AI 首次出现在产品设计领域是在 20 世纪 90 年代，当时被用于计算机辅助设计 (CAD) 系统，为用户创建现实世界的模拟以测试产品。到了 21 世纪初和 2010 年代，随着 AI 应用的增加，机器学习算法被部署用于改进产品设计的各个方面，例如数据分析、预测性维护和制造系统的实时监控。

最近，AI 被应用于生成式设计，这是一种迭代设计过程，AI 系统根据预定义的参数创建多个设计选项供工程师评审。生成式设计帮助产品经理和设计师更快地优化他们的设计想法。它还有助于找到设计问题的解决方案，这些方案可能比他们独自构思的更高效、成本更低。