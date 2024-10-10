零售业的人工智能 (AI) 包括使用 AI 技术来增强零售业的各个方面，包括客户体验、运营和决策。零售业中的 AI 驱动系统分析数据、自动化流程，并为客户和零售商提供更个性化、更高效的体验。
人工智能驱动的零售技术应用于在线和实体商店，影响了从产品推荐和定价到库存管理和客户服务的所有方面。近年来，生成式 AI 稳步改变着零售业态，为内容生成和使用自然语言的实时用户参与提供了新的机遇。
对于大大小小的零售品牌来说，AI 工具均可产生重大的业务影响，尽管有时组织仍会难以以大规模且经济高效的方式部署科技。据估计，仅生成式 AI 一项预计就会为零售商创造 2,400 亿美元至 3,900 亿美元的经济价值。1但据管理咨询公司 McKinsey 称，许多高管仍然难以在组织中成功实施这些科技。
尽管如此，这些科技对客户来说仍具有巨大的价值：根据 IBM 商业价值研究院的一份报告，大约五分之四的消费者在没有尝试过 AI 购物时，他们愿意使用。客户有兴趣将其用于研究产品、寻找优惠和解决问题。AI 已经在线上和线下购物的无缝整合中发挥了重要作用，自动结账和即时全渠道个性化成为大型零售公司的标准配置。
AI 能够简化端到端的零售体验，优化办公室后台流程，并向个人购物者提供超个性化的内容。AI 的一些常见的 AI 用例包括：
AI 对零售业最明显的影响之一是其个性化消费者体验的能力。AI 算法分析客户行为、偏好和历史购买记录，以提供个性化推荐和有针对性的营销。这将打造更具吸引力和相关性的购物体验，提高客户忠诚度和转化率。一些企业可能会使用推荐引擎，根据用户的浏览和购买历史推荐产品，这已成为 Netflix 等流媒体平台和 Amazon 等大型零售商的标准计策。另一些零售商则通过动态定价来实现成本个性化，动态定价会根据需求、竞争对手定价和客户偏好实时调整价格，使零售商能够在客流量低谷期向客户提供优惠，并优化收入。
零售 AI 正越来越多地转向超个性化，全渠道购物体验的几乎各个方面都是针对个人用户量身定制的。虽然个性化已在零售中发挥着重要作用，但更先进的 AI 技术可以集成更精细的数据点，包括实时行为、偏好和环境因素。这使零售商能够提供更精确、更具活力的客户体验。这些客户体验可能包括预测客户洞察分析，预示消费者需求，或完全个性化的通信，例如网站登陆页面或营销电子邮件。
人工智能驱动的虚拟助理和聊天机器人为客户提供即时支持、回答查询、简化订购流程并解决问题。随着自然语言处理 (NLP) 的发展，这些工具正变得越来越复杂，从而实现类似真人的对话。零售商可能会在网站或应用程序中使用聊天机器人，帮助顾客浏览产品、查询订单状态或排查问题。虚拟购物助手指导客户体验电子商务，提供产品建议，并通过销售渠道培育潜在客户。随着生成式 AI 能力的提升，聊天机器人和虚拟助理已能更轻松地实现复杂客户体验的自动化。
借助 AI 辅助搜索和增强现实 (AR) 技术，客户可以在购买前采用新的方式来搜索和研究产品。例如，AI 可以分析用户上传的图像并推荐外观相似的产品。这已在时尚和家居装饰中变得流行，消费者可能正在搜索外观相似的产品。同样，借助 AI 增强的 AR，客户可以在购买之前“试戴”产品。Sephora 等时尚和美容品牌已经取得了显著的初步成功，其工具可以让顾客在购买产品之前看到服装或化妆品的穿戴或使用效果。
需求预测利用先进的数据分析和机器学习模型来预测未来客户对产品的需求。这些工具结合销售数据、客户数据和第三方数据（如市场趋势），帮助组织更有效地进行规划。由于 AI 模型可以分析大量数据并检测传统方法可能遗漏的模式，因此这些技术往往比以前的预测工具更准确。
通过更准确地预测需求，零售商可更好地管理库存并优化物流。这些模型还提供有关未来事件的数据驱动情报，帮助组织快速适应不可预见的条件或市场变化。机器学习驱动的需求预测对食品杂货行业产生了重大影响。例如，某些品牌的生鲜食品部门已实现每日点单自动化，以提高产品可用性，并减少浪费。2
AI 在管理零售企业后台运营、优化库存和供应链管理方面发挥关键作用。通过将 AI 技术集成到供应商管理和运输物流等各种供应链功能中，组织可以优化库存、提高可见性、降低成本并减少错误。在零售领域，AI 算法可以优化运输路线、缩短交货时间并调整时间表以满足碳排放阈值等特定标准。它们还用于自动化库存管理和供应商管理流程的某些方面，例如自动补充库存不足的商品或减少下订单所需的人工工作量。
这些工具可以帮助组织加快运营、保持理想的库存水平并减少人为错误。例如，零售巨头沃尔玛利用 AI 优化送货车辆，规划更高效的路线，并分析天气模式，以确保货物准时送达。3
AI 越来越多地用于保护零售商和客户免受损失和欺诈。AI 系统可以分析交易模式和检测可能指示欺诈活动的异常情况，从而帮助零售商防止损失。AI 工具还可以提高在线支付的网络安全，帮助监控在线交易和客户账户是否存在潜在的数据泄露，从而增强电子商务平台的安全性。
许多金融机构和 eBay 等大型在线平台都使用自动欺诈检测软件来标记潜在问题。近年来，一些零售商实施了 AI 辅助的防损技术。这些技术用于分析店内数据并应对潜在的盗窃。4
零售业的 AI 使用各种科技和生态系统。这些工具用于增强运营、客户体验和整个企业的决策过程。根据特定零售商的需求，多种科技通常可以串联使用。一些最常见的零售运营 AI 科技包括：
数据管理系统是零售业 AI 的支柱。这些系统允许从多个来源收集、存储和管理大量数据，为数据分析和机器学习算法奠定基础。这些系统有助于确保用于培训 A 级学员的数据的质量、一致性和可访问性。此类数据管理系统包括：
零售业的 AI 系统依赖于大量数据来做出准确的预测和决策。大数据工具和预测性分析解释这些数据，提取有意义的洞察分析。例如，这些工具用于执行：
自动化流程和软件执行日常任务，减少人为错误并扩大零售组织的产能。这些技术可以用于业务的多个领域，从库存管理和自动目录更新到大规模业务流程自动化。
零售业的基本自动化可能包括根据集中式存储库自动显示定价、即时向客户提供交货进展信息或无需人工干预即可生成发票。智能自动化，一种更高级的形式，结合自动化和 AI，可能涉及虚拟助理理解客户的自然语言查询，并根据客户的请求处理订单。零售业中经常使用的其他类型的自动化包括：
机器学习 (ML) 是零售业 AI 应用的支柱之一。借助 ML 算法，系统能够从数据中学习，并随着时间的推移提高其性能，而无需为任务进行专门编程。机器学习可支持：
自然语言处理 (NLP) 使 AI 系统能够“理解”和生成人类语言。计算机视觉允许这些系统理解和解读来自现实世界的视觉数据，使其成为增强店内和在线购物体验的有用科技。通常，NLP 和计算机视觉技术在零售中用于：
IoT 设备从传感器、摄像头和智能设备生成实时数据，AI 系统可以分析这些数据，从而根据客户体验优化零售运营。这些系统可用于：
将 AI 及相关技术融入零售行业，能够提升客户体验和业务运营。从库存管理到营销活动，零售企业有各种各样的人工智能应用，该科技的一些常见优点包括：
提高效率：通过自动执行库存管理、客户支持、生成营销材料和欺诈检测等日常任务，AI 使零售商能够专注于更具战略性和创造性的活动。
提升客户体验：动态的、数据驱动的个性化和即时支持能够促进品牌与客户之间建立更好的关系，从而提高客户满意度和忠诚度。
降低成本：供应链管理或自动交付规划等 AI 优化流程可减少浪费，提高准确性，并降低运营成本。
数据驱动决策：使用 AI 工具，零售商可以访问实时数据和可操作的洞察分析，从而围绕定价、库存、营销和产品开发做出更明智的决策。
高级需求预测：通过收集更准确的未来需求信息，使用 AI 的零售组织可以更快地适应不断变化的条件，并减少代价高昂的浪费
价格优化：使用动态工具来确定最有效的定价战略，AI 辅助的组织可以最大限度地提高收入，并在竞争激烈的市场中保持竞争力
增强客户行为分析：通过比以往更快速、更准确地分析客户情绪和行为，零售品牌可以就其战略、痛点和提高客户价值的潜在途径获得有价值的洞察分析。
将 AI 融入零售业务需要的不仅仅是部署新技术。成功的实施需要深思熟虑的战略方法，既全面又能根据公司需求灵活调整。一些常见的最佳实践包括：
刚刚开始实施 AI 计划的零售企业可能会先从试点项目入手，重点关注高影响力领域，例如个性化营销或自动化仓库管理。通过优先考虑提供最高投资回报的用例，组织更有可能看到切实的结果。在制定这一战略时，企业通常会识别成功的关键指标，如销售增长或客户满意度提升，以跟踪 AI 项目的进展。
干净、准确和相关的数据对于有效的 AI 至关重要。开展 AI 项目的组织通常会对其数据进行广泛的审查和整理，并定期验证数据集以保持质量。企业还可以采购高质量的第三方数据来扩充其内部数据。
部分 AI 软件是通用型的，其他 AI 模型则针对特定任务或行业进行训练。通常，组织会研究哪些 AI 工具对特定应用最有效，并可能与零售行业有经验的供应商或顾问合作。仔细选择这些工具和合作伙伴有助于创建可扩展并降低风险的 AI 计划。
虽然自动化可以提高效率，但企业必须避免过度自动化或不以客户为中心的解决方案。组织可能会在客户偏好时提供人类互动选项，或者只专注于为客户带来切实好处的 AI 解决方案，例如直观的聊天机器人或无缝的产品推荐。定期征求客户反馈，也是确定消费者需求优先级的一种有用战略。
为了确保一致性并避免错误，组织通常会定期进行审计，以确保 AI 模型按预期工作，没有偏离预期结果。这可能意味着要利用新数据更新模型，并不断调整和验证模型。此外，使用 AI 的组织会监控其工具的性能，以帮助确保它们实现关键业务目标。
良好的 AI 模型是可解释、可信且透明的。为了确保 AI 的负责任使用，组织可能会投资先进的数据基础设施以维护安全性和合规性，同时维护详尽的技术文档。这些措施可保护敏感的客户数据、维护信任，并减少 AI 出现偏见的可能性。
