段：标准定义

成功实施 AIM 项目的第一步是制定明确的政策与标准，规定组织将如何管理其有形资产。在此阶段，相关方必须确保拟议的资产完整性管理计划 (IMP) 能够满足行业对风险与可靠性的标准。

例如，API 580 和 ISO 55000 是评估风险管理及资产管理计划可靠性的两个最广为人知的国际标准。在此阶段形成的清晰框架需要明确拟议的 AIM 项目将符合的所有相关标准，以及如何实现这些标准。

第 2 阶段：基于风险的检验

基于风险的检验 (RBI) 是指根据资产发生故障的风险知识来检验资产和物理系统的做法，这是大多数现代 AIM 项目的核心要素。RBI 帮助维护团队根据资产故障的可能性及其对组织核心业务流程造成的后果，确定哪些资产和部件应优先检验。

最近，AI 工具已被整合到 RBI 实践中，帮助团队更快速、更准确地评估腐蚀速率、环境条件和历史性能等维护因素。这种自动化风险评估方法有助于提高维护实践的有效性，并确保 AIM 项目取得成功。  

第 3 阶段：状态监测

状态监测 (CM) 是一种预测性维护实践，利用实时数据收集和分析来检测潜在问题，并监测资产的性能和健康状况。在现代 AIM 项目中，CM 用于在资产机械完整性受损之前，识别维护和维修的机会。

得益于 IoT 和边缘计算技术的进步，现代 CM 系统现在可以分析来自传感器和仪器的连续数据流。无损检测 (NDT) 是一种使用超声波和 X 射线技术检验资产完整性而不造成损坏的方法，在这一阶段至关重要。像基于的分析工具这样的现代数字解决方案现在可以实时进行无损检测，帮助维护管理者更快地做出重要决策。  

第 4 阶段：数据管理

数据管理是现代 AIM 项目的第四阶段，负责收集和分析附着在资产上的 IoT 传感器生成的数据。AIM 的数据管理阶段对许多组织的数字化转型计划至关重要——这些计划旨在将最新的数字工具和技术应用于每个业务职能。

在此阶段依赖的现代数据管理实践包括：

  • 预测性分析以预测设备故障

第 5 阶段：维护规划

到了第五阶段，设施管理者利用来自基于风险的检验和状态监测阶段的数据，实施构成其 AIM 项目核心的维护策略。AIM 的这一阶段通常制定维护计划以及详细的执行方案。

在此阶段，资产管理者试图通过使用自动化重复任务和提高诊断准确性的先进系统、技术和工具，来简化维护规划和执行流程。

第 6 阶段：持续改进

持续改进（即审计）是 AIM 的最后一个阶段。维护管理者和技术人员建立一系列定期审计和绩效评估，以确保其项目取得成功。这一阶段对于持续优化对维护资产健康、性能和合规性至关重要的实践、系统和流程至关重要。 

AI 已成为这一阶段的关键工具，帮助组织通过人工智能驱动的自动化和预测性分析来简化手工审计实践。

有效资产完整性管理的优点

有效的资产完整性管理 (AIM) 能够帮助各种规模、各行各业的企业实施全面标准，以维护其最有价值的资产。以下是在企业层面实施强有力的 AIM 项目所带来的主要益处：

  • 提高工人安全性：强有力的 AIM 项目有助于保护工人免受危险设备故障和失效的伤害。通过为每项运行中的资产设定服役适用性标准，并帮助管理者制定严格的过程安全计划，AIM 使工作场所更加安全。
  • 加强法规合规性：AIM 帮助组织确保符合美国石油学会 (API)职业安全与健康管理局 (OSHA) 等国家和国际监管机构的要求现代 AIM 工具利用 AI 实现合规性部分环节的自动化，以减少低效和人为错误的可能性。根据近期一份报告，AI 可降低高达 40% 的合规成本，并将审计准备时间缩短 80%。2
  • 延长资产寿命：有效的 AIM 项目有助于延长资产生命周期，并尽可能推迟资产的退役。通过自动化状态监测以及预测性和预防性维护计划，AIM 帮助资产管理者确保资产在整个生命周期内保持最佳性能，避免代价高昂的故障。
  • 减少停机时间：组织核心业务所依赖的资产需要尽可能减少停机时间。采用预测性维护和实时数据分析的强有力 AIM 方法，可帮助管理者在部件发生故障并导致停机之前进行维修或更换。
  • 提高运营效率：通过将 AIM 实践与物联网传感器和智能自动化系统等现代数字解决方案相结合，组织可以提高对资产健康状况的实时可见性。这种方法帮助管理者和资产操作员优化维护计划，更快响应资产状况变化，并提高资产正常运行时间。

资产完整性管理的四个常见用例

现代资产完整性管理 (AIM) 项目帮助各行业安全、可靠地维护其最有价值的资产。从帮助石油公司在恶劣物理环境中最大限度降低风险，到确保医疗设备对医院中的患者和操作人员安全可靠，以下是企业层面 AIM 的四个常见用例。

1. 石油与天然气行业

AIM 起源于石油与天然气行业，最初是为了保护工人和设备免受恶劣条件的影响，至今仍被广泛使用。如今，石油与天然气行业的 AIM 涵盖了陆上和海上平台、管道、炼油厂及其他设施，帮助确保这些复杂资产保持最佳性能，并尽可能长时间地运行。

RBI、NDT 和实时状态监测是石油与天然气行业中最广泛使用的 AIM 实践。AI 系统和 IoT 传感器的技术进步，帮助设备管理者实现手动任务自动化，并从被动维护转向更主动、预测性的策略。

2. 医疗保健

在医疗保健行业，AIM 有助于确保复杂的医疗设备在其生命周期内安全、可靠且合规。医院及其他医疗设施中的资产直接影响患者安全，因此医疗保健行业的 AIM 项目是要求最严格、监管最完善的之一。

以下是 AIM 在医疗保健中的几个应用示例：

  • 维护 X 光机和 MRI 等成像设备，确保其精度。
  • 维护急诊室 (ER) 和产房等重要基础设施的物理完整性。
  • 验证灭菌设备和程序的准确性与可靠性。

3. 可再生能源

AIM 项目帮助可再生能源行业管理风电机组和太阳能农场等复杂基础设施，确保其安全、可扩展且高效。

NDT、RBI 和预测性维护等 AIM 实践被广泛使用，帮助资产管理者防止设备故障，并遵守严格的环境法规。

在现代可再生能源发电厂中，AIM 项目有助于维护锅炉、换热器及其他关键业务设备的机械完整性。实时状态监测可检测资产性能中的异常，预测性分析则有助于识别新的运营效率并避免代价高昂的停机

4. 采矿业

在采矿业中，AIM 实践有助于确保复杂机械系统的完整性，这些系统必须承受高海拔、极端高温和严寒等恶劣环境。通过连续、实时的状态监测，AIM 帮助资产管理者发现磨损的早期迹象，并建立有效的维护计划以应对退化。

采矿业不断将 AIM 与现代供应链优化实践和前沿自动化系统相结合，以降低成本并延长资产生命周期。现代采矿业中的 AIM 实践有助于延长资产生命周期、提高可持续性，并确保工人拥有更安全的工作条件。

资产完整性管理的未来

资产完整性管理 (AIM) 实践深受近期 AI 、 ML 和 IoT 技术发展的影响，这些技术在自动化和实时数据分析方面带来了突破。新功能正在改变资产管理者在 AIM 中处理风险和战略决策的方式。

以下是塑造企业层面 AIM 未来的三大趋势。

由 AI 和 ML 驱动的预测性分析

AIM 中的预测性分析——利用从资产数据中识别出的趋势和模式来制定维护策略——已因近期 AI 和 ML 的能力而发生了变革。AI 和 ML 系统现在可以分析实时资产数据，帮助维护管理者精确定位系统或部件可能发生故障的方式时间原因

随着这些技术的不断进步，它们可能会影响 AIM 的进一步发展，从手动流程的更高程度自动化，到供应链和备件库存的管理方式。

IoT 传感器技术的进步

IoT 传感器——记录资产物理环境数据的联网设备——正使 AIM 流程更加数据驱动和自动化。

部分示例如下：

  • IoT 传感器中的嵌入式微处理器可在传感器层面进行分析和诊断，而无需先将数据发送到数据中心
  • 边缘 AI（即在设备端而非数据中心部署 AI 算法）使物联网传感器能够对数据进行复杂的 AI 和 ML 推理。  
  • 新型 IoT 传感器可以在振动、温度和液位等传感模式之间切换，使数据测量和分析更快、更高效。

更深入的云端集成

多云环境与 AIM 项目更深入的集成有助于解锁新能力并改变部分 AIM 生态系统。依赖云端 AIM 的资产管理者无需在现场管理资产，而是可以从一个集中式枢纽进行状态监测和资产优化。

更深入的云端集成也将数字孪生技术带到了 AIM 项目的前沿。数字孪生是物理资产的数字副本，可以在各种条件下对其进行测试，以便管理者了解其物理对应资产的预期性能。

数字孪生能够对资产整个生命周期内的性能进行持续仿真和分析，从而优化维护方法和性能。

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1 《资产完整性市场规模》，Markets and Markets，2024 年 4 月

    2 《AI 如何改变合规自动化》，Cycore，2025 年 7 月