资产关键性和资产状况常常被混淆，虽然这两个术语相互关联，但有几个值得注意的重要区别。当术语被误用时，组织可能会面临为错误目标优化维护流程的风险。

资产状况描述的是资产当前的健康状况或运行状态，而资产关键性衡量的是资产对组织的重要性。例如，一台振动过度的老旧水泵，可以被准确地描述为状况不佳。然而，除非这台水泵对生产商品和提供服务至关重要，否则它不太可能被认为是关键资产。

与资产状况不同，资产关键性考量的是水泵在运营和生产中所扮演的角色，以及其故障对公司的财务影响。