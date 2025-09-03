什么是反洗钱交易监控？

8 分钟
必须进一步调查反洗钱交易监控系统 (TMS) 发现的可疑交易。此项调查有助于区分需要在可疑活动报告 (SAR) 中上报执法部门的非法活动，以及那些看似非法但实际上并不违法的潜在误报。
从较高层面来看，AML 交易监控：
几乎所有（如果不是全部的话）金融机构（例如银行、信用社、加密货币交易所及其他提供金融服务的组织）通常在法律上都被要求执行一定程度的交易监控。这一流程是更广泛的反洗钱战略的一部分，用于保持合规性。
随着金融犯罪的范围和严重程度不断增加，提供反洗钱合规解决方案的提供商继续增加其产品以满足不断增长的需求。根据最近的 MarketsandMarkets 报告，到 2028 年，交易监控市场预计将达到 68 亿美元。
洗钱是指通过多种非法手段将非法活动所得收益伪装成合法途径获得资金的行为。
本质上，从犯罪活动中获得的“黑钱”会通过中介机构进行“洗钱”或清洗。然后，洗钱可以用于合法购买、投资或交易。
洗钱是犯罪分子以及受到制裁的组织或犯罪组织中的常见行为，他们借此规避起诉和纳税，同时也为进一步的犯罪活动（如走私或恐怖主义融资）提供便利。
根据联合国药品和犯罪问题办公室的数据，洗钱资金估计占全球 GDP 的 2-5%，即每年洗钱约 8,000 亿至 2 万亿美元。
洗钱通常涉及三个步骤：
洗钱这一类别可以指任何掩盖资金非法来源的方法。犯罪分子使用各种计策洗钱，包括：
洗钱造成的经济和社会后果是多方面的。未能有效防范洗钱的组织，无论是出于故意还是无意，都会削弱公众对金融机构的整体信任。
以洗钱为目的进行的大额投资或资产交易可能扭曲经济增长模型，造成虚假的或夸大的资产价值，并将资金从更具生产性的投资中转移出去。更糟糕的是，洗钱会进一步助长犯罪和腐败。反洗钱政策宽松的司法管辖区更有可能出现犯罪率上升。
为打击全球洗钱活动，地方和国际法律机构与各国政府和金融机构合作，共同执行反洗钱法律、法规和可疑活动报告要求。
为了应对现代金融犯罪的巨大规模和复杂性，金融机构和私营部门解决方案都在大量投资反洗钱交易报告系统及其他类型的 AML 软件。
商业研究公司预计，到 2025 年，全球反洗钱软件市场（包括交易监控软件）将增长到 32 亿美元。这一增长源于对实时检测日益增长的需求，以符合更严格的反洗钱法规，且趋势表明采用人工智能驱动的解决方案正呈现显著增长。
反洗钱交易监控的基础建立在对大量交易数据的持续分析之上。通过建立定期交易模式，银行和金融机构可以识别偏离标准法律行为的情况。
根据规模、用途、位置及其他各种因素，交易监控解决方案可能需要进行独特的校准，以满足特定金融或银行机构的需求。虽然反洗钱交易监控系统的具体要求没有严格定义，但大多数 AML 交易监控系统通常包含以下关键组件。
由于并非所有交易都需要同等程度的审查，采用基于风险的 AML 交易监控方法有助于组织更好地将资源分配给可能具有更高风险的客户和交易。客户资料、地理位置和交易类型等考虑因素有助于反洗钱交易监控系统评估客户风险并优先发出警报。
现代反洗钱交易监控系统利用了与基于规则的系统和高级分析相关的广泛技术和方法。虽然并非所有反洗钱监控系统都是相同的，但这些是一些较为常见的科技。
