如何利用 AI 提升员工敬业度

员工敬业度中的人工智能 (AI)，指的是广泛运用机器学习 (ML)、自然语言处理 (NLP)、预测性分析和生成式 AI 来理解和优化员工体验。
员工体验涵盖员工幸福感和生产力的广泛含义，而员工敬业度则更聚焦于工作投入度和情感承诺等方面。高敬业度的员工对工作充满热情和动力，因此更有可能拥抱变化的环境，推动组织的长期成功。
以往，组织依赖调查或经理的例行面谈来促进员工敬业度，而 AI 则为人力资源和经理提供了关于员工感受及其最迫切需求的持续、实时洞察。在企业转型或采用 AI 的时期，衡量员工敬业度 尤为迫切，因为新工具和工作流程只有在完全融入日常工作后才能发挥效果。
根据 Gallup 的测量（它衡量美国工人中“积极参与”的比例），敬业度自 2020 年达到峰值后一直在稳步下降。该咨询公司还报告称，较年轻的千禧一代和 Z 世代的敬业度水平较低，他们在感受到被关心、获得学习机会以及工作中得到发展方面的感受显著下降。
缺乏促进承诺和职业发展的有效项目会带来严重的劳动力风险。 根据世界经济论坛最新的《未来就业》报告，未来五年内，22% 的岗位 可能会被颠覆。
雇主也预计，到 2030 年，劳动力市场所需的技能中有 39% 将发生变化。简而言之，除非员工积极投身未来的工作，否则他们及其所在组织都将面临风险。
“顶级企业越来越需要营造积极、灵活和富有同理心的工作环境，以满足员工需求并留住顶尖人才，”IBM Consulting 的员工体验策略师 Pete Teigen 表示。“但更重要的是，拥有强大支持系统且满意而敬业的员工不仅生产力更高，也更有可能接受变革。”正如 IBM 所发现的，当员工敬业度处于转型设计的中心时，员工采用新业务结构的频率会提高 34%。
对于面临日益增长的离职倾向和工作满意度下降的人力资源领导者来说， 采用 AI 能够大规模地支持关键的敬业度项目。AI 解决方案可以处理常规任务，同时让人工员工专注于需要高接触或敏感的任务。
其他 AI 工具可以促进个性化学习计划或持续反馈，确保每位员工都得到关注。利用预测性分析，组织可以预测员工保留情况或技能提升需求，并快速响应变化的条件。
一个成功的员工敬业度 AI 项目，会将一个阶段性的活动转变为企业与员工之间持续的 关系。
人工智能驱动的工具可以提高HR生产力并推动整个公司的敬业度。 IBM 亲身经历了这一 转变，该公司于 2017 年启动了一场广泛的人力资源转型。这项工作催生了 AskHR，一个每年处理数千万次交互的 AI 智能体。
与此同时，IBM 的人力资源部门拥有 +74 的净推荐值得分。使用 AI 提升员工敬业度的一些最显著的优势包括：
AI 可以应用于从入职到离职的整个员工生命周期。其主要应用领域包括：
通过人力资源任务自动化，AI 处理常规人力资源流程，包括福利查询、政策问题、请假申请和入职文书。这一转变 使人力资源团队能够专注于更高价值的文化建设工作，在这些工作中，人的判断能产生最大的影响。由于减少了花在重复性任务上的时间，人力资源领导者可以开发富有创意且赋予员工力量的敬业度计划。
AI 可以协助经理进行实时反馈或辅导支持，弥合年度评审与员工所需的持续发展对话之间的差距。
AI 可以根据组织需求映射个人的技能差距，提供定制化的学习计划和内部流动建议，这些建议会随着员工的成长和业务的变化而不断演进。
AI 擅长在大规模范围内提供个性化沟通，使每位员工都能从工作场所收到及时且相关的信息。AI 可能会根据个人角色或偏好定制内部沟通内容，例如例行沟通或表彰信息。这种方法有助于使官方沟通感觉真诚而非千篇一律。
AI 越来越多地用于将个人与特定角色匹配，并识别离职风险。通过分析流失率和与员工行为相关的历史数据，以及员工敬业度调查等更传统的数据点，AI 模型可以主动标记潜在问题。这种洞察有助于及时干预。例如，如果一名高绩效员工似乎开始变得不投入，这些系统 通常会提醒经理，然后经理可以与该员工讨论新的挑战和机会。
传统的员工敬业度项目可能每年测量一次情绪和成长，而由 AI 驱动的更短、更频繁的调查可以提供立即可行的洞察。通过对官方沟通进行情绪分析，AI 系统可以迅速呈现团队中新兴的主题和情绪倾向，使领导层能够获取最新的员工数据。
IBM Consulting 劳动力策略副合伙人 Robert Enright 表示，AI 系统还擅长为空缺职位筛选具有相邻能力的内部候选人。AI 可以“发掘可教性和内部潜力”，他说，“以扩大可用的人才库，而不是通过不切实际的期望来缩小它。”通过主动提供多种职业发展途径，组织可以让员工持续保持敬业。
数据驱动的 AI 分析使人力资源领导者能够对标不同部门和职能的员工敬业度。这种分析使他们能够根据行业标准衡量敬业度，或对特定敬业度计划的有效性进行建模。
这些平台应用 AI 和机器人流程自动化 (RPA) 来简化重复性的人力资源操作。常见功能包括自动化的入职工作流、福利管理和合规跟踪。通过从高量任务中消除人工处理，它们减少了错误，并 使人力资源团队能够从事战略性工作，包括与其他员工建立更具凝聚力的关系。
面向员工的会话式 AI 驱动的工具可以全天候处理各种员工查询。它们可以回答人力资源政策问题，引导员工完成行政流程，支持新员工入职，并促进例行沟通或进度报告。它们通常还会将复杂案例升级给人工人力资源人员。先进的系统会根据过往互动以及员工角色来个性化交互。
智能体式 AI 将这些概念进一步扩展，将多个动作串联起来，只需最少的人工监督。例如，IBM 的内部虚拟代理 AskHR 每年自动化超过 80 项人力资源任务，并处理超过 210 万次员工对话。AI 智能体还可以识别技能差距，推荐个性化培训计划，并自动化技能提升工作流——从而培养一种持续、自助式成长的文化。
预测性分析工具应用机器学习处理劳动力数据，生成关于员工动机和福祉的可操作洞察。这些系统可以预测人员流失并监控各个团队的健康状况。这些输出通常通过仪表板呈现给人力资源领导者和经理，使其能够做出数据驱动的决策，而非被动应对眼前的问题。
AI 增强的绩效平台超越了年度评审周期，全年支持持续反馈和目标对齐。这些系统的一些功能可能包括自动化的目标进度跟踪、员工绩效总结或实时反馈收集，以及技能差距识别。
监控沟通模式和行为数据需要谨慎对待隐私问题。如果没有强大的数据保护和透明的收集实践，组织可能会发现员工感觉自己被微观管理或持续监视。 业务领导者必须在合法的劳动力分析与侵入性监控之间界定清晰的界限。然后，他们必须公开向员工传达这些界限，解释收集了哪些数据、如何使用以及影响哪些决策。
当组织过度信任 AI 生成的输出时，就可能无法充分利用有效人员管理所需的人类判断力和同理心。AI 的使用可以识别模式，但它无法解读细微差别。它们也无法建立起驱动真正敬业度所需的具体、人际关系层面的信任。AI 工作流应有具体、可实现的目标，监督的责任链也应清晰明确。
敏感的人力资源互动（如投诉、纪律处分流程或健康信息披露）的过度自动化，会让员工感到被忽视和缺乏支持。
基于历史劳动力数据训练的 AI 模式，可能会固化或放大在员工评估或职业发展推荐方面现有的偏见。如果没有定期的偏差审计和多样化的训练数据，AI 敬业度系统就有可能使其本应支持的员工处于不利地位。
成功的人工智能驱动敬业度项目远不止选择技术那么简单。它们需要一种审慎的方法，以员工为中心，并将分析与行动联系起来。一些关键策略包括：
在没有明确计划说明如何使用以及解决哪些问题的情况下采用 AI，无法释放真正的价值。在选择工具之前，先确定具体的敬业度挑战，例如高流失率或新员工中途离职。创建成功的衡量指标和频繁的反馈机制，以便团队能够持续衡量有效性。
在实施之前，定义将收集哪些数据、如何存储、谁可以访问以及保留多长时间。为高风险的用例建立 AI 伦理审查流程。
最近的一项调查发现，虽然 76% 的高管认为员工对采用 AI 充满热情，但只有 31% 的个人贡献者认同这一观点。业务领导者不仅要警惕地解释 AI 将如何部署，还要解释它将如何帮助员工并推动整个业务的发展。
管理者应就哪些 AI 系统正在使用、收集哪些数据、如何生成洞察以及可能影响哪些决策，与员工保持开诚布公的沟通。透明度是信任的前提，而信任反过来又决定了敬业度数据是否真实可信。
最有效的 AI 敬业度实施方案是利用数据来促进成长，而不仅仅是简单地进行衡量。当员工看到 AI 洞察带来了更好的学习体验推荐或与管理者进行更有意义的对话时，他们更有可能信任这些系统。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。