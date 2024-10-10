零售业的人工智能 (AI) 包括使用 AI 技术来增强零售业的各个方面，包括客户体验、运营和决策。零售业中的 AI 驱动系统分析数据、自动化流程，并为客户和零售商提供更个性化、更高效的体验。

人工智能驱动的零售技术应用于在线和实体商店，影响了从产品推荐和定价到库存管理和客户服务的所有方面。近年来，生成式 AI 稳步改变着零售业态，为内容生成和使用自然语言的实时用户参与提供了新的机遇。

对于大大小小的零售品牌来说，AI 工具均可产生重大的业务影响，尽管有时组织仍会难以以大规模且经济高效的方式部署科技。据估计，仅生成式 AI 一项预计就会为零售商创造 2,400 亿美元至 3,900 亿美元的经济价值。1但据管理咨询公司 McKinsey 称，许多高管仍然难以在组织中成功实施这些科技。

尽管如此，这些科技对客户来说仍具有巨大的价值：根据 IBM 商业价值研究院的一份报告，大约五分之四的消费者在没有尝试过 AI 购物时，他们愿意使用。客户有兴趣将其用于研究产品、寻找优惠和解决问题。AI 已经在线上和线下购物的无缝整合中发挥了重要作用，自动结账和即时全渠道个性化成为大型零售公司的标准配置。