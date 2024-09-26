CNAME 记录和 ALIAS 记录的主要区别不在于结果（两者都指向另一个 DNS 记录），而在于查询时如何解析目标 DNS 记录。由于存在这种区别，可以在区域顶点（例如，example.com 等裸域）安全地使用一个，而另一个则不然。
我们从 CNAME 记录类型开始。它仅指向一个 DNS 名称，例如 www.example.com，另一个 DNS 名称，例如 lb.example.net。这会告诉解析器在所有 DNS 类型（例如 A、AAAA、MX、NS、SOA 等）的参考名称中查找答案。这种情况会导致性能损失，因为必须至少额外执行一次 DNS 查询才能解析目标 (lb.example.net)。如果递归解析器以前从未查询过这两条记录，那么时间成本就会更高，因为可能需要遍历整个 DNS 层次结构来查找这两条记录：
每个步骤至少耗时几毫秒，耗时往往更长，具体取决于网络条件。这可能会导致您花费大量时间来等待 IP 地址的最终可操作答案。
对于 ALIAS 记录，所有操作均与 CNAME 相同，但查询 example.com 的权威服务器除外，它会为您执行第 6 步到第 13 步，并以 IPv4 和 IPv6 地址的形式返回最终答案。这样做有两个优点和一个明显的缺点：
在大多数情况下，向权威服务器查询 example.com 会缓存答案，因此可以非常快速地返回答案。
ALIAS 响应将是 A 和 AAAA 记录。由于 ALIAS 记录返回包含一个或多个 IP 地址的答案，因此能够在可以使用 A 或 AAAA 记录的任何地方使用，包括区域顶点。这使得它比 CNAME 更为灵活，因为 CNAME 不能在区域顶点使用。当您的网站发布在一些需要使用 CNAME 记录的最流行 CDN 上时，如果您希望用户能够通过 example.com 等裸域访问您的网站，则需要 ALIAS 记录的灵活性。
由于正是查询 example.com 的权威服务器发出 lb.example.net 查询，那么 lb.example.net 记录上的任何智能路由功能都将根据权威服务器的位置进行操作，而不是您的位置。EDNS0 edns-client-subnet 选项在此处不适用。这意味着您可能会被错误路由：例如，如果您在纽约，而查询 example.com 的权威服务器在加利福尼亚州，那么 lb.example.com 会认为您在加利福尼亚州，并会返回一个对在纽约的您来说明显不理想的答案。但是，如果您使用的 DNS 提供商具有全球性权限，那么权威 DNS 服务器很可能位于您所在的地区，从而缓解此问题。
需要注意的一个重要点是，NS1 会折叠 CNAME 记录，前提是这些记录都在 NS1 系统中。NS1 的域名服务器对 CNAME 记录和目标记录都具有权威性。折叠仅意味着 NS1 域名服务器将在单个响应中返回从 CNAME 到最终答案的完整记录链。这样可以避免所有额外的查询步骤，并允许您使用 CNAME 记录，即使在嵌套配置中，也不会造成任何性能损失。
更棒的是，NS1 支持一种名为“链接记录”的独特记录类型。这基本上是我们平台中的一个符号链接，除了亚微秒级分辨率速度外，它可能充当 ALIAS 记录。要使用链接记录，只需像往常一样创建目标记录（可以是任何类型），然后创建第二条记录，以指向它并选择“链接记录”选项。请注意，链接记录可以跨越 NS1 内的域（区域）边界甚至帐户边界，并提供一种强大的方式来组织和优化您的 DNS 记录结构。
|CNAME
|ALIAS
|链接记录
|在顶点使用？
|否
|是
|是（仅限其他 NS1 区域）
|相对速度 (TTFB)
|快速有效
|加载时间
|加载时间
|折叠响应
|是（NS1 Connect 独家功能）
|是
|是