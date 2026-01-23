现代 AIM 项目利用成熟的流程和尖端科技（如预防性与预测性维护、人工智能 (AI) 以及物联网 (IoT)），防止资产意外故障和由此造成的停机。

AIM 项目通过成熟的维护策略和定期的基于风险的检验 (RBI)，帮助维护资产的功能、安全性和服役适用性 (FFS)。

根据最新报告，去年全球 AIM 产品和解决方案的市场估值为 250 亿美元。此外，预计未来五年内其年复合增长率 (CAGR) 将接近 6%。1