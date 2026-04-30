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AI 服务台：主要功能、优势与运作方式

By Matthew Finio , Amanda Downie
发布日期 2026年4月30日

什么是 AI 服务台？

AI 服务台是一种利用人工智能，在整个组织范围内接收、理解、路由和解决服务请求的系统。它能自动化处理常规支持任务，例如请求分类、自助服务和流程执行，同时确保更复杂的问题能够送达合适的人工团队。

该系统通常是用户寻求技术 支持、账号访问或一般问题解答时的第一联系点。请求可通过聊天、电子邮件或服务门户提交。

由人工智能驱动的聊天机器人虚拟代理使用自然语言处理 (NLP) 技术来理解用户意图，即使请求的表述方式各不相同。系统对请求进行解析和分类，然后要么自行解决，要么将其路由给合适的人工客服。机器学习使其能够随着时间不断改进。

AI 服务台常与 AI 帮助台混淆，但两者并不相同。区别虽然细微却很重要：

  • AI 帮助台 通常侧重于回答用户问题和提供支持，往往更聚焦于故障排除和指导。
  • AI 服务台则侧重于在更广泛的运营范围内管理服务请求，包括事件管理、服务履行和内部工作流。

AI 服务台作为更广泛的 IT 服务管理 (ITSM) 的一部分，为 IT 运营提供支持，帮助打造更一致的内部和外部用户体验。这一方法同时提升了 员工体验客户体验

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为什么 AI 服务台很重要

AI 服务台改变了以服务为导向的工作在组织内的流转方式，也改变了问题解决的速度。传统的支持模式依赖人工分流、人工决策和碎片化的工具。

AI 服务台引入了一种结构更清晰、更自动化的系统，能够接收、解析请求，并尽可能高效地将其推进到正确的流程中。这一转变影响了团队的日常运作方式，使服务交付更趋于持续和系统驱动，而不是被动响应、逐单处理。

借助 AI 服务台，人工支持团队可以从行政工作中解放出来，转向更专业、更高价值的任务。AI 负责处理请求的接收、分类和路由等环节，从而缩短响应时间。请求能够带着正确的上下文信息被发送给合适的人员，这使得组织在扩大规模时能够更高效地管理服务运营。这种更智能的路由让团队能够专注于解决那些需要人类判断的更复杂的问题。

AI 服务台通过将系统、知识库和沟通渠道连接成一个统一的工作流程，重塑并简化了向用户提供服务的方式。借助先进的 AI 和集成化的 AI 工具，它们能够以更标准化的方式管理日益增长的服务请求量。服务不再局限于单一团队或工具，而是成为一个协同系统的一部分，从而提升请求的可见性，并有助于保持一致且可靠的解决方案

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AI 服务台的工作方式

AI 服务台遵循一个结构化的流程，该流程与传统服务管理相似，但用 AI 驱动的操作取代了许多人工步骤。系统解析请求，决定下一步应采取的行动，并在连接的工具和工作流中执行这些操作。典型的 AI 服务台流程包括以下步骤：

请求接收

用户通过聊天、电子邮件、门户或消息平台等渠道提交请求。系统捕获请求并准备对其进行分析。

意图识别与分类

自然语言处理技术分析请求，以理解用户的需求。这一能力通常是会话式 AI 的一部分，使系统能够理解人类语言并自然地进行回应。系统对问题进行分类，识别其优先级，并确定所需的服务类型。

自动响应或解决

对于常见问题，AI 可以即时提供答案，或利用 支持内容、预定义工作流引导用户完成解决过程。在更先进的系统中，生成式 AI 可以动态生成回复，根据上下文给出定制化的答案或指导。

路由与升级

如果请求需要人工介入，系统会将其路由到合适的团队或客服人员。系统会附带上下文、历史记录和建议操作，以减少来回沟通。这种感知能力有助于加快工单解决和整体问题的处理。

工作流执行

服务台可以触发其他系统中的操作，例如重置密码、授予访问权限或更新记录。AI 智能体——即能够代表用户采取行动的系统——正越来越多地处理这些工作流。

更高级形式的智能体式 AI允许这些智能体自主确定后续步骤、执行多步任务并根据结果进行调整，而无需持续的人工输入。Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含智能体式 AI，而 2024 年这一比例还不到 1%。1

学习与优化

随着系统处理更多的请求，它会从处理结果和用户交互中学习。这种智能随着时间的推移，会提高分类、推荐和自动化操作的准确性。

AI 服务台的主要功能

AI 服务台包含一系列核心功能，旨在减少人工操作，同时提高服务流程的准确性、一致性和速度。这些功能共同使服务交付更加结构化和高效。

自助服务与自动化

  • AI 自助服务与虚拟代理：由人工智能驱动的聊天机器人和虚拟代理允许用户通过对话界面自行解决问题。这些 AI 自助服务系统可以处理各种请求，无需人工参与。例如，用户可以请求重置密码或获取软件访问权限，系统无需创建工单即可立即完成任务。
  • 除了提升效率，这些系统还能显著提高用户满意度。英国一家大型零售及商业银行采用了一套 AI 系统，该系统能够理解用户的自然语言问题，并在聊天界面中主动回答。这一应用使得某些答案的用户满意度提升了 150%。2
  • 自动化解决工作流：服务台可以根据请求类型触发预定义的操作。这些工作流与其他系统连接，无需人工干预即可完成任务。一个常见的例子是：在检测到经理批准后，自动配置软件访问权限。

请求管理与运营

  • 智能工单管理：请求在提交时会被自动分析、分类和确定优先级。系统判断问题是什么、紧急程度如何以及需要哪种类型的服务。例如，一次报告的系统中断可能被识别为高优先级，并与其他同类事件归为一类。
  • 智能路由与升级：请求一旦被分类，系统就会决定其下一步去向。它根据专长、可用性和优先级将工单路由到合适的团队或客服人员，并在需要时进行升级。例如，多个用户反复登录失败的情况可直接升级至安全团队。
  • 可扩展而不增加复杂性：AI 服务台设计用于处理不断增长的工单量，而无需按比例增加支持人员。自动化和标准化使组织能够在保持流程可控的同时扩展支持运营。

知识与个性化

  • 知识库集成：AI 连接到内部知识库，以提供相关答案或引导用户解决问题。它可以根据请求推荐文章或提取具体操作说明。这些功能是更广泛的知识管理方法的一部分，该方法将信息组织起来以便于访问。例如，用户可以通过自助服务门户访问常见问题解答，无需提交请求即可解决问题。
  • 通过上下文感知实现个性化：AI 利用过往交互、用户角色和系统数据来个性化响应和操作。这些信息有助于减少重复提问并加快解决速度。人力资源部门的员工可能会自动获得与 IT 或财务部门员工不同的访问选项。

洞察与持续改进

  • 内置分析与预测性洞察：AI 服务台包含用于跟踪性能、识别趋势和发现服务请求中潜在模式的分析功能。这些洞察通常通过实时仪表板呈现，帮助团队监控绩效。组织使用解决时间和服务水平协议 (SLA) 目标符合度等指标来评估请求处理的效率。预测性 AI 功能还有助于在潜在问题升级之前发现它们。
  • 持续学习与改进：系统从过去的交互、结果和反馈中学习。随着时间的推移，它会改善对请求的理解以及所采取的行动。例如，如果用户始终选择某个方案而非其他方案，系统将来会优先推荐该方案。

AI 服务台的用例示例

AI 服务台被不同部门和行业用来管理各种服务需求。以下示例展示了它们如何融入实际工作流程并支持日常运营。

访问与权限请求

财务、人力资源或市场营销等部门的员工经常需要访问数据和工具。在传统服务台中，这一流程通常需要人工审核和后续跟进，从而拖慢工作进度。

AI 服务台可以管理审批工作流，并在条件满足后自动授予访问权限。例如，一名财务员工请求访问某个报表工具，在获得经理批准后，系统会立即授予访问权限。

客户支持自动化

对于零售、电子商务或电信等行业的客户服务团队而言，处理大量咨询是日常挑战。AI 服务台 允许客户通过人工智能驱动的聊天提问、跟踪订单或解决常见问题。系统可以即时回答问题或引导用户完成操作步骤。例如，一位客户询问延迟发货的包裹，无需人工客服即可收到实时状态更新。

员工入职与离职

对于人力资源和 IT 团队而言，入职和离职涉及跨系统的多个重复性任务。传统服务台通常依赖分散的工单和人工协调。

AI 服务台通过在新员工加入系统时自动创建账户、配置软件访问权限和权限，减少了延迟并有助于确保一致性。例如，一旦经理提交请求，系统就可以配置电子邮件、协作工具和内部系统访问权限，无需人工跟进。

设施与办公场所请求

设施团队和办公场所运营经理需要处理各种请求以维护办公环境。AI 服务台允许员工报告设备损坏等问题或申请办公资源。例如，一张办公桌维修的请求可以被记录、分类，并连同所有必要细节一起路由给设施团队。

IT 支持与事件管理

对于负责系统性能和正常运行时间的 IT 团队来说，快速发现和响应问题至关重要。传统服务台可能将系统中断、登录失败或应用缓慢等问题视为独立的工单，这会延迟对更大范围事件的识别。借助 AI 服务台，员工可以通过聊天或门户报告这些问题。

人工智能驱动的服务台可以识别问题、建议修复方法或将类似的报告归并为单一事件。这些流程通常与 IT 资产管理（用于跟踪系统和设备）以及变更管理（用于控制更新和降低风险）相集成。例如，如果多名用户报告无法访问电子邮件，系统可以将其标记为更广泛的中断事件并提醒 IT 团队。

知识传递与故障排查

对于需要答案的员工或客户来说，准确的信息至关重要。用户可以使用 AI 服务台搜索帮助或使用自然语言提问。系统从知识库中提取相关答案，并根据上下文呈现。例如，询问如何连接 VPN 的员工可以获得针对其设备定制的分步说明。在更高级的场景中，系统可以将复杂的文档总结为简单可操作的步骤。

安全与合规支持

对于安全团队和合规官员来说，监控和响应风险是一项持续的优先任务。传统方法依赖人工监控或延迟的报告。

AI 服务台通过帮助标记异常活动和管理合规相关请求，实现更快的检测和响应。例如，多个账户反复登录失败可以触发警报，并将问题路由给安全团队进行调查。

AI 服务台的优势

AI 服务台通过改善服务流程、决策制定和可扩展性，影响着组织的运作方式。影响业务流程和日常工作（而不仅仅是绩效）的优势包括：

  • 更好地利用数据：内置分析功能可提供对趋势、绩效和重复性问题的洞察。团队可以利用这些数据改进流程并更有效地进行规划。
  • 一致的服务体验：无论请求来自 IT 服务台还是更传统的 IT 帮助台，都会以结构化和可重复的方式进行处理。无论用户通过何种渠道或在什么时间提交请求，都能获得更统一的响应。
  • 更快的请求处理：AI 减少了请求接收、工单路由和解决过程中的延迟。许多请求通过自助服务或自动化即时得到解决。
  • 提高团队生产力：分流和基础支持等常规任务被自动化，通常通过支持人工决策的AI辅助工作流来实现。这些内置的 AI 功能有助于提高客服人员的工作效率，使支持人员能够专注于需要判断力和专业知识的更复杂工作。
  • 主动服务交付：AI 能在问题升级之前识别出模式和重复性问题。团队可以更早地处理根本原因，而不是对单个工单做出被动响应。
  • 减少运营摩擦：自动化工作流消除了人工交接和重复步骤。工作从请求到解决的过程更加顺畅。
  • 可扩展的运营：AI 系统能够处理不断增长的请求量，而无需同等比例的人员增长。组织可以在不增加运营压力的情况下扩展支持，同时在服务需求增加时保持更可预测的定价。
  • 更强的跨团队协调：请求带着上下文信息跨部门和系统进行路由。服务交付变得更加互联，而不是各自为政。

关于 AI 服务台的常见问题

什么是 AI 服务台？

AI 服务台是一个利用人工智能在整个组织内接收、理解、路由和解决服务请求的系统。它可以自动化请求接收、分类和工作流等任务，以提高效率、一致性和速度。

AI 服务台与 AI 帮助台有何不同？

AI 服务台管理更广泛的服务运营，包括工作流和内部流程。AI 帮助台更侧重于回答问题与故障排除，通常作为面向用户的支持层。

人工智能驱动的服务台解决了哪些问题？

它减少了人工操作，加快了请求处理速度，并提高了准确性。它还有助于管理大量请求，减少路由和解决过程中的延迟，并在团队之间创建更一致的服务交付。

谁通常使用 AI 服务台？

IT 团队、人力资源部门、客户服务团队和运营团队使用 AI 服务台。它们通过管理请求、自动化工作流和改善整体服务交付来支持员工和客户。

作者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think
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脚注

1 2025 年顶级战略技术趋势：智能体式 AI，Gartner，2024 年 10 月。
2 AI 主导回答，共情主导服务，IBM 成功案例，版权所有 IBM Corporation 2024。