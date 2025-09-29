医疗保健中的人工智能简介

医疗保健组织正在使用 AI 解决方案来为决策提供信息并改善数据的体验
为什么将 AI 用于医疗保健？

人工智能 (AI) 和机器学习解决方案正在改变医疗保健的交付方式。 卫生组织以健康记录和图像、人口数据、索赔数据和临床试验数据的形式积累了大量的数据集。 AI 技术非常适合分析这些数据并发现人类自己无法找到的模式和见解。 借助 AI 进行的深度学习，医疗保健组织可以使用算法来帮助他们做出更好的业务和临床决策，并提高他们提供的体验的质量。

 了解 AI 对医疗保健行业的价值
AI 在医疗保健行业中的好处
提供以用户为中心的体验

使用大型数据集和机器学习，医疗保健组织可以通过 AI 更快、更准确地发现洞察力，从而提高内部和服务对象的满意度。
提高运营效率

通过检查数据模式，AI 技术可以帮助医疗保健组织充分利用其数据、资产和资源，提高临床和运营工作流程、流程和财务运营的效率和绩效。
连接分散的医疗保健数据

医疗保健数据通常是碎片化的，格式多种多样。 使用 AI 和机器学习技术，组织可以将分散的数据连接在一起，以更统一地了解数据背后的个人。
医疗保健用例中的 AI：自然语言处理

当主题专家帮助训练 AI 算法以检测和分类某些数据模式（反映语言在其医疗行业中实际使用方式）时，这种自然语言处理 (NLP) 使算法能够隔离有意义的数据。 这有助于决策者找到他们需要的信息，以便快速做出明智的护理或业务决策。

医疗保健支付者

对于医疗保健支付者，这种 NLP 功能可以采用虚拟客服的形式，使用对话式 AI 帮助将健康计划成员与大规模的个性化答案联系起来。 查看资源

政府卫生和公众服务专业人员

对于政府卫生和公众服务专业人员，办案员可以使用 AI 解决方案快速挖掘个案笔记中的关键概念和关注点，以支持个人的护理。

临床手术和数据管理器

执行临床试验的临床操作和数据管理员可以使用 AI 功能来加速医学编码的搜索和验证，这有助于缩短启动、修改和管理临床研究的周期时间。
了解使用 AI 进行医疗编码的工作原理 索诺玛县和 IBM 携手改变生活
医疗保健中的 AI 如何加速临床决策

海量健康数据和日益增长的责任让临床医生应接不暇，他们还要努力腾出时间来跟上最新的医学证据，同时仍要提供以患者为中心的护理。 通过将机器学习技术应用于最新的生物医学数据和电子健康记录，医疗保健专业人员可以快速挖掘由医疗专业人员策划的准确、相关、基于证据的信息。 一些基于人工智能的临床决策支持工具具有自然语言处理和基于领域的培训功能——使用户能够像在日常对话中询问医疗同事一样输入问题，并获得快速、可靠的答案。

 阅读有关将 AI 工具集成到 EHR 中的信息
医疗保健中的 AI 如何支持医学成像

医学成像中使用的 AI 解决方案通过补充劳动密集型图像扫描和病例分类，使心脏病专家和放射科医生能够通过显示相关见解来帮助他们首先识别关键病例，做出更准确的诊断并潜在地避免错误，同时利用电子健康记录的广度和复杂性。 一项典型的临床研究可以生成包含数千张图像的庞大数据集，从而导致需要审查的数据量惊人。 使用 AI 算法，可以分析来自整个医疗保健行业的研究的模式和隐藏的关系，这可以帮助成像专业人员快速找到关键信息。
医疗保健中的 AI 如何支持健康公平

医疗保健 IT 行业的一项责任是创建各种系统来帮助确保数据科学和临床研究公平和平等，从而为每个人带来最佳的健康结果。 可以训练 AI 和机器学习算法，通过促进数据多样性和透明度来帮助减少或消除偏见，以帮助解决健康不公平问题。 例如，最大限度地减少医疗保健研究中的偏见有助于消除基于性别、种族、民族或收入水平的健康结果差异。

 了解健康数据的公平性和透明度的重要性
在医疗保健中采用 AI 所面临的挑战

在医疗保健中采用 AI 存在各种挑战，包括必须满足监管要求和克服机器学习结果的信任问题。 尽管存在这些挑战，但将 AI 和机器学习引入医疗保健行业已经为医疗保健组织及其服务对象带来了许多好处。 AI 可简化工作流程和帮助完成日常任务并可帮助用户快速找到他们紧迫问题的答案，以此改善了运营，从而为患者、会员、公民和消费者带来更好的体验。
成功案例
查看 X 线照片的两名医生
借助 AI 获得更深刻的见解
Hardin Memorial Health 采用了 AI 解决方案来帮助放射科医生做出更快、更明智的护理决策，并最大限度地利用他们的 EHR 投资。
医生与患者交谈
使用 AI 提高效率和护理水平
TidalHealth Peninsula Regional 通过将 AI 驱动的搜索集成到其 EHR 中，提高了临床决策支持的效率、护理水平和整体采用率。
索诺玛县与 IBM 合作，通过更好地协调案例工作者和顾问来寻找解决最弱势个人和家庭需求的方法。
相关解决方案
临床决策支持

探索可帮助医疗保健提供者了解最新临床知识并高效提供个性化、循证护理的解决方案。

 探索解决方案
生命科学技术

通过提高试验效率、使用更好的数据集和展示基于证据的价值来克服新的治疗挑战。

 探索解决方案
雇主福利管理

在设计就业福利计划时使用人工智能做出更好的决策会导致人们更健康、更有生产力。

 探索解决方案
企业影像

通过 AI 转换成像解决方案可让您管理更多图像、更有效地协作并部署正确的成像应用程序。

 探索解决方案
针对支付者的解决方案

医疗保健支付者需要数据和分析策略来推动竞争、构建产品和吸引客户。

 探索解决方案
DynaMed 和 Micromedex 与 Watson

基于证据的药物和疾病内容、基于人工智能的搜索和基于云的工具 - 具有单一的护理点解决方案套件的便利性。

 探索解决方案
人口健康管理

释放数据的力量，帮助改善质量、安全和人口健康管理。

 探索解决方案
资源 人工智能推动运营效率
阅读人工智能解决方案如何帮助医疗专业人员解决医疗保健问题。
用于支持患者护理的 AI
从诊断到治疗，人工智能技术帮助临床医生通过数据做出更明智的决策。
制药公司转向广泛的数据和人工智能
了解生命科学公司如何扩展其对 AI 的使用，以采用更多不同的数据类型并利用广泛的数据。
医疗保健技术
了解人工智能、区块链和云等技术如何改变医疗保健的交付方式。
医疗保健中的互操作性
医疗保健行业的互操作性解决方案让组织能够管理、查看、分析和共享重要的健康数据。
临床决策支持和人工智能
阅读两项研究的结果，这些研究显示了人工智能注入的临床决策支持如何帮助改善护理体验。