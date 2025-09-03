什么是反洗钱交易监控？

洗钱造成的经济和社会后果是多方面的。未能有效防范洗钱的组织，无论是出于故意还是无意，都会削弱公众对金融机构的整体信任。

以洗钱为目的进行的大额投资或资产交易可能扭曲经济增长模型，造成虚假的或夸大的资产价值，并将资金从更具生产性的投资中转移出去。更糟糕的是，洗钱会进一步助长犯罪和腐败。反洗钱政策宽松的司法管辖区更有可能出现犯罪率上升。

为打击全球洗钱活动，地方和国际法律机构与各国政府和金融机构合作，共同执行反洗钱法律、法规和可疑活动报告要求。

为了应对现代金融犯罪的巨大规模和复杂性，金融机构和私营部门解决方案都在大量投资反洗钱交易报告系统及其他类型的 AML 软件。

商业研究公司预计，到 2025 年，全球反洗钱软件市场（包括交易监控软件）将增长到 32 亿美元。这一增长源于对实时检测日益增长的需求，以符合更严格的反洗钱法规，且趋势表明采用人工智能驱动的解决方案正呈现显著增长。