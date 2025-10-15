人工智能

AI 产品设计将人工智能 (AI) 融入设计流程，以帮助企业构建更优质的产品。虽然它通常指那些利用 AI 实现功能的数字产品，但该术语也可适用于使用 AI 工具开发的产品。

与其他类型的 AI 商业应用程序类似，AI 产品设计将传统设计和产品开发原则与对 AI 系统工作原理的深入理解相结合。例如，在产品开发的用户体验  (UX) 设计阶段，AI 工具和机器学习 (ML) 算法至关重要。它们对于帮助设计师构建能够模拟人脑持续学习能力的数字产品尤为关键。

AI 在产品设计中的起源

AI 首次出现在产品设计领域是在 20 世纪 90 年代，当时被用于计算机辅助设计 (CAD) 系统，为用户创建现实世界的模拟以测试产品。到了 21 世纪初和 2010 年代，随着 AI 应用的增加，机器学习算法被部署用于改进产品设计的各个方面，例如数据分析、预测性维护和制造系统的实时监控。

最近，AI 被应用于生成式设计，这是一种迭代设计过程，AI 系统根据预定义的参数创建多个设计选项供工程师评审。生成式设计帮助产品经理和设计师更快地优化他们的设计想法。它还有助于找到设计问题的解决方案，这些方案可能比他们独自构思的更高效、成本更低。

AI 产品设计如何运作？

AI 产品设计将 AI 融入产品开发的每个阶段，从新产品的构思与原型设计，到用户交互设计（用户界面设计），甚至市场测试。

AI 工具有助于简化工作流程、自动化任务，并在每个阶段加速产品开发。在进行用户研究时，AI 驱动的系统比人类更快且更不易出错。此外，像 Figma 和 ChatGPT 这样知名的 AI 设计工具能帮助设计师实时进行头脑风暴和产品尝试。

虽然 AI 可能永远不会取代产品设计师，但它可以帮助他们更快地迭代，并以更少的资源产出更高质量的成果。以下我们进一步了解 AI 在产品设计各阶段的具体应用。

1. 研究

在研究阶段，产品营销人员使用 AI 驱动分析（AI 分析）来筛选从 Facebook、X 和 LinkedIn 等社交媒体平台收集的大量用户行为数据集，以获取洞察。

机器学习算法在此阶段至关重要，能帮助识别趋势和产品开发的潜在机会。AI 工具也被广泛用于探索设计概念，甚至为新产品的构思提供建议。

2. 头脑风暴

头脑风暴，也称为创意构思，是产品经理和创意总监聚集在一起（现场或远程）为新产品生成想法的阶段。

生成式 AI 工具（即能够创建文本、图像和视频内容的 AI 模型）在此阶段被广泛使用。AI 驱动的文本和图像生成器可以为应用程序和数字体验创建 AI 生成的模型和线框图，供人类审查，从而简化工作流程，帮助设计师专注于创意任务。 

3. 原型设计

原型设计是产品设计的关键组成部分，它利用 AI 工具创建交互式原型，模拟用户可能与新产品的互动方式。

在设计原型阶段，设计师使用 AI 设计工具可以简化在各种设备上测试数字产品的流程。例如，Figma 的 AI 集成功能让创意总监能够试验布局在不同设备上的显示效果，这一过程称为响应式设计。

4. 迭代

在迭代阶段，AI 产品设计工具帮助设计师和产品经理以比以往更快的速度进行迭代，并应用 AI 能力解决复杂问题。AI 增强的迭代简化了设计工作，从开发工作流程中节省数小时甚至数天时间。

一个例子是 A/B 测试，即对数字体验的两种不同版本在用户中进行测试。在 A/B 测试中，AI 自动化工具测试两种不同的用户界面设计，并分析它们在不同情境下的表现，使产品经理能够评估哪种设计带来了更好的用户体验。

5. 部署

在部署阶段，产品经理和软件工程师使用 AI 驱动的工具，在全球市场中构建一致的用户体验，并自动化资源扩展（自动扩展）。

此阶段越来越多地使用 AI 模型来实时跟踪用户对数字产品的参与度，并对代码变更及新功能开发提出建议。AI 工具缩短了反馈周期，使产品经理和开发者能更快速地响应瞬息万变的市场。

AI 产品设计的优势

将 AI 工具集成到产品设计中，有助于初创企业和大型企业自动化重复性任务、更快地生成和完善概念，并实时获取对客户行为的洞察。以下是为不同规模企业带来的主要 AI 产品设计优势。  

更简化的设计流程

AI 工具缩短了设计周期，使设计师能够更快地为产品生成新想法并进行开发和优化。AI 自动化工具减少了重复性工作，解放了设计师和开发者的时间与精力，使其能更专注于创造性地解决问题。
增强创造力

正如许多人所担心的，生成式 AI 工具并未取代产品经理和设计师，反而增强了他们的创造力。诸如 Figma、Claude 和 ChatGPT 等工具帮助设计师更快速地进行头脑风暴和实验，提出他们可能未曾想到的新色彩、设计原则甚至字体组合建议。
更好的数字体验

AI 产品设计帮助产品经理获得关于产品在市场上使用情况的实时反馈。AI 分析仪表板提供关于用户行为的深入洞察，帮助设计师和开发者调整产品以满足用户需求。
优化定价

在 AI 产品设计出现之前，产品经理需要花费数月时间迭代和测试新产品的不同定价模型。如今，AI 工具通过分析市场数据和竞争对手定价，帮助他们快速且准确地制定定价策略。权衡新产品定价方案的决策者现在可以随时调用经过全面测试的、由 AI 生成的策略——从而节省时间和成本。
提升技能升级

技能升级（通过培训和发展提升员工技能）对于需要跟上创新步伐的设计团队而言正变得越来越重要。现代团队部署 AI 工具，使团队成员能及时掌握最新工具和流程，并在培训期间提供实时反馈。  

AI 产品设计应用场景

AI 产品设计正在改变各种规模的企业寻找市场机遇并开发相应产品的方式。以下是 AI 产品设计的主要应用场景。

  • 用户体验 (UX) 设计：AI 增强的 UX 设计将 AI 驱动的工具融入布局生成、文本对齐、A/B 测试等多个环节。AI 模型能在几分钟内将手绘草图转换为数字线框图，并将静态模型动画化为完全可点击的原型。
  • 内容创作：生成式 AI 极大地提升了设计师创作图像、文本和视频等各类内容的效率。根据近期报告，目前每天生成 3,400 万张 AI 图像。此外，自 2022 年首个广泛可用的生成式 AI 平台发布以来，已累计生成超过 150 亿张图像。1最新的 AI 模型允许设计师使用自然指令生成高质量、可直接用于营销活动的素材，所需资源仅为此前的极小一部分。
  • 初创企业的资源优化：初创企业虽不具备与大型企业同等的设计资源，但 AI 产品设计正帮助它们创作出符合同等标准的作品。AI 驱动的解决方案通过模板、自动化及实时协作工具，帮助小型团队建立可扩展的设计系统，使其得以与成熟品牌竞争。
  • 汽车设计：AI 产品设计通过一种称为监督学习的机器学习技术，帮助设计师打造更快速、更节能的汽车与卡车。在监督学习中，机器学习算法从已由人工标注的数据中学习。这种方法使设计师能够基于高度细化的客户反馈来设计车辆。
  • 电子商务设计：面向电子商务的 AI 产品设计利用 AI 工具，根据用户数据为客户打造更加个性化的数字购物体验。AI 模型进行用户研究的速度和效率远高于人类。利用 AI 的高度自适应界面可根据浏览历史、地理位置、年龄等多重因素推荐产品。

AI 产品设计的未来

随着 AI 技术的持续发展以及企业不断尝试新的应用方式，产品设计仍然是其应用的丰富领域。目前部署于产品设计的 AI 模型属于最先进之列，它们承担着复杂任务，并不断拓展 AI 系统能力的边界。以下是持续推动创新的三项 AI 产品设计趋势。 

智能体 AI 的更多应用

AI 在产品设计中的趋势并非试图创造能媲美人类创造力的系统，而是转向使设计工作更高效、降低创新门槛的系统。

智能体 AI——即能像人类一样推理、使用工具和适应的 AI 系统——正在这一领域取得重要进展，而生成式 AI 似乎略显滞后。根据近期报告，近 80% 的董事会使用生成式 AI，但并未看到他们预期的效果。2

在某些应用程序中，智能体 AI 可能比生成式 AI 产生更好的结果，因为它在为实现目标而自动化复杂任务方面具备更高的成熟度。

更多实时个性化

基于客户数据的个性化已经是 AI 显著改进的领域，但预计更新、更复杂的 AI 产品设计工具将把可能性推向更远。

先进的 AI 算法如今能够分析应用内行为并实时响应。这一过程能在客户浏览、购物或玩在线游戏时，动态调整向客户提供的内容。

现代数字界面可根据用户当前情境的变化（如位置、设备类型甚至感知到的情绪状态）即时演变。

高度准确的模拟

数字孪生技术 由虚拟模型构成，使产品经理能够模拟产品在特定条件下的表现。该技术的应用能比其他过往方法更快地提供关于用户行为的洞察。如今，数字孪生允许设计者在产品上市前，在受控环境中测试产品漏洞并评估新功能。

AI 产品设计中的数字孪生有助于加速洞察产品性能、可靠性和有效性，这为用户提供了相较于竞争对手的显著优势，同时降低成本并帮助缩短开发周期。
