一家工厂内，两人正在检查一台机器，同时一台高架起重机正将某个部件从工业设备和货架间吊起
资产管理

什么是资产关键性分析？

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年7月3日

资产关键性分析的定义

资产关键性分析是一个结构化流程，组织依靠它来识别最重要的资产，并据此优先安排维护活动。

通过仔细评估故障的可能性和后果，维护团队可以利用关键性分析来制定有针对性的策略，提高资产可靠性并降低运营风险

如今，大多数成功的企业依赖数千项实物资产来维持生产。维护这些资产日益需要整合新技术，如数字化企业资产管理 (EAM) 系统、状态监测 (CM) 平台和预测性维护工作流程。资产关键性分析对于评估如何以及在何处应用这些技术，将其作为现代以可靠性为中心的维护策略的一部分至关重要。

关键性分析是许多资产管理举措的基础，包括：

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什么是资产关键性评估？

资产关键性评估是资产关键性分析的核心，使组织能够根据若干因素衡量其实物资产的价值：

  • 资产发生故障的可能性有多大？
  • 如果资产发生故障，后果有多严重？
  • 资产对核心业务运营有多重要？
  • 资产如何影响工人安全？
  • 资产是否符合所有相关法规？
  • 从总拥有成本 (TCO) 的角度来看，资产的表现如何？

资产关键性评估的目的是产出一个关键性等级或关键性评分，以便维护经理能够将其与其他资产进行比较。没有关键性评估，组织就无法进行资产关键性分析。

资产关键性与资产状况

资产关键性和资产状况常常被混淆，虽然这两个术语相互关联，但有几个值得注意的重要区别。当术语被误用时，组织可能会面临为错误目标优化维护流程的风险。

资产状况描述的是资产当前的健康状况或运行状态，而资产关键性衡量的是资产对组织的重要性。例如，一台振动过度的老旧水泵，可以被准确地描述为状况不佳。然而，除非这台水泵对生产商品和提供服务至关重要，否则它不太可能被认为是关键资产。

与资产状况不同，资产关键性考量的是水泵在运营和生产中所扮演的角色，以及其故障对公司的财务影响。

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资产关键性分析如何运作？

维护团队通过遵循七步流程来进行资产关键性分析，根据故障风险和对核心业务流程的潜在影响来识别、评估和排序资产：

  1. 创建资产清单
  2. 定义评估标准
  3. 评估故障可能性
  4. 评估故障后果
  5. 应用评分系统
  6. 指定资产关键性等级
  7. 将分析结果整合到维护计划中

下面进一步介绍每个步骤。

1. 创建资产清单

资产关键性分析的第一步是创建一个完整的清单，列出组织拥有的所有实物资产，从生产设备和设施基础设施到电气系统、部件和仪表。

为简化这一流程，现代组织通常依赖计算机化维护管理系统 (CMMS)。CMMS 是一种利用 人工智能 (AI)机器学习 (ML)物联网 (IoT) 技术来维护工单、维修历史和其他对资产关键性分析至关重要的记录的软件。

2. 定义评估标准

第二步要求组织建立衡量资产关键性的标准。此阶段常见的考量因素包括工人安全、对生产力和运营的影响、环境和财务影响以及法规遵从性。

维护经理应能够根据第二步设定的标准，准确评估第一步清单中的每项资产。

3. 评估故障可能性

资产关键性分析的下一步是评估每项资产的故障可能性。例如，要确定制造工厂传送带的故障可能性，维护计划人员会考量其使用年限、磨损情况、预计使用寿命和维护条件，以及其他因素。

先进的组织越来越多地整合预测性维护技术，如 IoT 传感器、振动分析机器学习算法，以获得更准确的故障概率。

4. 评估故障后果

第四步可以说是资产关键性分析中最重要的一步。第三步告诉组织资产何时可能发生故障，而第四步则详细描绘故障可能如何影响业务运营。

两种不同的部件可能具有相同的故障概率，但如果其中一个支持关键流程而另一个不支持，那么它就会获得更高的关键性评级。即使这个资产的维修成本更低、复杂程度也更低，这种评级仍可能发生变化。

5. 应用评分系统

评分系统帮助维护计划人员将对资产重要性的主观判断转化为客观的数值评级。

虽然评分系统没有通用标准，但大多数组织采用基于风险的 方法，将故障  可能性与故障  后果按 1-5 或 1-10 的标度结合起来。在这个标度中，1 代表较低的风险和后果，10 代表较高的风险和后果。 其目标不是产生一个数学上完美的分数，而是创建一种统一的方法，可用于资产组合中的每一项实物资产。

6. 指定资产关键性等级

组织建立评分系统后，会根据关键性对资产进行排名。资产关键性等级帮助组织回答有关如何最好地维护其资产的重要问题。这些问题可能是： 

  • 哪些资产需要定期计划性目视检查，哪些需要技术人员使用实时状态监测平台进行监控？
  • 哪些资产值得在预测性维护技术上加大投入，而哪些资产可以安全地按照手动、被动计划进行维护？
  • 哪些资产需要冗余配置？
  • 在维护计划中，哪些资产应享有优先地位？

7. 将分析结果整合到维护计划中

资产关键性分析的最后一步，是将前六步中发现的新见解和最佳实践整合到现有的维护计划中。

现代组织利用关键性等级来确定若干行动，包括预防性维护活动、工单优先级排序、资源分配和资本规划。

什么是结构化风险评估方法？

作为资产关键性分析的一部分，现代组织也日益转向结构化风险评估方法，以帮助他们更好地识别、评估和优先处理围绕关键资产的风险。故障模式与影响分析 (FMEA) 和以可靠性为中心的维护 (RCM) 是两种最有效的方法：

  • FMEA 检查潜在的故障模式及其对组织的运营影响，帮助维护团队找到防止故障或至少减轻其影响的方法。
  • RCM 建立在 FMEA 生成的信息之上，帮助团队制定优化的维护策略，通过将维护活动与故障特征相匹配来提高设备可靠性。这些框架共同提供了一种结构化的方法，在最大限度减少不必要维护的同时提高资产可靠性。

资产关键性分析的好处

资产关键性分析是一个至关重要的工具，帮助企业识别对其核心业务流程最重要的资产，并据此优先安排维护。

以下是它的一些最显著的好处。

更有效的维护规划

完善且明智的维护规划，可确保组织在资产的整个生命周期内（从规划到安装、运营和报废）充分实现其价值。资产关键性分析帮助团队根据故障风险和关键性的要求，量身定制个性化的方法，而不是对每项资产应用相同的维护计划。

例如，一台关键的生产压缩机可能需要每月检查，而一台非关键的仓库通风风扇可能只需每季度测试一次。根据相同的维护计划来维护这两项资产，既昂贵又低效。

更智能的资源分配

维护资源是有限的，维护计划人员必须不断制定和调整策略，以满足预算需求、运营合规要求和工作排程。资产关键性分析帮助他们将人员和零件更好地导向对创造业务价值和实现投资回报率最大化至关重要的资产。

例如，在一家汽车制造厂，25 名技术人员负责维护 2000 多项生产资产。他们的经理知道，即使 CMMS 生成的工单显示有 50 项预防性维护任务到期，他们的员工也只够完成 30 项。关键性分析帮助团队确定任务的优先级，以确保生产力不受影响，最重要的资产优先得到修复。

减少计划外停机

意外故障常常中断运营并产生巨额成本。根据最近一份聚焦制造业的报告，计划外停机每年造成约 500 亿美元的损失——每小时 26 万美元，或每分钟近 9000 美元。

通过帮助维护经理识别关键资产，并将预防性维护工作重点放在风险最高的设备上，关键性分析有助于减少计划外停机，提高运营连续性。

更好的预测性维护

预测性维护技术帮助企业利用运营数据和实时状态监测来预测资产何时可能发生故障。但这些技术成本高昂，通常需要在传感器、分析平台和数据基础设施方面进行大量前期投资。

资产关键性分析帮助组织确定这些投资将在何处产生最大价值。它还帮助专业人士认识到，哪些资产可以继续使用常规维护和目视检查等成本较低的技术进行监控。

提高可靠性

依据资产关键性评估制定的维护策略，使技术人员能够在设备薄弱环节导致故障之前加以解决。通过更具策略性地优先安排维护活动，他们能够减少故障次数，并随着时间的推移提高资产可靠性。

随着可靠性的提高，组织还能延长资产生命周期、增强生产流程的稳定性，并降低总体维护成本。

更高的资产性能

更健康、更可靠的资产通常是性能更高的资产。随着维护团队在整个资产生命周期中应用关键性分析，他们通常也会看到资产性能的提升。

通过确保维护活动集中在关键性最高的设备上，而不仅仅是最常发生故障的设备，维护经理能确保其最有价值的资产始终以最佳性能运行。

各行业的资产关键性分析用例

资产关键性分析起源于工业维护计划，但已扩展到大多数行业。如今，它帮助组织为各种资产制定维护策略，涵盖制造工厂、石油天然气设施和医疗保健系统等。

以下是五个按行业划分的资产关键性分析用例。

制造业

制造业依赖资产关键性分析来识别生产线中哪些资产的故障对生产影响最大。

通过指定关键性等级并建立资产层级，这些组织可以决定哪些设备应执行复杂、昂贵的主动维护计划，而哪些可以采用成本较低、不太复杂的被动维护计划。

制造业的关键资产通常包括：

  • 生产线
  • 压缩机
  • 锅炉
  • 工业机器人
  • 包装系统

石油和天然气

石油天然气行业的大部分核心业务流程依赖大型、复杂的资产，包括石油和天然气的钻探、提炼和大量运输。在这个计划外停机一小时可能造成高达 50 万美元损失的行业，确保关键资产得到良好维护是不容置疑的优先事项。

石油钻井平台、管道和炼油设备等大型资产发生故障，会迅速引发危险状况。为确保资产健康，石油和天然气公司通过设备关键性评估和分析，来确定哪些资产对运营和工人构成最大风险，并据此规划维护活动。

公用事业

公用事业公司必须运营大型、互联的资产网络作为其核心业务流程的组成部分。服务中断可能造成毁灭性后果，导致停电和环境危害，以及因违规而遭受经济处罚。

关键性评估有助于公用事业运营商提高设备可靠性，减少大范围服务中断。以下是公用事业基础设施中关键资产的一些示例：

  • 涡轮机
  • 变压器
  • 发电机
  • 断路器
  • 变电站

医疗保健

医院和其他类型的医疗设施依赖大型、复杂的资产来改善患者健康，并维护医生、临床工作者和技术人员在大型互联设施中的舒适与安全。

资产关键性分析帮助医疗保健机构优先处理多样化的维护需求，以确保运营连续性并保障患者安全。以下是医疗保健领域的一些关键资产：

  • 医学成像设备
  • 通风系统
  • 备用发电机
  • 灭菌设备
  • 实验室系统

作者 

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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