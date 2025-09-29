医疗保健中的人工智能简介

当主题专家帮助训练 AI 算法以检测和分类某些数据模式（反映语言在其医疗行业中实际使用方式）时，这种自然语言处理 (NLP) 使算法能够隔离有意义的数据。 这有助于决策者找到他们需要的信息，以便快速做出明智的护理或业务决策。

医疗保健支付者

对于医疗保健支付者，这种 NLP 功能可以采用虚拟客服的形式，使用对话式 AI 帮助将健康计划成员与大规模的个性化答案联系起来。 查看资源。

政府卫生和公众服务专业人员

对于政府卫生和公众服务专业人员，办案员可以使用 AI 解决方案快速挖掘个案笔记中的关键概念和关注点，以支持个人的护理。

临床手术和数据管理器

执行临床试验的临床操作和数据管理员可以使用 AI 功能来加速医学编码的搜索和验证，这有助于缩短启动、修改和管理临床研究的周期时间。