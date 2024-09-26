CNAME 记录和 ALIAS 记录的主要区别不在于结果（两者都指向另一个 DNS 记录），而在于查询时如何解析目标 DNS 记录。由于存在这种区别，可以在区域顶点（例如，example.com 等裸域）安全地使用一个，而另一个则不然。

我们从 CNAME 记录类型开始。它仅指向一个 DNS 名称，例如 www.example.com，另一个 DNS 名称，例如 lb.example.net。这会告诉解析器在所有 DNS 类型（例如 A、AAAA、MX、NS、SOA 等）的参考名称中查找答案。这种情况会导致性能损失，因为必须至少额外执行一次 DNS 查询才能解析目标 (lb.example.net)。如果递归解析器以前从未查询过这两条记录，那么时间成本就会更高，因为可能需要遍历整个 DNS 层次结构来查找这两条记录：

作为 DNS 客户端（或存根解析器），您可以向递归解析器查询 www.example.com。 递归解析器向根名称服务器查询 www.example.com。 根名称服务器将递归解析器指定为 .com顶级域名 (TLD) 权威服务器。 递归解析器向 .comTLD 权威服务器查询 www.example.com。 .comTLD 权威服务器将您的递归服务器指定为权威服务器，以查询 example.com。 递归解析器向权威服务器查询 www.example.com 并接收 lb.example.net 作为答案。 递归解析器会缓存答案并将其返回给您。 现在，您向递归解析器发出第二个查询，查询 lb.example.net。 递归解析器向根名称服务器查询 lb.example.net。 根名称服务器将递归解析器指定为 .net顶级域名 (TLD) 权威服务器。 递归解析器向 .netTLD 权威服务器查询 lb.example.net。 .netTLD 权威服务器将您的递归服务器指定为权威服务器，以查询 example.net。 递归解析器向权威服务器查询 lb.example.net 并接收 IP 地址作为答案。 递归解析器会缓存答案并将其返回给您。

每个步骤至少耗时几毫秒，耗时往往更长，具体取决于网络条件。这可能会导致您花费大量时间来等待 IP 地址的最终可操作答案。

对于 ALIAS 记录，所有操作均与 CNAME 相同，但查询 example.com 的权威服务器除外，它会为您执行第 6 步到第 13 步，并以 IPv4 和 IPv6 地址的形式返回最终答案。这样做有两个优点和一个明显的缺点：