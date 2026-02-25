在营销自动化中运用 AI

AI 营销自动化将营销变成一个响应式系统，而不是一个固定的计划。它将数据分析、决策和执行连接成一个连续的循环。这样一来，团队就可以更专注于市场营销策略和创意方向，而 AI 则负责日常优化和执行。

随着客户旅程越发复杂且呈现跨渠道分散态势，AI 驱动型自动化可将营销工作从基于竞销活动的思维方式，转变为全天候运行的实时响应系统。这一转型将重塑更广泛的营销流程，同时将自动化和数据驱动型决策融入日常运营。

AI 营销自动化也改变了数据的使用方式。长期以来，这一行业都在不断积累大量客户数据，但其中大部分数据未得到充分利用。

AI 营销自动化可持续分析绩效和行为信号，确保团队能够减少对直觉和延迟报告的依赖。相反，系统则可快速生成实用的洞察分析数据，并对其进行自动处理。数据不再是被动的报告工具，而是成为了决策的积极驱动因素。

AI 营销自动化也在重塑营销角色和团队结构。随着自动化系统接管执行、测试和优化工作，营销人员将更多精力放在战略、创意指导和治理上。

在一期《AI 实际应用》节目中，IBM 副总裁、高级合伙人兼营销实践全球负责人 Pierre Charchaflian 表示，“冲击在所难免……但进步也将随之而来。品牌将融入更多创意，重塑为客户提供个性化体验的方式。”2

数据素养、系统监督和跨职能协调等技能正变得越发重要。智能体式 AI 的兴起正加速这一转型，因为自主系统已开始管理过去需要多位人类专家才能完成的多步骤工作流。

未能应用 AI 营销自动化的品牌，将面临速度、内容相关性和运营效率落后的风险。智能自动化为组织奠定了基础，支持其根据客户行为不断调整和扩展营销策略。