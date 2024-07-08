借助 AI，传统的 ERP 系统可以转变为智能平台，从数据中学习，适应不断变化的条件并实时优化商业智能，从而提高整体效率并降低成本。根据 IBM 商业价值研究所最近的一份报告，将生成式 AI 解决方案应用于其 SAP 数据的组织已经获得了更高的盈利能力。

ERP 供应商通常将其系统设计为一系列模块化应用程序。它们协同作用，可以管理组织从财务部门到采购和供应链物流的每个业务部分。自 20 世纪 90 年代引入“ERP”一词以来，ERP 软件行业已发展成为一个年产值 440 亿美元的市场。1如今，许多全球领先的企业都采用某种形式的 ERP 解决方案来获取整个业务的“单一可信信息源”。

随着 ERP 软件变得越来越流行且其功能越来越强大，组织纷纷采用这些系统作为其凝聚性业务战略的一部分。ERP 不仅仅是一种软件，它还可以发掘新的见解、显著影响业务流程，并为商业智能提供新的途径。在 21 世纪 10 年代，ERP 系统对于大数据的管理和分析变得至关重要，因为现代组织生成和收集的信息比个人可能处理的信息要多。

过去十年中，支持 AI 的 ERP 系统已经实现数据输入和分析等一些任务的自动化。但生成式 AI 等最新进展已经开始极大地改变 ERP 格局。云 ERP 系统受益于更强大的计算能力，支持更强大的 AI 应用程序。

先进的机器学习模型和自然语言处理能力使 ERP 系统更加人性化和精确，开创了复杂商业软件的新时代。当今支持 AI 的 ERP 系统的前景已反映在最近的一些商业交易中，包括 Microsoft 与 OpenAI 达成的 130 亿美元的合作，以及其 AI 辅助 ERP 软件 Microsoft Dynamics 365 的推出。2 另一家领先的 ERP 供应商 SAP 在 2023 年宣布推出了生成式 AI 助理“Joulie”。3