应用程序是任何 IT 环境不可或缺的组成部分。它们充当架构的功能层，处理数据并弥合基础设施与用户之间的鸿沟。因此，它们直接影响企业的运营成本、收入和客户留存率。

应用程序性能监控涵盖了维护应用程序生态所需的所有实践。因此，它对企业的 IT 环境和整体业务目标来说，与应用程序本身同等重要。

应用程序性能监控高度依赖自动化工作流和监控工具，这些工具评估关键绩效指标 (KPI)——如延迟、错误率和吞吐量——以洞察应用程序健康状况并识别性能问题。这些工具能够：

进行真实用户监控（记录真实客户的实际体验）和合成监控（模拟用户操作以在问题影响真实用户之前发现问题），以帮助开发人员理解用户交互。

借助应用程序性能监控平台，DevOps 团队可以实现主动问题检测，提高应用程序正常运行时间，并减少工程师花在紧急救火任务上的时间。这些功能帮助企业确保 Web 应用程序尽可能平稳运行，而领导者也能就软件投资做出数据驱动的决策。