在营销自动化中运用 AI

数据发挥着核心作用。营销人员无需手动规划每项行动，AI 工具就能收集并整合网站、电子邮件营销、广告和社交媒体等渠道的客户活动。它们利用机器学习和预测性分析技术，识别客户数据中的模式并将其转换为自动化决策。
例如，该系统可以根据受众的转化率对其进行细分，基于互动模式定制内容推荐或调整电子邮件竞销活动时间，而无需不断进行手动设置。
在许多组织中，AI 营销自动化平台可与客户关系管理 (CRM) 系统直接集成，以访问客户历史记录、消费数据和互动记录。这一连接可支持自动化工作流对客户档案的实时更新作出响应，确保决策建立于完整、最新的信息之上。
AI 营销自动化也改变了竞销活动的优化方式。AI 不再依赖定期人工审查，而是通过训练算法来检测表现模式，不断测试创意元素、受众细分群体和交付策略。然后，它就会从预算、竞价和消息内容创建，转向表现优异的技能组合。这种持续优化可缩短反馈周期，减少不必要的开支，并帮助品牌快速应对不断变化的环境。
AI 营销自动化的一项新发展是智能体式 AI。AI 智能体是一个能够分析数据、决定后续步骤并在有限的人工输入下跨平台执行操作的系统。
这些智能体依靠机器学习来评估性能，依靠自然语言处理 (NLP) 来理解和生成语言，并依靠生成式 AI 来创建电子邮件或主题行等内容。与处理单一任务相比，智能体可以管理一连串决策，并根据条件的变化调整自己的行动。
Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含智能体式 AI 功能，而在 2024 年这一比例还不到 1%。1这种转变改变了营销自动化的运作方式。营销人员不会预先定义每一条规则，而是设定目标和限制条件，由 AI 智能体决定如何满足这些目标。
例如，AI 智能体可能会监控互动趋势、生成新消息、测试不同版本，并根据绩效重新分配预算。它还会持续改进机器学习反馈循环。随着这些系统日益成熟，营销自动化已脱离静态工具模式，逐步演变为可持续管理工作流的自适应操作员。
AI 营销自动化引发了重要的伦理与透明度考量。由于这些系统依赖于大量数据和越来越自主的决策，因此组织需要保护这些数据并负责任地使用这些数据。
企业必须明确 AI 在其营销流程中的应用、收集的数据以及自动化决策如何影响客户。清晰的沟通、同意机制和治理策略有助于确保 AI 驱动型自动化能够提升（而非破坏）信任度。
AI 营销自动化将营销变成一个响应式系统，而不是一个固定的计划。它将数据分析、决策和执行连接成一个连续的循环。这样一来，团队就可以更专注于市场营销策略和创意方向，而 AI 则负责日常优化和执行。
随着客户旅程越发复杂且呈现跨渠道分散态势，AI 驱动型自动化可将营销工作从基于竞销活动的思维方式，转变为全天候运行的实时响应系统。这一转型将重塑更广泛的营销流程，同时将自动化和数据驱动型决策融入日常运营。
AI 营销自动化也改变了数据的使用方式。长期以来，这一行业都在不断积累大量客户数据，但其中大部分数据未得到充分利用。
AI 营销自动化可持续分析绩效和行为信号，确保团队能够减少对直觉和延迟报告的依赖。相反，系统则可快速生成实用的洞察分析数据，并对其进行自动处理。数据不再是被动的报告工具，而是成为了决策的积极驱动因素。
AI 营销自动化也在重塑营销角色和团队结构。随着自动化系统接管执行、测试和优化工作，营销人员将更多精力放在战略、创意指导和治理上。
在一期《AI 实际应用》节目中，IBM 副总裁、高级合伙人兼营销实践全球负责人 Pierre Charchaflian 表示，“冲击在所难免……但进步也将随之而来。品牌将融入更多创意，重塑为客户提供个性化体验的方式。”2
数据素养、系统监督和跨职能协调等技能正变得越发重要。智能体式 AI 的兴起正加速这一转型，因为自主系统已开始管理过去需要多位人类专家才能完成的多步骤工作流。
未能应用 AI 营销自动化的品牌，将面临速度、内容相关性和运营效率落后的风险。智能自动化为组织奠定了基础，支持其根据客户行为不断调整和扩展营销策略。
最好通过现实世界的应用来理解 AI 营销自动化。用例与成功案例展示了 AI 系统如何将数据转化为跨渠道的自动化操作。
AI 智能体通过解读目标、分析绩效数据和跨营销平台执行操作来管理多步骤工作流。通过与 HubSpot、广告网络和分析工具等平台的集成和应用程序编程接口 (API) 连接，这些智能体可访问竞销活动数据、触发工作流并协调不同系统的活动，而无需人工干预。
AI 营销自动化借助机器学习模型，实时了解绩效数据，从而持续测试创意、文案、受众、时机和交付的变化趋势。该系统不会依赖定期 A/B 测试，而是基于持续反馈循环运行，自动重新分配预算，并在识别出推动更佳成果的因素时，优先选择表现更好的技能组合。
例如，开展付费媒体竞销活动的品牌可能会发现，其支出将自动流向能够产生最高转化率或最低获客成本的创意受众组合。表现欠佳的活动则会降低优先级，而无需人工干预。
AI 会持续分析行为和交易数据，并根据不同的人口统计特征、兴趣和行为对客户进行分组。这些细分会随着用户浏览、点击或购买而实时更新。
例如，电子商务平台可以在用户多次浏览产品后自动将其移至高意向用户群体，并触发相关的推广活动。因此可以增强客户参与度并提高投资回报率 (ROI)。
人工智能驱动的聊天机器人和助手使用 NLP 来处理日常客户服务请求并回答常见问题。这些智能机器人可以引导用户解决常见问题，减少支持工作量，并捕捉影响未来营销活动的意图和情绪信号。
AI 可根据预测的转化率，决定何时以及如何实施激励措施、调整价格或开展促销活动。例如，系统会向多次放弃购物车的用户推送定向折扣，并针对高意向买家应用标准定价。
AI 营销自动化通过自动化数据分析、内容生成和工作流程协调，加速启动活动的创建。生成式 AI 可以在几分钟内生成广告文案、电子邮件和登录页面变体等竞销活动资产。AI 驱动的数据分析无需人工审核即可识别目标受众、预算分配和渠道策略。
对于复杂或多区域竞销活动，自动化系统可以在活动启动前验证目标定位、预算和创意设置。这些操作可减少人为失误造成的审批延迟和瓶颈。
例如，在一期《AI 实际应用》节目中，Adobe 全球 AI 战略负责人 Emily McReynolds 表示，借助生成式 AI，“内容的生成效率有所提高，针对性也随之增强。”她列举了一家金融公司的案例，该公司曾经需要投入八周的时间，才能启动新的竞销活动，如今却能在六周内筹办四场活动。2
AI 根据实时参与信号来确定客户旅程中的下一步最佳行动。该系统不会遵循固定的顺序，而是自动调整。这些自动决策通常遵循数字客户旅程地图，该地图概述了关键接触点和行为触发因素，从而当用户在渠道之间移动时，允许 AI 动态响应。
机器学习模型会根据互动模式和历史结果，评估潜在客户。该系统会自动更新评分，并标记高意向潜在客户，以便销售团队进行外联。
基于潜在客户评分和行为，AI 可将潜在客户纳入自动化内容序列，并持续调整具体内容。消息传递频率和主题则会随着互动模式的变化而做出相应调整。
AI 营销自动化支持组织创建高质量的 AI 生成内容。随着营销导向型生成式 AI 和 ChatGPT 等平台的兴起，系统可以根据行为和偏好数据自动生成并调整电子邮件、主题行、产品推荐、登录页面版式以及 SEO 优化网站文案。
营销人员无需手动构建数十个版本，而是制定规则和防护措施，同时系统会不断实时生成和调整消息以匹配每个客户的具体情况。Salesforce 的一项研究发现，71% 的员工认为生成式 AI 将消除许多耗时的手动任务，使他们能够腾出时间来解决战略问题。3
更好地利用数据，做出更多数据驱动的决策：在整个组织中，AI 营销自动化将原始数据转化为决策输入，而不是被动报告。行为、交易和服务数据直接输入到自动化工作流和战略调整中，使团队能够更快地做出基于证据的决策，而不必依赖直觉或迟缓的报告。该过程有助于确保营销策略和执行持续以真实的绩效信号为依据。
持续优化与绩效提升：与静态竞销活动不同，AI 营销自动化具备持续学习能力。系统会不断测试不同版本，并根据绩效动态调整，从而实现持续优化，而无需人工频繁干预。这一复合效应可提高转化率、提升竞销活动成效，并为营销投入带来可衡量的收益。
执行速度更快、反应更迅速：由于 AI 营销自动化工具能实时分析数据并采取行动，因此数字营销响应速度比人工主导的工作流程更快。活动调整、受众转移和信息变更可随着条件变化立即进行，而无需等待排定的审查或批准。
优化营销和客户服务团队的协作模式：当服务交互纳入自动化营销工作流时，客户体验就会变得更加连贯顺畅。AI 系统可以根据支持结果调整信息传递机制，帮助品牌规避不合时宜的促销活动，并提供更周到的跟进服务。
更具相关性的客户体验：AI 驱动的自动化通过根据个人行为定制内容、时机和优惠，提升相关性。客户收到的信息更符合他们的需求和意图，这有助于减少噪音和疲劳，同时提高有意义的互动、长期忠诚度和用户留存。
降低运营开支：通过自动执行、测试和决策，营销团队可以简化重复性任务，例如清单管理、手动细分和绩效检查。这种方法减少了劳动密集型流程并降低了执行成本，直接提升了营销投资回报率的效率，同时让营销人员能够专注于更高级的规划。
可扩展性且不产生运营压力：AI 营销自动化可支持团队管理数千甚至数百万次客户交互，而无需以相同速度增加员工人数。系统经过训练和配置后，会持续在多个渠道运行个性化、测试和优化，实现手工难以实现的规模性和一致性。
为智能体式 AI 的采用奠定更坚实的基础：AI 营销自动化为智能体式 AI 系统高效运行提供了必要的基础设施。有了互联的数据、明确的目标和自动化的工作流，组织就能更好地采用自主智能体，负责任地管理复杂的多步骤营销运营。
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1 Coshow, T. 等人 “Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI” ，Gartner，2024 年 10 月
2IBM，《利用生成式 AI 重新定义营销自动化和个性化》，《AI 实际应用》：第 1 季，第 17 集，播客视频，40 分 8 秒，2025 年 3 月 11 日， ©IBM 2026。
3 《2025 年主要生成式 AI 统计数据》，Salesforce，2025 年 2 月。