如何利用 AI 提升员工敬业度

员工体验涵盖员工幸福感和生产力的广泛含义，而员工敬业度则更聚焦于工作投入度和情感承诺等方面。高敬业度的员工对工作充满热情和动力，因此更有可能拥抱变化的环境，推动组织的长期成功。

以往，组织依赖调查或经理的例行面谈来促进员工敬业度，而 AI 则为人力资源和经理提供了关于员工感受及其最迫切需求的持续、实时洞察。在企业转型或采用 AI 的时期，衡量员工敬业度 尤为迫切，因为新工具和工作流程只有在完全融入日常工作后才能发挥效果。

根据 Gallup 的测量（它衡量美国工人中“积极参与”的比例），敬业度自 2020 年达到峰值后一直在稳步下降。该咨询公司还报告称，较年轻的千禧一代和 Z 世代的敬业度水平较低，他们在感受到被关心、获得学习机会以及工作中得到发展方面的感受显著下降。

缺乏促进承诺和职业发展的有效项目会带来严重的劳动力风险。 根据世界经济论坛最新的《未来就业》报告，未来五年内，22% 的岗位 可能会被颠覆。

雇主也预计，到 2030 年，劳动力市场所需的技能中有 39% 将发生变化。简而言之，除非员工积极投身未来的工作，否则他们及其所在组织都将面临风险。