自 20 世纪末以来，银行和金融机构一直在逐步实现流程的自动化和数字化。从 1967 年第一台 ATM 机的问世，到 21 世纪初涌现的数字存款以及 Venmo 和 Zelle 等应用程序，科技极大地改变了人们的金融交易方式。它彻底革新了人们转账、购买保险、申请贷款和进行投资的方式。

金融科技拓展了人们获取银行产品和服务的渠道，并简化了许多繁琐的业务流程。现有的金融科技通常以软件的形式呈现，这些软件结合了应用程序编程接口 (API)、移动应用程序和基于 Web 的服务。这些技术手段既能帮助银行安全地共享敏感的客户数据，又能为客户提供流畅便捷、极具吸引力的用户体验。

在金融科技行业，许多初创金融科技公司专注于软件开发，然后与金融领域的大型银行、投资公司和支付公司合作。